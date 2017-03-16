Активное взаимодействие по всем направлениям

Переговоры Сержа Саргсяна и Владимира Путина продемонстрировали нарастающий уровень двустороннего стратегического партнерства

В течение двух дней президент Серж Саргсян находился с официальным визитом в России, куда он направился по приглашению своего коллеги Владимира Путина. Разумеется, центральной частью этого весьма насыщенного визита стали переговоры лидеров двух стран. Поэтому, несколько нарушая хронологию событий, начнем со второго дня пребывания Сержа Саргсяна в Белокаменной, когда и состоялась его встреча с Владимиром Путиным.

«Процесс конституционной реформы непрост, но Армения справится»

До того, как войти в ворота Кремля, Серж Саргсян и члены армянской делегации посетили резиденцию Московской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ и зажгли свечи в соборе Святого Преображения, затем у кремлевской стены возложили венок к могиле Неизвестного солдата.

Приветствуя Сержа Саргсяна и членов армянской делегации, российский лидер напомнил, что 3 апреля Москва и Ереван будут отмечать 25-летие установления дипломатических отношений. За эти годы, подчеркнул Путин, отношения двух стран приобрели в полном смысле этого слова союзнический характер. «Мы активно взаимодействуем практически по всем направлениям в международных организациях, включая те, которые созданы на постсоветском пространстве, и в универсальных международных организациях.

За эти годы произошло много событий, но отношения между Арменией и Россией всегда строились на основе очень глубоких корней, уходящих в века, в прошлое. Так оно и продолжается на настоящем этапе развития. Мы знаем, что наша встреча проходит также на фоне подготовки к крупным внутриполитическим событиям в Армении: 2 апреля намечаются выборы в парламент, Национальное собрание, и всё это ещё связано с конституционной реформой. Процесс, видимо, непростой, но уверен, что Армения под Вашим руководством пройдёт этот этап своего развития. Мы искренне желаем Вам успехов», - заявил Владимир Путин.

Поблагодарив Путина за приглашение и тёплый прием, Серж Саргсян отметил, что армяно-российское сотрудничество и взаимодействие непрерывно обогащаются, появляются новые вопросы, и «регулярные встречи на высшем уровне позволяют подвести черту, подвести итоги проделанной работы за конкретный период и, естественно, наметить главные направления нашего сотрудничества на ближайшее будущее и на перспективу». Характер отношений тесного двустороннего сотрудничества всегда диктует повестку дня, отметил Серж Саргсян, выразив при этом уверенность, что и нынешняя встреча на высшем уровне пройдёт в атмосфере полного взаимного доверия.

Судя по итоговым заявлениям сторон, так оно и было. «Переговоры с президентом Армении по традиции прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Мы обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня», - сказал, в частности, Владимир Путин. По его словам, с участием глав министерств, ведомств, представителей бизнеса стороны «обстоятельно рассмотрели состояние и перспективы развития многопланового российско-армянского взаимодействия». Отметив, что Россия – ведущий экономический партнёр Армении, Путин с удовлетворением отметил, что за прошлый год двусторонний товарооборот вырос на 6%. В условиях нестабильной глобальной конъюнктуры это можно назвать серьёзным успехом. А для дальнейшего расширения и диверсификации торговли прорабатывается возможность взаимных расчётов в национальных валютах. Пока же российские инвестиции в экономику Армении превысили 3 млрд долларов, в стране действуют около двух тысяч предприятий с российским капиталом, активно развивается сотрудничество в сфере энергетики, что проявляется не только в поставках газа, но и в работе «Росатома» по модернизации Армянской АЭС. Путин отметил также кооперацию в горнорудной промышленности, в области транспорта и пр. Большое значение придает российский лидер тесным контактам между людьми, культурным, научным и образовательным взаимосвязям. В этой связи он напомнил, что ныне в российских вузах обучаются около 5,5 тысяч армянских граждан, из них свыше полутора тысяч – за счёт российского федерального бюджета.





