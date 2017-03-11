Армения - ЕС: рамочное соглашение откроет новую главу в истории двусторонних отношений

Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание Дональду Туску в связи с его переизбранием на пост председателя Европейского совета, сообщила пресс-служба главы государства. В послании, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на высокий пост председателя Европейского совета, что является лучшей оценкой Вашей титанической работы, осуществленной во имя стабильного будущего Европейского союза и проявление к Вам большого доверия.

Высоко оцениваю налаженный между нами в ходе Вашего предыдущего мандата искренний, конструктивный и тёплый диалог, который наилучшим образом послужил прогрессу отношений между Арменией и Европейским союзом, ощутимо углубив не только двустороннее взаимодействие Армения - ЕС, но и сотрудничество в рамках “Восточного партнёрства”. Конечно, с особой теплотой вспоминаю свой последний визит в Брюссель, наши содержательные обсуждения, а также Ваше сердечное гостеприимство. Уверен, что завершение переговоров по новому рамочному соглашению Армения - ЕС и в дальнейшем его вступление в силу откроет новую страницу в истории наших двусторонних отношений, подняв их на новый качественный уровень. Мы полны решимости претворить в жизнь все договорённости, поскольку сотрудничество с Европейским союзом в большой степени способствует процессу реформ в сферах эффективного управления, демократии, прав человека, приоритета закона и других, чему мы придаём большое значение. Вновь поздравляя Вас, желаю многих трудовых лет, преисполненных достижений и побед, во имя единства и безопасности нашего большого региона - Европы. Армения готова всячески способствовать этому делу. Прошу принять, Ваше Превосходительство, заверения в глубоком почтении».