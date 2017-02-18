Заявки на участие в парламентской гонке представили 9 политических сил

Заявки на участие в предстоящих выборах в Национальное собрание представили 9 политических сил: 4 блока и 5 партий. Визит в ЦИК будущие участники гонки откладывали до последнего момента, лишь к вечеру 16 февраля потянулись по очереди к зданию Центризбиркома с документами. Некоторые пришли с цветами и сладостями, видимо, для них выборы всегда праздник.

Заявки с документами на регистрацию представили правящая Республиканская партия Армении (РПА), партии АРФ Дашнакцутюн (АРФД), «Армянское возрождение», «Свободные демократы» и Коммунистическая партия Армении, а также блоки «Царукян», «Выход (Елк)», «АНК-НПА», «Оганян – Раффи - Осканян».

Список РПА возглавляет министр обороны Виген Саркисян, кроме него в первой тройке мэр Еревана Тарон Маргарян и министр юстиции Арпине Ованнисян. В списке АРФД первым номером руководитель парламентской фракции АРФД Армен Рустамян, далее депутат НС Агван Варданян и министр территориального управления Давид Локян. Первым номером партии «Армянское возрождение» является лидер партии Артур Багдасарян, в первой тройке - депутаты НС Мгер Шахгельдян, Эгине Бишарян. Список «Свободных демократов» возглавляет Хачатур Кокобелян, кандидат в премьер-министры Грант Багратян занимает вторую строчку списка, третьим идет политолог Степа Сафарян. В первой тройке списка Компартии - первый секретарь ЦК КПА Тачат Саркисян, председатель Объединенной прогрессивной коммунистической партии Вазген Сафарян, первый секретарь гюмрийской парторганизации Гагик Манукян). Кандидатом в премьер-министры от Компартии является Вазген Сафарян.

Блок «АНК-НПА» возглавляет первый президент Левон Тер-Петросян, далее следуют лидер НПА Степан Демирчян и депутат НС Левон Зурабян. Блок «Царукян» возглавляет Гагик Царукян, в первой тройке - экс-председатель Контрольной палаты Ишхан Закарян и депутат НС Наира Зограбян. Первым номером блока «Оганян – Раффи - Осканян» является бывший министр обороны Сейран Оганян, он же заявлен как кандидат в премьеры в случае победы блока, далее следуют зампред “Наследия” Армен Мартиросян, депутат НС, экс-министр ИД Вардан Осканян. Первая тройка блока «Выход (Елк)» - Эдмон Марукян, председатель партии “Республика” Арам Саркисян, депутат НС Никол Пашинян.

Как заявил вчера глава ЦИК Тигран Мукучян, подавшие заявку на участие в выборах силы представили свои общегосударственные и территориальные списки. В целом были выдвинуты 1539 кандидатов в депутаты. Заметим, что в соответствии с измененной Конституцией в парламенте будет как минимум 101 депутат. В зависимости от обстоятельств, если возникнет необходимость во втором туре, число депутатов может и возрасти. Ну а пока Центризбиркому полагается по закону 10 дней, чтобы изучить все заявки.

«Будут изучены все представленные документы, и в результате до 26 февраля будет завершен процесс регистрации партий и блоков, участвующих в выборах», - заявил Тигран Мукучян.

Напомним, что после регистрации партий и блоков с 5 марта начнется избирательная кампания. Свои предвыборные программы партии обнародуют к этому времени, однако многие уже поделились как программными подходами, так и лозунгами. Возглавляемый Гагиком Царукяном блок «Царукян» участвует в выборах под предвыборным слоганом «Время для перемен и строительства». Кстати, вопреки обещаниям о широком формате блок получился весьма урезанным, хотя переговоры велись практически со всеми политическими силами. Буквально на днях блок “Царукян” прекратил переговоры с партиями “Гнчакян” и “Рамкавар-азатакан”. В обоих случаях, согласно объяснениям пресс-секретаря Царукяна Иветы Тоноян, это произошло из-за наличия разногласий между диаспоральными и местными структурами рамкаваров и гнчакянов.

Кстати, блок “Царукян” решил не откладывать дело в долгий ящик и, не дожидаясь начала гонки, обнародовать 15 первоочередных задач в случае победы на парламентских выборах. Пресс-секретарь Гагика Царукяна – Ивета Тоноян, вошедшая в пропорциональный избирательный список блока «Царукян», распространила вчера заявление, в котором перечисляются все обещания на случай победы. В частности, блок обещает привести в соответствие средний размер ежемесячной пенсии к сумме минимальной потребительской корзины. Увеличить пенсию на 25 тысяч драмов и периодически осуществлять ее индексацию, установить размер минимальный заработной платы в 80 тысяч драмов к 1 января 2018 года, освободить малые и средние предприятия от налогов в течение ближайших трех лет и т.д. В заявлении также отмечается, что первое решение правительства, которое будет сформировано блоком «Царукян», будет заключаться в устранении спидометров на дорогах Армении и платных автостоянок («красных линий»). При этом подчеркивается, что в случае победы блока «Царукян» «деятельность накопительной пенсионной системы, вызвавшей общественное недовольство, будет заморожена».

Блок «АНК-НПА», возглавляемый Левоном Тер-Петросяном, идет на выборы под девизом «Мир, примирение, добрососедство» и крайне непопулярной в массах идеей решения карабахского вопроса по принципу «мир в обмен на земли».

Сформированный тремя экс-министрами союз «Оганян – Раффи – Осканян» предлагает лозунг - «Наследие, единение, победа». Слово “победа” обыгрывает в предвыборном слогане и блок «Выход», который идет на выборы с лозунгом «Выбор, изменение, победа». «Армянское возрождение» также ратует за изменения и идет на выборы под девизом «Голосуй во имя изменений, голосуй во имя возрождения». У «Свободных демократов» девиз - «Мы можем», а у АРФ Дашнакцутюн - «Новое начало, справедливая Армения». А вот правящая партия пока держит в секрете свой девиз, но ждать осталось недолго.

Напомним, что очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2 апреля 2017 года, заявки о регистрации в ЦИК должны быть поданы 6-16 февраля, списки по округам и по пропорциям должны быть представлены в ЦИК 16-26 февраля. Предвыборная агитация начнется 5 марта.