«Россия заинтересована

в стабильной,

демократической Армении»

«При обмене мнениями по актуальным международным и региональным вопросам зафиксированы близость или совпадения позиций России и Армении. Наши страны стремятся координировать действия в рамках ООН. Мы успешно сотрудничаем в продвижении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и СНГ, развиваем конструктивные взаимодействия в ОДКБ, признательны армянским друзьям за совместное сотрудничество по этой важнейшей линии, за оказание гуманитарной помощи в Сирии: в октябре 2016-го и феврале этого года самолетами ВКС России доставлен гуманитарный груз из Армении в Сирию», - отметил глава России. Не осталась без внимания и карабахская тематика. «Россия продолжает оказывать всяческое содействие поиску взаимоприемлемых развязок конфликта как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и в ходе прямых контактов с Ереваном и Баку», - обтекаемо заявил российский президент.

Также Путин еще раз подчеркнул, что визит Сержа Саргсяна «проходит в важное для политической жизни Армении время: завершается конституционная реформа, нацеленная на создание парламентской республики, предстоят выборы в Национальное собрание». По словам Путина, власти Армении и лично президент Саргсян прилагают большие усилия, чтобы предвыборная кампания, процедура голосования и подведения итогов прошли на свободной и демократической основе. «Хотел бы пожелать вам в этом всяческих успехов. Россия искренне заинтересована в стабильной, независимой и динамично развивающейся Армении», - подытожил российский лидер, выразив надежду, что достигнутые в ходе переговоров договорённости будут способствовать дальнейшему углублению российско-армянского стратегического партнёрства.

«Высоко ценим усилия России

по исключительно мирному

разрешению карабахской

проблемы»

По словам Сержа Саргсяна, переговоры, как всегда, прошли в духе полного взаимопонимания и были конструктивными и весьма насыщенными. Это свойственно союзническому духу нашего партнёрства, которое за последние годы приобрело новую динамику и более глубокое содержание». Стороны при этом были едины во мнении, что продолжение совместных усилий по углублению стратегического взаимодействия исходит из интересов двух братских народов. Подтверждена готовность далее прилагать усилия и углублять сотрудничество в сфере безопасности, внешнеполитического, военно-технического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в соответствии с духом и принципами Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также Декларации о союзническом взаимодействии между Арменией и Россией, ориентированной в XXI век. «В этом контексте хотел бы отметить важность подписания межгосударственного соглашения об объединённой группировке войск вооруженных сил наших государств, а также вступления в силу соглашения об объединённой региональной системе противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности. Без сомнения, эти документы поспособствуют дальнейшему укреплению безопасности в регионе Южного Кавказа», - подчеркнул Серж Саргсян. Отметив важное значение торгово-экономического аспекта в двустороннем взаимодействии, Серж Саргсян указал, что имеется серьезный потенциал, который необходимо задействовать, в том числе – и через механизмы ЕАЭС, в полноценном функционировании которого Ереван весьма заинтересован. «Принимая во внимание возможности Армении - географическое положение, членство в ЕАЭС, – видим большой потенциал в обеспечении транзита через Армению в Иран и Персидский залив».

Серж Саргсян отметил, что в ходе переговоров большое внимание было уделено координации взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, ЕАЭС, ОДКБ, на других международных площадках. При этом было достигнуто взаимопонимание в вопросе о необходимости повышения эффективности ОДКБ. «Обсудили мы и ключевые международные, региональные вопросы: противодействие терроризму, ситуация на Ближнем Востоке, сирийский кризис. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить российскую сторону за содействие в транспортировке гуманитарной помощи Армении сирийскому народу», - сказал Серж Саргсян. «Подробно рассмотрели тему безопасности в нашем регионе, уделив особое внимание нагорно-карабахскому урегулированию, созданию необходимых условий для продвижения переговорного процесса. Мы высоко ценим вклад России, а также других сопредседателей Минской группы ОБСЕ в дело исключительно мирного урегулирования проблемы. В ходе переговоров вновь подчёркнута важность соблюдения трёхсторонних бессрочных соглашений о прекращении огня от 1994-1995 годов; отмечена необходимость реализации достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договорённостей. Мы едины во мнении, что угроза силой или её применение абсолютно недопустимы и наносят урон мирному процессу».





