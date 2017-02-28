Ереван и Брюссель договорились о новом соглашении

Визит президента Сержа Саргсяна в Королевство Бельгии

Рабочий визит президента Сержа Саргсяна в Королевство Бельгии стартовал с состоявшейся вчера утром в штаб-квартире ЕНП встречи с председателем Европейской народной партии (ЕНП) Жозефом Долом.





“Армения не желает,

чтобы регион оказался

ввергнут в кошмар войны”

Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники коснулись перспектив развития отношений Армения - Евросоюз, хода реализуемых в Армении всеобъемлющих реформ, в том числе перехода к новой системе управления после изменения Конституции, осуществляемой в направлении дальнейшего развития и укрепления демократических институтов работы, подготовки к предстоящим в апреле парламентским выборам. Серж Саргсян и Жозеф Дол обсудили также взаимодействие Армении с партнёрами по ЕНП на международных площадках, вопросы, касающиеся общих проблем и вызовов, обменялись мыслями об укреплении межпартийных связей.

Отметив, что в ходе рабочего визита в Бельгию с руководством Евросоюза намечены встречи и обсуждения с насыщенной и содержательной повесткой, президент отметил важную роль ЕНП как самой влиятельной политической силы Европы в деле углубления отношений Армении с ЕС. Серж Саргсян подчеркнул важность непрерывного углубления сотрудничества с ЕНП и выразил благодарность за постоянную готовность поддержать и оказать практическую помощь Армении и РПА. В этом контексте была подчёркнута также важность сотрудничества с ЕНП на разных межпарламентских площадках, направленного на защиту прав человека и гарантирование свобод, развитие демократических институтов, сотрудничество в социальной, гуманитарной и культурной сферах.

Президент Серж Саргсян и председатель ЕНП Жозеф Дол коснулись также проблемы Нагорного Карабаха. Серж Саргсян представил подходы армянской стороны к урегулированию конфликта, ситуацию на линии арцахско-азербайджанского соприкосновения, регулярного нарушения со стороны Азербайджана режима перемирия, сведения о провокационных действиях и нагнетании напряжённости. Отметив, что карабахский конфликт продолжает оставаться серьёзнейшим вызовом как для региональной, так и для европейской безопасности, президент С.Саргсян подчеркнул, что Армения, как и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, не видит альтернативы мирному урегулированию и, в отличие от Азербайджана, совершенно не желает, чтобы наш регион ещё раз оказался ввергнут в кошмар войны. Президент республики подтвердил, что Армения не пожалеет усилий, чтобы вместе с Минской группой ОБСЕ достигнуть исключительно мирного урегулирования проблемы, что, по убеждению президента, является также коллективным подходом международного сообщества. Во время встречи Серж Саргсян выразил благодарность председателю ЕНП за приглашение принять участие в политической конференции ЕНП, которая состоится в конце марта в Мальте.

“Армения и ЕС завершили

переговоры вокруг нового

рамочного соглашения”

Вчера находящийся с рабочим визитом в Королевстве Бельгии президент Серж Саргсян провёл встречу с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Переговоры продолжились во время рабочего обеда, который от имени председателя Совета ЕС был дан в честь президента Армении. Серж Саргсян и Дональд Туск подвели итоги встречи в совместных заявлениях перед представителями средств массовой информации.

В своем выступлении на пресс-конференции Серж Саргсян, выразив благодарность председателю Европейского совета за приглашение посетить Брюссель и за обстоятельную и искреннюю беседу, остановился на ключевых вопросах, обсужденных в ходе совместной встречи.

“Центральной темой сегодняшней встречи было новое рамочное соглашение Армения - Европейский союз. И сегодня я с удовлетворением могу сказать, что стороны завершили переговоры. Новый юридический документ - соглашение о комплексном и расширенном партнёрстве - отражает реальный охват и глубину отношений Армения - ЕС. Одновременно следует отметить, что помимо рамочного соглашения, мы зарегистрировали ощутимый прогресс в плане отраслевого сотрудничества, подписав программу Малых и средних предприятий и инноваций “Горизонт 2020”. В ближайшем будущем с успехом завершим также работы по присоединению к договору об общем авиационном пространстве и инициативе “Творческая Европа”. В общей сложности предыдущие два года с точки зрения сотрудничества Армения - Евросоюз выделялись активностью: ощутимо активизировался политический диалог, расширилось сотрудничество в различных отраслях.

