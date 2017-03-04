Граждане должны ощущать за своей спиной родное государство

Армянские дипломаты стоят на страже интересов страны так же, как солдаты на передовой

В связи с Днем дипломата президент Серж Саргсян направил поздравительное послание сотрудникам внешнеполитической сферы страны. Как сообщила пресс-служба главы государства, в послании говорится:

«Уважаемые дипломаты, в нынешнем году ваш праздник - юбилейный, поскольку 25 лет назад именно в этот день Армения стала членом Организации Объединённых Наций, осуществив заветную мечту нашего народа стать полноправным членом международного сообщества. Четверть века назад, когда Армения вновь заняла место на политической карте мира, связь между нашей страной и внешним миром в первую очередь начала осуществляться посредством наших дипломатов. Не случайно, что этот символический день провозглашён и традиционно отмечается как профессиональный праздник армянских дипломатов. Несомненно, велика ответственность отстаивать интересы страны, имеющей тысячелетнюю историю, богатые традиции и культуру - независимой Армении и её граждан. Одной из особенностей дипломата считается то, что для большей части общества его деятельность остаётся незаметной. Будьте уверены, что ваша работа для нас заметна и достойна почитания.

И сегодня перед нашей страной стоят многие вызовы. В противостоянии им велики ожидания и требования от вас, наших дипломатов. Как армянский солдат на границе, так и вы за рубежом и в аппарате Министерства иностранных дел ни одной минуты не должны ослаблять свою бдительность, будучи всегда готовыми противостоять посягательствам против нашего государства и национальных интересов. Окружающие нас геополитические реалии оставили свою особую печать также на нашей дипломатической службе. Кроме требования высокой профессиональной подготовки, возможно, ещё больше, чем в случае дипломатов других стран, ваша работа требует безраздельной преданности и любви к родине. Это так, когда представляешь страну, которой навязаны война и блокада.

Армения - миролюбивая страна. Мы, армяне, многие века вели борьбу за существование за право спокойно жить в стране наших предков, следовательно, хорошо осознаём важность мирной жизни. На плечи дипломатов возложена важнейшая часть ответственности за обеспечение соответствующих усилий для мирного и стабильного развития нашей страны. Уверен, что вы осознаёте эту ответственность и готовы с честью её выполнить. Уверен, что и впредь, должным образом представляя нашу страну, наши подходы и позиции, вы своим активным участием сделаете их более слышимыми и понятными международному сообществу, продолжите вносить существенный вклад в дело укрепления внешней безопасности нашей страны.

Уважаемые дипломаты, вновь поздравляя вас, желаю неистощимой энергии, чтобы наилучшим образом реализовать доверенную вам миссию, и новых достижений во имя прогресса и благоденствия нашей родины».

Кроме того, вчера президент посетил Министерство иностранных дел и провёл встречу с участниками собрания руководителей центрального аппарата МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений республики.

В своем выступлении в МИД Серж Саргсян, в частности, сказал: «Некоторые думают, что дипломаты имеют много привилегий. Дипломатическая служба между тем в разы более ответственная, а привилегии установлены не для удовольствия, а для того, чтобы эффективно защищать интересы своей страны. Ваша миссия - достойным образом представлять миру Армению как открытую для диалога, миролюбивую и демократическую страну, которая строит современную жизнеспособную политическую и экономическую систему». Говоря о нюансах дипработы, глава государства отметил, что она часто осуществляется за закрытыми дверями, однако даже самые тайные переговоры имеют публичные проявления, результаты и последствия. «Соблюдая вытекающую из характера работы секретность, дипломатия Армении в то же время должна быть понятна нашей общественности. Логику предпринимаемых действий необходимо последовательно представлять общественности, не уклоняясь от звучащей критики. Ваше слово, ваш месседж должен быть уверенным, должен быть понятен, чтобы внушить людям уверенность», - сказал президент.

«Ереван и Степанакерт не хотят войны, между тем в Баку давно на самом высоком уровне постоянно говорят о войне, увеличивают напряжённость на линии соприкосновения, героизируют тех солдат, чьи так называемые “подвиги” являются, на самом деле военными преступлениями. Если Азербайджан будет продолжать в том же духе и доведёт ситуацию до войны, то для обеспечения безопасности народа Арцаха мы ни секунды колебаться не станем, чтобы применить все имеющиеся в нашем арсенале возможности. Сегодня главным фактором сдерживания широкомасштабной войны в регионе является армянский солдат, который крепко стоит на посту и чётко знает, за что борется и какую задачу решает». «Как переживший геноцид народ, мы должны всегда находиться на передовой линии международной борьбы за предотвращение преступлений, совершаемых против человечества. Благодаря вашим последовательным шагам в 2015 году в Совете ООН по правам человека единогласно была принята представленная Арменией резолюция относительно предотвращения геноцида, а на 69-й сессии Генассамблеи 9 декабря провозглашено Днём памяти жертв преступления геноцида. В этом направлении приложены громадные усилия, особенно в рамках мероприятий, посвящённых 100-летней годовщине геноцида армян”.

Считая одним из важных достижений внешней политики Армении решение о проведении в Армении в 2018 году саммита международной организации Франкофонии, президент оценил это как результат инициативной дипломатии, а также проявление со стороны более чем восьмидесяти государств доверия и солидарности с нашей страной.

«Уверен, что вы сделаете всё возможное, чтобы принять это мероприятие на самом высоком уровне и обеспечить необходимый резонанс. Этот саммит будет одним из самых представительных мероприятий, принимаемых со времени обретения независимости. Он также будет способствовать повышению авторитета и большей осведомлённости о культуре нашей страны. Он предоставит замечательную возможность, чтобы наладить более тесные партнёрские связи со многими государствами, в которых мы не представлены”, - сказал президент.

Отметив, что в прошлом году были предприняты шаги, направленные на то, чтобы одно из главных направлений внешней политики Армении - экономическую дипломатию, поставить на институциональные основы, Серж Саргсян счёл задачей дипломатов ещё более активизировать усилия в направлении представления за рубежом инвестиционной привлекательности и сравнительных преимуществ Армении, выявления новых рынков для товаров и услуг, произведённых в Армении. Президент подчеркнул также необходимость представления за рубежом туристических возможностей страны, отметив, что ожидает активной работы в этом направлении.

Президент ещё раз подчеркнул, что в конечном итоге в центре постоянного внимания всех участников встречи должен быть гражданин Армении. “В предоставленном гражданину паспорте написано, что попечителем носителя паспорта является Республика Армения, и за рубежом гражданин Армении должен чувствовать, что за этими словами стоит его государство со всеми его возможностями. И одной из ваших приоритетных задач является также сохранение за рубежом самобытности и культурного наследия нашего народа, поддержка инициатив, направленных на укрепление связей родина-диаспора.

«Мы должны развивать культуру сплочённой работой, способствовать решению поставленных перед каждым из нас задач, потому что на обустройство Армении должны быть направлены усилия всех нас по очень простой причине: Армения - наша Родина. У нас нет другой Родины, и эту Родину наследуют наши будущие поколения. Другой формулы вечного существования не существует. Кто эту формулу не понимает, тот остаётся за бортом истории», - подчеркнул глава государства.