Эпидемия гриппа вмешалась

в программу визита:

Медведев заболел

В первый день пребывания в Москве Серж Саргсян должен был встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Но – не получилось, глава российского правительства подхватил грипп, эпидемия которого все еще продолжается в стране. На это, кстати, обратил внимание и президент Путин, который сам провел совещание кабинета и сообщил, что Медведев заболел. «Не уберегли Дмитрия Анатольевича!», - сказал с упреком Путин, потребовав доклад об эпидемической ситуации в целом.

Впрочем, и без встречи с Медведевым первый день визита был достаточно напряженным. Серж Саргсян посетил Московский Государственный институт международных отношений, звания почетного доктора которого он был удостоен. Президент провел отдельную беседу с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым, осмотрел открытую в фойе института выставку ценных изданий, оставшихся в наследство от знаменитого рода Лазаревых, которые хранятся в библиотеке вуза и были представлены для обозрения в связи с визитом армянского руководителя. Состоялась встреча Сержа Саргсяна со студентами и профессорско-преподавательским составом знаменитого вуза, в ходе которой ректор Торкунов зачитал решение учёного совета о присуждении президенту Армении звания “Почётный доктор МГИМО”. Затем Серж Саргсян выступил с речью перед участниками встречи и ответил на их вопросы. Последние, в своем большинстве, касались ситуации в торгово-экономической сфере республики после вступления Армении в ЕАЭС и перспектив сотрудничества Еревана с Евросоюзом. Интересовались преподаватели и студенты МГИМО перспективами внешнеполитического курса страны после перехода на парламентскую форму правления, спрашивали об уровне боеготовности армянской армии и процессе карабахского урегулирования. На все эти вопросы были даны исчерпывающие ответы, после чего Серж Саргсян выступил с речью.

«Армянская диаспора в России – одна из самых влиятельных

общин в мире»

В тот же день президент встретился в посольстве с проживающими в Москве армянскими врачами и студентами. Присутствовал на этой встрече и Предстоятель Ново-Нахичеванской и Российской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян. Президент отметил, что в повестке его зарубежных визитов встречи с соотечественниками занимают особое место, поскольку армянские общины являются прочной основой сотрудничества Армении с другими странами. Тем более это очевидно в случае России, армянская община которой - одна из самых влиятельных в мире. Президент горд тем, что московские врачи-армяне продолжают вносить большой вклад в дело развития здравоохранения и независимо от того, где находятся, в трудную минуту всегда готовы сплотиться ради Родины. В этом контексте Серж Саргсян напомнил, как в апреле прошлого года, в трудный для Армении и Арцаха момент, армянские врачи из Москвы пришли на помощь, встали рядом с молодыми военными, оказывая медицинскую помощь и моральную поддержку воинам. Коснулся президент и налаженного, успешно развивающегося армяно-российского взаимодействия в сфере здравоохранения. В свою очередь участники встречи представили свои предложения по углублению армяно-российского взаимодействия в сфере здравоохранения.

После этого Серж Саргсян встретился с известным российским государственным и политическим деятелем Сергеем Степашиным. Президент наградил Степашина Орденом Почёта, которого он удостоен за значительный вклад в дело углубления союзнического сотрудничества между двумя странами.

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Визит завершен, но, разумеется, политики и эксперты будут еще долго анализировать все его многогранное содержание. Однако уже сейчас очевидно, что армяно-российское союзническое стратегическое партнерство и взаимная поддержка будут нарастать – как в области экономической интеграции, так и в военно-политической и дипломатической сферах.



Альтернативы миру нет, но на любую попытку войны последует адекватный ответ

Речь Сержа Саргсяна в Московском Государственном

институте международных отношений

Прежде всего искренне благодарю за оказанную высокую честь - за присвоение мне звания почетного доктора Московского государственного института международных отношений.

