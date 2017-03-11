Пришло время для установления стратегического партнерства между Арменией и Грецией

Вчера президент Серж Саргсян принял министра иностранных дел Греции Никоса Кодзиаса, сообщила пресс-служба главы государства.

Приветствуя гостя, Серж Саргсян подчеркнул, что армяно-греческие связи имеют тысячелетнюю историю, которая полна многочисленными проявлениями дружбы. На этом фундаменте за 25 лет независимости Армении между двумя странами сформировались тесные отношения сотрудничества. По словам президента, Ереван желает еще более углубить и расширить существующее взаимодействие с Грецией, придать новый импульс экономическим отношениям, доведя их до нынешнего высокого уровня политических отношений. В свою очередь руководитель греческой дипломатии отметил, что в этом вопросе он полностью согласен с президентом Армении и считает, что глубокие дружественные чувства, которые питают армянский и греческий народы друг к другу, необходимо укрепить, развивая сотрудничество во всех сферах. Никос Кодзиас заверил, что у Греции есть для этого политическая воля. Также имеется и правовая база: более трех десятков подписанных соглашений и договоров. В обсуждаемом контексте собеседники подчеркнули важность проведения последовательной работы по продолжению сотрудничества в области образования, в частности, военного образования, культуры, экономики, транспорта, туризма и ряде других сфер. Греческий министр при этом подчеркнул, что на данный момент имеются все возможности для установления стратегических отношений и партнерства между Ереваном и Афинами.