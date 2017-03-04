курьер
“Вхождение Philip Morris на армянский рынок - повод для серьезного беспокойства”

 
Сейран Оганян дал разъяснения в связи с громким заявлением премьер-министра

 
Министр обороны прокомментировал заявления премьер-министра Армении о качестве поставляемого топлива

 
Мужчину, решившего покончить с собой, уговорили спуститься с крана

 
В Госдуму внесен законопроект о запрете “санкционных” товаров из Армении и других стран ЕАЭС

 
Armenia анонсировала рейс Ереван-Лондон

 
“Наира Зограбян не Папа Римский…”

 
Очередной перл Галуста Саакяна

 
19-летняя путана угнала автомобиль клиента, не заплатившего ей за интимные услуги

 
WEB Пространство

“Гражданина, ты туда не ходи…”

 
регион
На сей раз Баку не смог замолчать потери

 
Премьер “успокоил” грузинскую оппозицию

 
НАТО заседает в Грузии

 
Поезд Москва — Тбилиси пока не отправляется

 
Сладкая жизнь грузинских полицейских

 
Фонд борьбы с коррупцией рассказал о “тайной недвижимости” Медведева

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 756 гостей 
В Номере // ТЕМА ДНЯ // Армяно-российские отношения динамично развиваются

Армяно-российские отношения динамично развиваются

Вчера президент Серж Саргсян принял прибывшего с официальным визитом в Армению спикера Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина, сообщила пресс-служба главы государства.

Приветствуя гостя и отметив, что это первая встреча после избрания Вячеслава Володина председателем Госдумы, президент пожелал ему успехов в работе. Серж Саргсян выразил уверенность, что обладающий большим опытом государственной деятельности Вячеслав Володин внесёт свой значительный вклад в дело развития армяно-российских отношений, а нынешний визит в Армению придаст этим отношениям новый импульс.

Подчеркнув, что через месяц, 3 апреля, будет отмечаться 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Россией, Серж Саргсян счёл этот юбилей хорошим поводом для того, чтобы подвести итоги и наметить новые вехи для будущих двусторонних отношений.

Председатель Государственной Думы также с удовлетворением констатировал, что встречи с парламентариями Армении в рамках визита проходят в год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами - стратегическими партнёрами. Отметив, что межгосударственные отношения динамично развиваются и есть много тем для обсуждения, Вячеслав Володин подчеркнул, что члены парламентов двух стран планируют расширять круг отношений и сотрудничества. С этой целью находящиеся в составе возглавляемой им делегации председатели комиссий Госдумы встретятся и познакомятся с армянскими коллегами, обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Председатель российского парламента при этом подчеркнул также важное значение работы, нацеленной на развитие двусторонних отношений также на региональном уровне. Собеседники подчеркнули важную роль парламентской дипломатии и необходимость в этой связи непрерывного укрепления межпарламентских связей.

 

.
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Технологии и наука – основа опережающего развития

 
Более 800 тысяч долларов на нужды военнослужащих – лишь начало

 
Школяры отдохнут до 2 апреля

 
Депутаты-прогульщики сорвали заседание

 
Министр прибыл на службу верхом на коне и в ковбойской шляпе

 
Днем +2+4

 
Александру Арзуманяну обещан высокий пост?

 
Прокуратура Армении раскрыла коллекционеров похоронных пособий

 
Утверждено отчуждение земли под объездную трассу вокруг Еревана

 
Экс-пленник предстанет перед судом

 
Египет: отдых хоть и бюджетный, но визы подорожали

 
Странные люди

Британская пара заменила настоящих детей игрушечными

 
Конец эпохи Луиса Энрике

 
Михаил Галустян снялся в мультклипе про Кадырова

 
Новый блокбастер Рубена Дишдишяна

 
26 марта играем с казахами

 
Мхитарян “официально” признан полиглотом...

 
Турция подала заявку на проведение Евро-2024

 
Умер главный “мусорный” художник

 
Худший лыжник чемпионата вызвал восторг у зрителей

 
20 отчаянно-романтичных цитат Владимира Набокова

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio