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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Ереван - Москва: в повестке – ключевые вопросы стратегического взаимодействия

Ереван - Москва: в повестке – ключевые вопросы стратегического взаимодействия

Сегодня президент Серж Саргсян по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина направляется с двухдневным официальным визитом в Москву, сообщила пресс-служба главы государства.

В программе визита состоятся встречи с высшими руководителями российского государства. В ходе переговоров, которые пройдут 15 марта, будут обсуждены ключевые вопросы повестки двустороннего взаимодействия стратегических партнёров в политической, торгово-экономической, гуманитарной, культурной сферах, затронуты проблемы, связанные с интеграционными процессами на евразийском пространстве. Также Серж Саргсян и Владимир Путин обменяются мнениями по ряду актуальных международных и региональных аспектов, в том числе рассмотрят процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы. В рамках визита глава Армении посетит Московский государственный институт международных отношений, где встретится со студентами и профессорско-преподавательским составом вуза.

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