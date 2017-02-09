Армения - Швеция: отношения характеризуются динамичным развитием

Вчера президент Серж Саргсян принял делегацию Риксдага (парламента) Швеции во главе с председателем комиссии по внешним связям Кеннетом Форшлундом, сообщила пресс-служба главы государства.

Приветствуя посланцев дружественной Швеции, Серж Саргсян подчеркнул роль парламентариев в развитии и укреплении двустороннего взаимодействия. Отметив, что отношения между Арменией и Швецией в последние годы характеризуются динамичным подъемом, президент заверил, что Ереван заинтересован в сохранении темпов развития сотрудничества с одним из важнейших и надежнейших своих партнеров в Скандинавии.

Желание придать развитию отношений новое качество, по словам президента, обусловлено не только политическими и экономическими интересами, но и системой ценностей, объединяющей наши страны: Швеция является примером демократического государственного устройства, страны, где соблюдаются права человека и существует верховенство закона, к чему стремится Армения, реализуя в течение последних лет комплексные реформы.

Руководитель парламентской делегации Швеции в свою очередь отметил, что повестка визита в Армению была весьма насыщенной и полезной. По его словам, вопросы политики европейского соседства и «Восточного партнерства» всегда находятся в центре внимания шведских законодателей и постоянно ими обсуждаются. «В нашем парламенте существует консенсус по этим вопросам, и независимо от партийной принадлежности мы поддерживаем это сотрудничество, в частности, программы, инициированные Европейским союзом в сотрудничестве со странами «Восточного партнерства», - сказал Кеннет Форшлунд. В ходе встречи собеседники коснулись текущих переговоров по новому базовому соглашению Армения - ЕС, сотрудничества Армении с европейскими институтами, а также предстоящих парламентских выборов и их значения для перехода к новой системе управления в республике.