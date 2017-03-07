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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Армения ожидает от Европы беспристрастной и достоверной оценки выборов

Армения ожидает от Европы беспристрастной и достоверной оценки выборов

Президент Серж Саргсян встретился с главой наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ Яном Петерсеном, сообщает пресс-служба главы государства.

 

Президент подчеркнул, что Армения придает важное значение деятельности наблюдательных миссий в период подготовки к выборам и их проведения, а структуры, которые их осуществляют, по словам президента, являются для Еревана долгосрочными партнерами в деле развития демократии и, в частности, совершенствования электоральной системы. “Именно поэтому мы добросовестно и детально анализируем замечания и оценки наблюдательных миссий и, постоянно сотрудничая с соответствующими структурами в поствыборный период, стараемся претворить в жизнь те предложения, которые представляют наблюдатели”, - подчеркнул президент. По словам Сержа Саргсяна, в этом контексте важен факт утверждения Избирательного кодекса по итогам широких политических и общественных обсуждений и при непосредственном содействии Венецианской комиссии. Президент заверил председателя наблюдательной миссии в том, что для проведения выборов в соответствии с международными стандартами власти Армении готовы сотрудничать со всеми наблюдателями, в том числе с БДИПЧ/ОБСЕ, и ожидают от них беспристрастной и достоверной оценки о происходящих в стране избирательных процессов. Ян Петерсен в свою очередь отметил, что миссия БДИПЧ/ОБСЕ работает на выборах в Армении уже 11-й раз, и разработанная методология и опыт полностью соответствуют требованиям надлежащего наблюдения за выборами и подготовки итогового заключения. Он с удовлетворением коснулся сотрудничества, которое миссия в течение двух последних недель осуществляет с властями, политическими партиями и всеми другими партнерами, а также сообщил, что его наблюдатели уже направлены во все регионы республики и готовы приступить к работе.

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