Я с большим интересом принял предложение посетить Ваш университет - один из лучших учебных центров в мире по подготовке специалистов-международников. За прошедшие десятилетия из стен МГИМО вышла большая плеяда известных дипломатов, политиков, государственных деятелей, ученых, бизнесменов, журналистов. Хочу сегодня с благодарностью отметить важный вклад МГИМО в вопросе подготовки кадров для Армении, которые использовали и используют свой багаж знаний, полученный в этом солидном учебном заведении, на поприще международных отношений, в том числе и для укрепления отношений дружбы и союзничества между нашими странами. С теплотой вспоминаю проведенный в Ереване третий международный форум выпускников МГИМО, берущий свое начало от Лазаревского института восточных языков.

Уважаемые студенты, вскоре вы будете вовлечены в решение самых разных задач внешнеполитического, международного, экономического и иного сотрудничества. Ваш завтрашний успех во многом определяется тем, насколько ясно вы представляете происходящие в мире процессы, политику того или иного государства, его экономику и пройденный им исторический путь. Как вы знаете, в прошлом году мы отмечали 25-летие независимости Республики Армения. Мы прошли трудный, но достойный путь. Мы начинали в трудных условиях. Вероятно, ни одна из бывших республик Советского Союза не имела такой неблагоприятной стартовой позиции. Несмотря на необходимость преодоления последствий землетрясения 1988 года, навязанную нам войну и хлынувший в Армению поток беженцев, блокаду, разрушенные экономические связи с внешним миром, энергетический кризис, множество других проблем, Армения предприняла уверенные шаги по восстановлению своей независимой государственности. И сегодня поколение независимости постепенно принимает на себя ответственность за страну, которая вступила в новый этап реформ общегосударственного масштаба.

В Армении 2 апреля состоятся очередные парламентские выборы - первые после проведенной в стране конституционной реформы. Преобразования, которые мы сегодня реализуем, через год приведут нас к формированию полноценной парламентской формы правления, более активной и конституционно защищенной роли политической оппозиции, формированию более транспарентной и эффективной системы управления. Предвыборная кампания уже началась, и первые реакции международных организаций свидетельствуют о том, что нам удалось создать условия проведения выборного процесса, соответствующего международным стандартам.

Хотел бы остановиться на некоторых внешнеполитических вопросах, имея в виду очевидные интересы вашей аудитории. Во внешней политике Армении одно из приоритетных мест отводится последовательному углублению и расширению союзнического взаимодействия с Российской Федерацией. За последние годы двусторонние отношения между нашими странами вышли на самый высокий по своей интенсивности и насыщенности уровень. И, что немаловажно, они основаны на взаимном доверии и обоюдной уверенности в надежности и перспективности нашего партнерства. На протяжении многих столетий Армению и Россию связывают прочные узы дружбы наших народов. Мы плечом к плечу прошли испытание временем и историей, что предопределило уверенное развитие межгосударственных отношений в русле стратегического союзничества. Беспрецедентно высокий уровень армяно-российского сотрудничества сегодня характеризуется активным политическим диалогом на высшем уровне. Свидетельством тому является тесное взаимодействие в торгово-экономической, военно-политической, научно-технической и гуманитарной областях, а также активное межпарламентское и межрегиональное сотрудничество.

Армения и Россия развивают эффективное многостороннее взаимодействие в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. В рамках ДКБ еще в 2000 году было принято заявление, где четко зафиксировано: «Военно-политические отношения между государствами-участниками Договора носят приоритетный характер по сравнению с военными связями и контактами с третьими странами, не входящими в Договор о коллективной безопасности». То есть здесь все довольно ясно очерчено, охвачен весь спектр: от политических заявлений до военного сотрудничества. Развивая эту тему, не могу не отметить, что нарушение вышеуказанного принципа не способствует повышению авторитета Организации. Договора должны соблюдаться и выполняться всецело, а не избирательно, в зависимости от конъюнктуры.

