Ереван - Москва: укрепляется сотрудничество в области безопасности

Вчера президент Серж Саргсян и прибывший в Ереван секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудили международные и региональные проблемы и вызовы, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече речь шла об актуальных вопросах, возникающих в быстро меняющемся мире, о региональных обстоятельствах, текущем состоянии процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также о других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Собеседники с обоюдным удовлетворением констатировали, что основанные на крепкой дружбе армянского и российского народов межгосударственные стратегические, союзнические отношения динамично развиваются, год от года расширяется повестка сотрудничества, чему способствуют обоюдные визиты на высоком уровне. Особо отмечалось важное значение сотрудничества в сфере безопасности. Серж Саргсян в данном контексте высоко оценил уровень отношений, существующих между секретариатом Совета национальной безопасности Армении и Советом безопасности РФ. Президент выразил надежду, что визит Николая Патрушева придаст новый импульс укреплению и углублению сотрудничества как между этими двумя структурами, так и межгосударственными отношениями в сфере безопасности в целом.