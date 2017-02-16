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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Республиканцы представили обновленную десятку партийного списка

Республиканцы представили обновленную десятку партийного списка

Пропорциональный список правящей Республиканской партии Армении на выборах в парламент возглавит министр обороны Виген Саркисян. Об этом заявил после заседания Исполнительного органа РПА пресс-секретарь партии, вице-спикер НС Эдуард Шармазанов.

Такое решение партии показалось несколько неожиданным, поскольку Виген Саркисян сравнительно недавно вступил в ряды РПА. Естественно, прозвучал вопрос о том, почему в списке нет президента Сержа Саргсяна.

По словам Шармазанова, такое решение принял сам глава государства, который, как известно, является председателем РПА. «Мы обсудили данный вопрос на заседании Исполнительного органа РПА, сочли, что так будет целесообразнее”.

«На втором месте в списке будет мэр Еревана Тарон Маргарян, на третьем – министр юстиции Арпине Ованнисян, далее депутат НС Ара Баблоян и министр культуры Армен Амирян», – сообщил Шармазанов, отметив, что пятерка пропорционального списка неизменна. В следующей пятерке зампредседателя партии Армен Ашотян, вице-спикер НС Эдуард Шармазанов, депутаты Маргарит Есаян, Самвел Фарманян и Карен Авакян. Во второй пятёрке, как отметил Шармазанов, изменения не исключены. Неожиданностью также стало решение о том, что начальника штаба на выборах у РПА не будет. По словам Шармазанова, РПА решила, что предвыборным штабом будет руководить Исполнительный орган партии во главе с ее председателем, президентом Сержем Саргсяном.

Напомним, что ранее партия обнародовала и территориальные списки, известные как рейтинговые, в которых не нашлось места многим неоднозначно воспринимаемым членам РПА, таким, как отставной генерал Манвел Григорян, бывший губернатор Сюника Сурик Хачатрян, бывший эребунийский префект Мгер Седракян и др. Как сообщил пресс-секретарь РПА, всего в территориальные списки партии включены 133 кандидата, а в так называемый общегосударственный – 64 человека. «С таким списком РПА может в условиях свободной конкуренции добиться серьёзного успеха на выборах», - выразил уверенность Шармазанов.

Отвечая на вопрос о том, почему Карен Карапетян не включен в списки партии, Э.Шармазанов отметил, что причина прекрасно известна и он не раз обращался к этой теме. Однако, добавил он, если РПА получит на выборах соответствующее количество голосов и сформирует правительство, то кабмин возглавит именно Карен Карапетян. Отметим, что премьер не был включен в избирательные списки из-за проблем, связанных с постоянным местом жительства за последние четыре года, как того требует Избирательный кодекс для кандидатов в депутаты. Кстати, сам Карен Карапетян заявил вчера на встрече со студентами Ереванского государственного университета, что не удивлен отсутствием своего имени в пропорциональном списке РПА. “Может, есть ограничение, согласно которому я не удовлетворяю требованиям”, - заявил премьер. При этом он выразил надежду на то, что РПА достигнет успеха на выборах и его команда сможет продолжить свою работу.

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