Конечно, мы с господином Туском обсудили также другие вопросы повестки Армения - Европейский союз, затронули региональные и международные процессы. Ожидаем, что в ближайшее время стартует также диалог о либерализации визового режима с Арменией, что закреплено в совместной декларации Рижского саммита, и значительно поспособствует расширению и углублению связей между нашими народами. Как вы знаете, стержнем нашего сотрудничества являются реализуемые в Армении переговоры. В течение 25 лет независимости Армении ЕС всегда был рядом с нами и предоставлял существенную финансовую, техническую и моральную поддержку, результат которой заметен в самых разных сферах: реформированы сферы общественного управления, правосудия, сельского хозяйства, статистики, государственных закупок, с целью удовлетворения потребностей рынка труда усовершенствована сфера среднего специального образования, улучшен деловой и инвестиционный климат Армении. Мы решительно настроены продвигать это взаимодействие в вышеупомянутых и других отраслях, представляющих взаимный интерес, чтобы зарегистрировать новые достижения. Очень благодарен за эту помощь.

В Армении через месяц состоятся парламентские выборы - первые после проведённой в стране в 2015 году конституционной реформы. Наше видение изменения системы государственного управления одно: решительно сделать шаг навстречу дальнейшему развитию и укреплению демократии. Для того, чтобы подготовить эти выборы, серьёзным изменениям подверглась также избирательная система: в результате консенсуса всех политических сил принят новый Избирательный кодекс, который закрепил основу проведения открытых, транспарентных, более справедливых выборов. Наша цель провести такие выборы, которые существенно повысят доверие нашего общества к избирательным процессам. С этой целью мы пригласили и приветствовали присутствие на этих выборах возможно большего числа и представительного состава международных наблюдательских миссий, в том числе из Европейского совета. Одновременно поощряем местных наблюдателей, представителей гражданского общества быть активными. Я выразил господину Туску благодарность за то, что на этом важном для Армении этапе ЕС находится рядом с нами и предоставляет значительные средства для реализации положений Избирательного кодекса. Уверен, что результаты этой помощи и нашего сотрудничества будут заметны всем.

Естественно, что в ходе беседы мы коснулись также проблемы Нагорного Карабаха и подтвердили, что она не имеет военного решения. Сколь ни готова армянская сторона к разумным компромиссам, тем не менее в этой проблеме исходным является право народа Нагорного Карабаха решить своё будущее посредством свободного волеизъявления. Здесь другого подхода быть не может. Право народа Нагорного Карабаха на самоопределение не только провозглашено международными основополагающими документами, но и давно уже признано и закреплено в многочисленных заявлениях сопредседателей единственной занимающейся конфликтом специализированной структуры - Минской группы ОБСЕ. К слову, это не только позиция Армении, но и коллективное восприятие международного сообщества по этому вопросу. Мы благодарны за сбалансированную позицию ЕС относительно процесса мирного урегулирования, за доверие и поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

И в конце хочу сказать, что Евросоюз - поучительная история выстраивания цивилизованных отношений, заложенными в его основу философией и идеями. Евросоюз - история того, как сообща преодолевать существующие между соседями проблемы и на этой основе строить успех - то, в чём мы сейчас так нуждаемся. Мы по достоинству оцениваем эти достижения и готовы с вами вместе хранить и беречь их”, - сказал Серж Саргсян.

“Конфликт не имеет военного решения”

В свою очередь председатель Совета ЕС Дональд Туск по итогам встречи с президентом Сержем Саргсяном отметил, что Армения, независимости, суверенитету и территориальной ценности которой мы содействуем, является важным партнёром Европейского союза.

“Я рад сегодня объявить о завершении переговоров вокруг соглашения о комплексном и расширенном партнёрстве ЕС - Армения. Это новое соглашение расширит круг наших отношений, учитывая новые глобальные политические и экономические интересы, которые мы разделяем, и те вызовы, которые мы хотим вместе преодолеть. Мы ожидаем более тесного сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт и окружающая среда, для новых возможностей и расширенного оборота торговли и инвестиций во благо наших граждан.

Сегодня мы обсудили наши общие ценности, в том числе нашу верность демократии, правам человека и приоритету закона, которые лежат в основе нового соглашения и нашего будущего сотрудничества. ЕС уже является первым внешним торговым партнёром Армении, первым международным донором и самым большим помощником в реформах. Мы намерены эти отношения ещё более расширить в течение предстоящих лет. Поощряем Армению продолжать реформы по ряду направлений, в том числе экономического развития, предпринимательской среды, улучшения судебной системы, прав человека, борьбы с коррупцией и обеспечения свободных и справедливых выборов. Мы также обсудили вопрос мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха: статус-кво нестабилен. Конфликт должен получить как можно быстрее политическое решение, созвучное с международным правом. Конфликт не имеет военного решения. ЕС продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ”, - сказал Дональд Туск, поблагодарив Сержа Саргсяна за визит и усилия в направлении сотрудничества.