При разработке приоритетов председательства Армении в прошлом году в ОДКБ мы исходили из необходимости обеспечения дальнейшего развития Организации на принципах союзнического взаимодействия и преемственности, учитывая актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности. Именно с пониманием этого мы перед собой поставили амбициозную цель - завершить разработку Стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года, и нам это удалось. Принятая в октябре прошлого года в Ереване Стратегия ОДКБ закрепляет ориентиры дальнейшего развития Организации по всем основным направлениям сотрудничества. Важно также, что на ереванском саммите Организации было принято заявление глав государств о недопустимости эскалации ситуации в зоне карабахского конфликта.

Вопросы безопасности остаются крайне актуальными для Армении. До 2016 года наши партнеры уверяли нас, что, культивируя пропаганду войны и антиармянскую истерию, Баку решает свои внутриполитические задачи. Развязанная Азербайджаном в апреле 2016 года четырехдневная военная авантюра против Нагорного Карабаха стала воплощением именно этой многолетней милитаристской пропаганды и политики Баку, которые противопоставляются желанию народа Арцаха свободно распоряжаться своей судьбой на собственной земле.

На последовавших за апрельской войной саммитах в Вене и Санкт-Петербурге была четко обозначена необходимость безусловного выполнения бессрочных трехсторонних соглашений 1994-1995 гг. о прекращении огня. Также была достигнута договоренность о создании механизма расследования нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта и увеличении числа наблюдателей ОБСЕ. Однако Азербайджан, как и прежде, уклоняется от выполнения этих договоренностей. Армения, как гарант безопасности народа Нагорного Карабаха, вынуждена прилагать усилия, чтобы сохранить баланс в регионе и не допустить новой эскалации. При этом мы готовы соразмерно ответить на любую попытку развязывания новой войны. Война – не путь решения проблемы. Альтернативы переговорам нет. Армения вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Россией, Соединенными Штатами и Францией – продолжит работу в направлении исключительно мирного урегулирования конфликта.

Естественно, не могу не затронуть самую актуальную тему сегодняшней повестки международных отношений – ситуацию на Ближнем Востоке. Армения неоднократно осуждала преступления, совершаемые ИГИЛ и другими террористическими группами. Их действия угрожают безопасности народов региона и за его пределами. Война в Сирии имеет разрушительные последствия для гражданского населения страны, в том числе для национальных и религиозных меньшинств, которые сталкиваются с экзистенциальными угрозами из-за преступлений на почве идентичности. Насилие не обошло и сирийских армян, среди которых много погибших. Армянские поселения, церкви, школы и культурные учреждения были разрушены. Сто лет назад, после геноцида армян, армянские беженцы нашли убежище во многих арабских странах. Сегодня тысячи армян вместе с другими народами Ближнего Востока вновь вынуждены покидать свои дома.

Более 20 тысяч человек из Сирии нашли убежище в Армении. Нам хорошо известно, что значит быть беженцем и что такое принимать у себя беженцев. Правительство Армении предприняло значительные меры по оказанию им помощи и содействия в интеграции. Мы считаем, что необходимо установить более широкое международное сотрудничество для адекватного решения проблем, связанных с массовым перемещением людей, миграционными потоками. Мы хотели бы подчеркнуть важность устранения коренных причин массовых перемещений людей путем предотвращения преступлений против человечества, мирного урегулирования конфликтов и достижения долгосрочных политических решений. Осенью прошлого года и в феврале этого года российскими самолетами из Армении в Сирию была доставлена гуманитарная помощь. Мы благодарны Российской стороне за содействие в транспортировке.

Известно, что устойчивое развитие является одной из важнейших составляющих безопасности. Процессы последних лет свидетельствуют, что Армения смогла в условиях ограниченных ресурсов сформировать гибкую экономическую систему. В качестве одного из примеров приведу сферу информации и коммуникаций, которая в последние годы превратилась в один из двигателей нашей экономики. В составе ВВП удельный вес этой отрасли составляет порядка 4%, что сопоставимо со многими развитыми странами.

