Президент ознакомился с работой Центра стратегических инициатив

Вчера президент Серж Саргсян посетил правительственный Центр стратегических инициатив, сообщила пресс-служба главы государства.

В сопровождении членов совета попечителей Центра - вице-премьера, министра международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриеляна, министра экономического развития и инвестиций Сурена Караяна и исполнительного директора Центра Александра Хачатуряна - Серж Саргсян осмотрел помещение Центра, ознакомился с условиями его деятельности, побеседовал с сотрудниками, после чего исполнительный директор представил президенту стратегию работы учреждения, её приоритетные направления, осуществленные по настоящий момент работы, краткосрочные и долгосрочные программы и налаженное с целью реализации этих программ сотрудничество с другими заинтересованными структурами, организациями и частными лицами. Президент приветствовал настойчивость, деловой подход и рабочий настрой коллектива, созданного всего несколько месяцев назад по инициативе премьер-министра, пожелал успехов и энергии для претворения в жизнь намеченных программ. Серж Саргсян также представил свои взгляды и подходы относительно работы, которая осуществляется по отдельным сферам, признанным приоритетными, подчеркнув, что важно иметь чёткие программы и цели с просчитываемыми результатами. Также глава государства выразил готовность по мере необходимости помогать новому Центру стратегических инициатив.