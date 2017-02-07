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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Президент осмотрел крупнейший в регионе спортивный клуб

Президент осмотрел крупнейший в регионе спортивный клуб

Вчера президент Серж Саргсян совместно с мэром столицы Тароном Маргаряном посетил открытый в административном районе Давидашен спортивный клуб Reebok, сообщила пресс-служба главы государства.

В сопровождении учредителей-руководителей клуба президент осмотрел помещения клуба, возведенного в соответствии с международными критериями, ознакомился с ходом работ, осуществлёнными от начала стройки в 2015 году до сегодняшнего дня, выслушал доклад о произведенных инвестициях и созданных рабочих местах, о предлагаемых любителям спорта различных услугах и планами дальнейшего развития клуба. Специалисты и руководители заверили главу государства в том, что открытие клуба Reebok должно состояться уже в апреле. В последующие три года здесь будет создано до 300 новых рабочих мест со средней заработной платой 200 тысяч драмов. Стоимость проекта составила 23 млн евро, из которых уже получено в виде инвестиций порядка 19,5 млн евро. Основание клуба стало реальностью в результате договора о франчайзинге, заключённого со всемирно известной торговой маркой Reebok. Крупнейший в регионе спортивный клуб Reebok, возможности которого позволяют ежегодно обслуживать не менее 15 тысяч постоянных посетителей, помимо торговой марки Reebok, является официальным региональным представителем двух других всемирно известных компаний: канадской WhiteWater West Industries и французского бренда “Талион”. В рамках инвестиционной программы намечается создать также предназначенный для посттравматического восстановления профессиональных спортсменов и непрофессионалов Реабилитационный тренировочный центр, который будет оснащен новейшим оборудованием.

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