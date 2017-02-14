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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Армения и Германия фиксируют расширение взаимодействия

Армения и Германия фиксируют расширение взаимодействия

Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание главе Федеративной Республики Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с избранием на пост президента ФРГ и выразил уверенность, что пройденный Франком-Вальтером Штайнмайером богатый государственно-политический путь и солидный опыт наилучшим образом послужат дальнейшему развитию и подъёму Германии, увеличению её роли на международной арене и благоденствию дружественного немецкого народа.

 

Как сообщает пресс-служба главы государства, Серж Саргсян с удовлетворением констатировал, что наши страны отмечают 25-летие установления дипломатических отношений серьёзными достижениями в политической, экономической и гуманитарной сферах, с обоюдной готовностью дополняют эти достижения, о чём свидетельствует заметная активизация в последние годы двустороннего политического диалога и взаимных визитов высокого уровня, расширение межпарламентских и децентрализованных связей, а также решительная поддержка Германией сотрудничества Армения - ЕС. «Сегодня Германия также является одним из приоритетных экономических партнёров и доноров Армении, последовательным помощником проводящихся в нашей стране широкомасштабных реформах. Я придаю большое значение тому обстоятельству, что наше взаимодействие зиждется не только на взаимных интересах, но и на общей системе ценностей. Свидетельством этому было также принятие Бундестагом Германии в прошлом году резолюции, признающей геноцид армян.

Будучи лично знакомым с Вашим профессионализмом и патриотизмом, уверен, что во время Вашего пребывания в должности двусторонние отношения не только сохранят нынешнюю динамику, но и получат новый импульс ради благоденствия наших стран и народов. Ещё раз поздравляю Вас, желая новых достижений на Вашем высоком и ответственном посту», - сказано в поздравительном послании президента.

 

***

Цветов из рук Ангелы Меркель удостоился Франк-Вальтер Штайнмайер, избранный в воскресенье на пост президента Германии с результатом 931 голос из 1260.

Выборы состоялись в Берлине, в историческом здании рейхстага. В соответствии с Конституцией 1949 года, они проводятся без прений специально созываемым для этого Федеральным собранием. Собрание состоит из 630 депутатов Бундестага и 630 представителей федеральных земель страны. Для избрания был необходим минимум 631 голос. Всего от политических партий были выдвинуты пять кандидатов, но фаворитом с самого начала считался экс-глава МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер – кандидат правящей коалиции. Мало кто сомневался, что он будет избран уже в первом туре. 61-летний Штайнмайер, согласно последним соцопросам, – сегодня самый популярный политик в Германии. До сих пор лучшие результаты на выборах главы государства демонстрировали первый президент ФРГ Теодор Хойсс: 88,2 % голосов в 1954 году, и первый президент объединенной Германии Рихард фон Вайцзеккер: 86,2 % голосов в 1989 году. К присяге новый глава государства будет приведен лишь в следующем месяце. Срок полномочий действующего президента Йоахима Гаука истекает 18 марта.

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