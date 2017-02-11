Президенты Армении и Франции 8 марта обсудят карабахскую проблему

Не осудив преступления прошлого, мы позволяем, чтобы они повторялись и в наши дни. Об этом, выступая на ежегодном собрании Координационного совета Армянских организаций Франции, заявил президент Франции Франсуа Олланд, затронув вопрос о непринятии Конституционным советом Франции закона, криминализирующего отрицание геноцида армян.

Как сообщает Nouvelle d’Armenie, Франсуа Олланд подчеркнул важность выполненной в этом направлении работы и отметил, что необходимо продолжить борьбу, поскольку это борьба за истину. Что касается армяно-французских отношений, президент Франции напомнил, что в 2017 году исполняется 25-летие установления армяно-французских дипломатических отношений. Франсуа Олланд сообщил, что в связи с этим он пригласил президента Армении Сержа Саргсяна в Париж. В рамках намеченного на 8 марта официального визита руководители двух стран обсудят ряд вопросов. По словам президента Франции, будет затронута, в частности, карабахская проблема. «Важно найти пути для разрешения этого конфликта мирным способом», - отметил глава страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франсуа Олланд. В завершение выступления Франсуа Олланд подчеркнул: «Мы собрались здесь говорить о самом лучшем для Франции. А вы самые лучшие для Франции». Он также пообещал всегда поддерживать армянскую общину.