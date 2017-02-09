курьер
“Царукян не потянет конкуренции с Эрнекяном”

 
Налоговые органы Аргентины интересуются бизнесом Эрнекяна в Армении

 
“Гурген Арсенян стал спонсором АНК”?

 
На избирательных участках в Малатия-Себастия и Шенгавите ожидается “битва титанов”

 
Спасет ли флешмоб памятники?

 
Александр Арзуманян покинул Армянское общенациональное движение

 
Армения присоединилась к соглашению об интегрированном валютном рынке СНГ

 
Подсудимых не устроили ни судья, ни прокурор

В стремлении обелить обвиняемых адвокаты дошли до абсурда

 
Вояж армянских депутатов в Страну восходящего солнца оплатила японская сторона?

 
Наира Зограбян пригрозила “морозам”

 
Многодетная семья осталась без крыши над головой

 
Ленина перебальзамируют и оденут в новый костюм

 
регион
Reuters, BBC, российские СМИ


Марин Ле Пен не желает быть президентом, если Франция останется в Евросоюзе
 
Социальный эксперимент в Ереване закончился небольшой потасовкой

Появление “армянина” в Баку вызвало шок

 
Алиева в Европе принимали без удовольствия

 
Грузинки могут пополнить армейские ряды

 
Баку и Киев лишили себя донбасских и карабахских товаров

 
Киеву понадобилось азербайджанское оружие

 
Для связи Армении с Россией могут открыться абхазский и осетинский коридоры?

 
Кавказское детство глав российского МИДа

 
 
Азербайджанки стали чаще убивать своих мужей

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 356 гостей 
В Номере // ТЕМА ДНЯ // Армения - Швеция: отношения характеризуются динамичным развитием

Армения - Швеция: отношения характеризуются динамичным развитием

Вчера президент Серж Саргсян принял делегацию Риксдага (парламента) Швеции во главе с председателем комиссии по внешним связям Кеннетом Форшлундом, сообщила пресс-служба главы государства.

 

Приветствуя посланцев дружественной Швеции, Серж Саргсян подчеркнул роль парламентариев в развитии и укреплении двустороннего взаимодействия. Отметив, что отношения между Арменией и Швецией в последние годы характеризуются динамичным подъемом, президент заверил, что Ереван заинтересован в сохранении темпов развития сотрудничества с одним из важнейших и надежнейших своих партнеров в Скандинавии.

Желание придать развитию отношений новое качество, по словам президента, обусловлено не только политическими и экономическими интересами, но и системой ценностей, объединяющей наши страны: Швеция является примером демократического государственного устройства, страны, где соблюдаются права человека и существует верховенство закона, к чему стремится Армения, реализуя в течение последних лет комплексные реформы.

Руководитель парламентской делегации Швеции в свою очередь отметил, что повестка визита в Армению была весьма насыщенной и полезной. По его словам, вопросы политики европейского соседства и «Восточного партнерства» всегда находятся в центре внимания шведских законодателей и постоянно ими обсуждаются. «В нашем парламенте существует консенсус по этим вопросам, и независимо от партийной принадлежности мы поддерживаем это сотрудничество, в частности, программы, инициированные Европейским союзом в сотрудничестве со странами «Восточного партнерства», - сказал Кеннет Форшлунд. В ходе встречи собеседники коснулись текущих переговоров по новому базовому соглашению Армения - ЕС, сотрудничества Армении с европейскими институтами, а также предстоящих парламентских выборов и их значения для перехода к новой системе управления в республике.

 

.
Новости
ЗАО “ЮКЖД” объявляет о снижении до 80% тарифов на перевозку грузов вагонами в международном железнодорожно-паромном сообщении порт Кавказ-Поти

 
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Таиланд стремится к сотрудничеству с ЕАЭС и рассчитывает на помощь Еревана

 
Экс-безопасника “Билайна” приговорили к четырем годам тюрьмы

 
Заявление в Конституционный суд пока подписали лишь 16 депутатов

 
О чем договаривались Гагик Царукян и Овик Абрамян по дороге с охоты

 
Заступился за мать - оказался в тюрьме

 
Упал, поскользнулся, гипс

 
“У SSJ-100 есть основной козырь – дешевизна”

Но еще не так давно этот авиалайнер компании «Армавиа» больше простаивал, нежели летал

 
Беглого арестанта вернули на нары

 
Планета животных

Коза Меркель родила козленка от Тимура

 
“Танец с саблями” - фильм Юсупа Розыкова

 
Мхитарян: в МЮ я пришел не за большими деньгами

 
Катар еженедельно тратит до $500 млн на подготовку к ЧМ-2022

 
Музей современного искусства с ориентальным окрасом

 
Кержаков включил Саркиса Овсепяна в сборную “Зенита”

 
Reuters, BBC, российские СМИ

У Памелы Андерсон роман с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем
 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio