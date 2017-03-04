Армяно-российские отношения динамично развиваются

Вчера президент Серж Саргсян принял прибывшего с официальным визитом в Армению спикера Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина, сообщила пресс-служба главы государства.

Приветствуя гостя и отметив, что это первая встреча после избрания Вячеслава Володина председателем Госдумы, президент пожелал ему успехов в работе. Серж Саргсян выразил уверенность, что обладающий большим опытом государственной деятельности Вячеслав Володин внесёт свой значительный вклад в дело развития армяно-российских отношений, а нынешний визит в Армению придаст этим отношениям новый импульс.

Подчеркнув, что через месяц, 3 апреля, будет отмечаться 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Россией, Серж Саргсян счёл этот юбилей хорошим поводом для того, чтобы подвести итоги и наметить новые вехи для будущих двусторонних отношений.

Председатель Государственной Думы также с удовлетворением констатировал, что встречи с парламентариями Армении в рамках визита проходят в год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами - стратегическими партнёрами. Отметив, что межгосударственные отношения динамично развиваются и есть много тем для обсуждения, Вячеслав Володин подчеркнул, что члены парламентов двух стран планируют расширять круг отношений и сотрудничества. С этой целью находящиеся в составе возглавляемой им делегации председатели комиссий Госдумы встретятся и познакомятся с армянскими коллегами, обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Председатель российского парламента при этом подчеркнул также важное значение работы, нацеленной на развитие двусторонних отношений также на региональном уровне. Собеседники подчеркнули важную роль парламентской дипломатии и необходимость в этой связи непрерывного укрепления межпарламентских связей.