“Мы призываем Армению

и Азербайджан вернуться

за стол переговоров”

Вчера в штаб-квартире НАТО прошла встреча находящегося с рабочим визитом в Бельгии президента Сержа Саргсяна с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, по завершении которой президент РА и Генеральный секретарь НАТО выступили на совместной пресс-конференции, подведя итоги переговоров.

В своем выступлении на совместном брифинге с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президент Серж Саргсян напомнил, что в этом году исполняется 25 лет сотрудничеству Армении и Альянса. Серж Саргсян с удовлетворением констатировал, что за четверть века сотрудничество расширилось и получило новое содержание, став одной из составляющих системы безопасности Армении. По словам президента, повестка отношений Армении - НАТО, основанных на четко осознанных общих интересах и необходимости, достаточно насыщенная. Она включает политический диалог на самом высоком уровне и многочисленные примеры практического сотрудничества.

“Мы с Генеральным секретарём обоюдно подчеркнули важность сохранения нынешнего уровня политического диалога и продолжения регулярных контактов, а также обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития и расширения наших партнёрских отношений с НАТО. Мы констатировали, что успешно реализованы четыре плана действий Индивидуального партнёрства Армения-НАТО, и в настоящее время на этапе утверждения находится уже пятый план на 2017-2019 годы. Мы чётко подчеркнули важность скорого старта деятельности в Армении Фонда доверия НАТО. И я пригласил господина Генерального секретаря посетить Армению, что будет очень хорошим поводом обобщить сделанное нами за эти 25 лет и наметить будущие наши действия.

Армения продолжает вносить свой важный вклад в коллективные усилия по установлению международного мира и стабильности, превращаясь из потребителя безопасности в поставщика безопасности. Армения сама, имея серьёзные вызовы безопасности, вносит свой вклад в дело безопасности и стабильности в других точках мира, хорошо осознавая, насколько мир сегодня взаимосвязан и что больше нет вызовов безопасности отдельных государств. Они принадлежат отдельным странам и всем. Я с удовлетворением отмечаю, что в результате сотрудничества Армения-НАТО, развивая свои навыки в сфере миротворчества, Армения в последние годы расширила географию своих действий: параллельно с вовлечённостью в Косово и в Афганистане сегодня наши военные участвуют также под эгидой ООН в миссиях, осуществляемых в Ливане и Мали. С радостью отмечаю, что Армения со стороны Альянса и государств-членов оценивается как “активный партнёр НАТО”.

Горжусь также, что военные в этих миссиях оцениваются как подготовленные, дисциплинированные и ответственные участники. Уверен, что приобретённые в рамках миротворческих миссий международный опыт и умения наши военные наилучшим образом поставят на службу дело нашего армейского строительства”, - сказал Серж Саргсян.

По его словам, в ходе переговоров были затронуты последние развития вокруг проблемы Нагорного Карабаха.

“В этом контексте я подчеркнул большое значение содействия НАТО и лично господина Столтенберга посредническим усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Я благодарен, господин Генеральный секретарь, за содействие нам, я имею в виду за содействие сопредседателям Минской группы.

Апрельская война и продолжающиеся после неё регулярные обстрелы с применением тяжёлой артиллерии и военной техники фиксируют, что отныне этот конфликт “активен”, и сегодня более чем когда-либо необходимо, чтобы всё международное сообщество объединилось вокруг цивилизованного решения, содействуя предпринимаемым Минской группой ОБСЕ усилиям в направлении мирного урегулирования конфликта. Мы констатировали, что согласно документу в рамках программы “Партнёрство во имя мира”, “защита и укрепление основополагающих свобод и прав человека, обеспечение свободы и справедливости и установление мира посредством демократии являются стержневыми общими ценностями для партнёрства”. Завершая свою речь, хочу подтвердить готовность Республики Армения продолжать формирование оживлённой позитивной повестки с организацией Североатлантического альянса и государствами его членами с целью дальнейшего укрепления международного мира и безопасности. Выражаю надежду также, что следующая моя встреча с руководством НАТО состоится в Ереване”, - резюмировал Серж Саргсян.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил беспокойство продолжающимся насилием вдоль линии соприкосновения в Карабахе, в том числе в минувшие выходные. «Важно избегать эскалации. У конфликта нет военного решения», - заявил Столтенберг после встречи с президентом Сержем Саргсяном. По его словам, продолжающийся конфликт сдерживает развитие региона. «Мы призываем Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров и работать в направлении мирного урегулирования. НАТО полностью поддерживает процесс Минской группы», - отметил Столтенберг.

Визит президента Сержа Саргсяна в Бельгию продолжается. Запланированы также встречи с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини, председателем Европейского парламента Антонио Таяни. В Брюсселе намечается встреча президента с экспертами Исследовательского центра Карнеги, где Серж Саргсян выступит с речью. В рамках рабочего визита в Бельгию глава государства встретится также с представителями бизнеса армянской общины.