Наше правительство выступило с серьезной повесткой реформ, цель которых – улучшить качество управления, повысить инвестиционную привлекательность страны, стимулировать сотрудничество государства и частного сектора.

Главным приоритетом Армении является последовательная политика по привлечению иностранных инвестиций. Одним из сравнительных преимуществ инвестирования в Армению является то, что наша страна имеет льготный режим торговли со многими странами. С США, Канадой, Швейцарией, Японией и Норвегией Армения пользуется преимуществами льготных торговых режимов, так называемой GSP - Всеобщей системой преференций, а со странами ЕС - Всеобщей дополненной системой преференций GSP+.

После присоединения к Евразийскому экономическому союзу наши экономические и торговые возможности намного расширились с учетом того, что перед нами открылся 180-миллионный потребительский рынок стран — членов ЕАЭС. Союз создает возможности для свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Это, безусловно, большие преимущества.

Одним из ключевых торгово-экономических партнеров Армении, главных инвесторов нашей экономики, вовлеченных в самые различные отрасли, — энергетику, транспорт, металлургию, телекоммуникации — является Россия. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Потенциал нашего сотрудничества, безусловно, гораздо шире. Именно это мотивирует правительства наших стран на поиск новых инновационных решений для дальнейшего наращивания взаимовыгодного экономического сотрудничества.

После конституционного референдума 2015 года Армения находится на пороге фундаментальных политических преобразований, направленных на формирование полноценной парламентской системы правления. Укрепление демократических институтов, развитие открытого гражданского общества, борьба с коррупцией, формирование транспарентной и эффективной системы управления — вот стратегический курс развития нашей страны.

Главными задачами, стоящими сегодня перед руководством Армении, являются обеспечение безопасности и условий для устойчивого демократического развития.

Мы уделяем большое внимание развитию туристического сектора. С 23 февраля гражданам России предоставлена возможность въезжать на территорию Армении по внутренним паспортам. Уверен, что это окажет позитивный эффект на увеличении потока туристов из РФ. Но эта договоренность сама по себе имеет более важное значение, отражая высокий уровень доверия между нашими странами.

Экономическое развитие Армении мы видим в активном вовлечении в региональные интеграционные объединения. В этом контексте важная роль отводится ЕАЭС. Несмотря на все экономические сложности, позитив налицо. Благодаря заложенному фундаменту евразийского интеграционного проекта удалось заметно ослабить деструктивные последствия глобальных внешнеэкономических тенденций, которые были бы более чувствительными для государств-членов в случае отсутствия внутреннего рынка Союза. Наше членство в союзе дало нам возможность иметь доступ к большому, почти 180-миллионному рынку, а это масштабный рынок для Армении, который мы успешно осваиваем. Радует тот факт, что интерес к ЕАЭС в мире растет. Интенсивно прорабатываются вопросы сотрудничества с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами. Это, несомненно, расширяет возможности ЕАЭС на международной арене. Буквально две недели назад Армения и ЕС завершили переговоры по новому рамочному документу, положения которого отражают объем и уровень наших отношений. Они позволят обозначить перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества с учетом взятых Арменией обязательств в других интеграционных объединениях.

Армения развивает активные партнерские отношения с Соединенными Штатами Америки на различных уровнях. За последние годы активизировались наши отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского и Латиноамериканского регионов. Мы видим перспективы реализации крупных инфраструктурных проектов в формате инициативы «Экономического пояса Шелкового пути», что позволит диверсифицировать логистические возможности не только Армении, но и других стран ЕАЭС.

Находясь на стыке разных регионов и интересов, наша внешняя политика, основываясь на тысячелетней истории, исходит из того, что можно и нужно совмещать свои национальные интересы с интересами ключевых партнеров в целях обеспечения мира, стабильности и региональной безопасности. Мы уверены, что такой подход понятен и приемлем для наших партнеров.

Хотел бы в заключение пожелать Институту международных отношений новых достижений, а студентам – будущим специалистам-международникам - успеха в учебе. Федор Михайлович Достоевский говорил: «Учитесь и читайте. Жизнь сделает остальное».

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