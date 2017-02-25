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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Президент Серж Саргсян: “Мы обязаны выделять и ставить в пример другим лучших”

Президент Серж Саргсян: “Мы обязаны выделять и ставить в пример другим лучших”

Президент Серж Саргсян вчера в Национальном театре оперы и балета им.А.Спендиаряна принял участие на традиционном конкурсе «Айкян», посвященном 25-летию Армянской армии. Конкурс основан в 2001 году и проводится в шестнадцатый раз Всеармянским молодежным фондом. Его главная цель – поощрение молодежных организаций и молодых граждан страны, добившихся значительных успехов, а также студентов, отличившихся в реализации программ в различных сферах. Выбор был нелегким, ведь с каждым  годом растет число участников конкурса. В этот раз их было около 500. Победителям были вручены символические статуэтки и армянские планшеты Armtab.

Премии за 2016 год присуждены в десяти номинациях: лучшая молодежная организация Еревана; лучшая молодежная организация в марзах; оригинальный молодежный проект; лучшая международная программа; лучший молодежный орган самоуправления; лучшее научное достижение и др.

Кроме традиционных номинаций были вручены специальные премии. Их удостоились Константин Енкоян за инициирование «Нобелевских дней» с участием 5 лауреатов Нобелевской премии, Тигран Кочарян за организацию первенства мира по игре «Что? Где? Когда?» и развитие интеллектуального движения; организация «Объединенная программа ООН против ВИЧ/СПИД за максимальное содействие молодежной сфере; Артур Алексанян за выдающийся вклад в развитие спорта; Генрих Мхитарян за большой вклад в развитие армянского футбола. Также специальных премий впервые были удостоены 47 военнослужащих - кавалеров ордена “Боевой крест” I и 2 степени, в т.ч. участники апрельской войны.

Глава государства сердечно поздравил победителей, подчеркнул важность конкурса и пожелал дальнейших успехов.

«Дорогие родители наших погибших боевых товарищей, господа офицеры, дорогая молодежь! Хочу выразить благодарность организаторам этого прекрасного вечера также за то, что сегодня имею возможность общаться с вами - такое общение заряжает новой энергией. Я всегда с удовольствием встречаюсь с молодежью, будь они военнослужащие, ученые, студенты или члены партии. Это дает возможность уточнить путь, скорректировать нашу работу. Конечно, с печалью и гордостью обращаюсь к родителям тех наших солдат, которые пали смертью храбрых при защите Родины. С печалью, потому что их нет, точнее, их нет в этом зале, и с гордостью за то, что они люди чести, люди с чувством долга и патриотическими чувствами.

Конечно, я поздравляю и других лауреатов, чья история – это история их успехов. Я считаю, что подобные мероприятия чрезвычайно важны, мы обязаны выделять и ставить в пример другим лучших – тех людей, кто своим трудолюбием, своим талантом и умением достигает успехов. Я не верю тем словам, которые родители часто любят повторять детям - мол, дурной пример заразителен. Это не так: хороший пример еще более заразителен. Поэтому мы должны лучшие примеры сделать для других объектом стремления, его мерилом. Поэтому я желаю всем вам успеха и хочу еще раз публично объявить всем недовольным, всем скептикам, что у Армении большое будущее, что ответом скептикам будет ваша деятельность, сегодняшняя молодежь, ее достижения. Благодарю всех и желаю новых успехов», - сказал в своем приветствии президент Серж Саргсян.

 

Соб.инф
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