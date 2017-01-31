Серж Саргсян: “Более прочного защитника и сторонника мира, чем армянская армия, трудно найти”

28 января по случаю 25-летнего юбилея создания армянской армии в резиденции президента РА состоялась торжественная церемония награждения отличившихся военнослужащих. Президент РА, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Серж Саргсян за проявленные при защите границ Родины мужество, самоотверженную храбрость, преданность, а также за вклад в дело армейского строительства и боевой подготовки войск наградил почти две сотни военнослужащих и ополченцев высшими наградами Республики Армения, орденами и медалями, присвоил также высокие воинские звания.

Мы благодарны вам за службу Отечеству”

“Мы благодарны вам за вашу громадную работу, которая называется службой Отечеству. В первую очередь мы должны воззвать к памяти тех бессмертных, кого мы сегодня награждаем посмертно. Мы всем нашим народом встаём рядом с воспитавшими героев родителями, к этим семьям обращаемся со словами утешения и пожеланием мужества. Парни пали, защищая свои семьи, своих родных, всех нас. Они принесли себя в жертву, чтобы жила Армения, чтобы жили и стали реальностью мечты нашего народа. Они стали бессмертными, чтобы вместе со всеми нами продолжать многовековой и вечный путь армянства. Поздравляю тех, кто в этот момент в зале и в рядах Вооружённых сил продолжает священное дело своих погибших боевых товарищей. Знайте, что Родина надеется и верит в вас. Мы гордимся вами, вы достойные сыны нашего народа, сила и надежда нашего народа”, - сказал Серж Саргсян, поздравляя военнослужащих и ополченцев с праздником и присвоением высоких государственных наград.

«Навязанная нам война весь наш народ превратила в армию»

В ходе торжественной церемонии награждения президент также выступил с поздравительным посланием к народу, в котором, в частности, сказал:

“Армянская армия создана параллельно с восстановлением нашей государственности. Однако формирование армии началось ещё раньше. Оно началось не сверху, а снизу, спонтанным образом и было продиктовано инстинктом самосохранения народа. Жестокие события, произошедшие в Сумгаите, Баку и других населённых пунктах Азербайджана, пробудили нашу историческую память ужасающими картинами резни и дорог изгнания. Стихийно формирующееся, но глубоко осознанное добровольческое движение и первые отряды добровольцев стали тем фундаментом, на котором должен был подняться славный и победоносный кулак – армянская армия.

Мы как нация сплотились. Так мы в последний раз сплачивались в Сардарапате. Нас не испугали превосходящие ресурсы противника. Более того, это обстоятельство нас заставило стать серьёзными, собраться и сосредоточиться. Наша армия сформировалась на поле боя. А войну с врагом мы вели в буквальном смысле у себя в доме. Вспомню один случай: человек сражается с оружием в руках в стенах своего дома. С веранды отступает в кухню, затем, сражаясь, отступает в столовую, затем опять отвоёвывает кухню и веранду. Это не аллегория. Это конкретный пример из героического боя за Каринтак.

Навязанная нам война весь наш народ превратила в армию. Такова реальность. С другой стороны, у нас была нужда в профессиональных, опытных и глубоко владеющих военным искусством кадровых офицерах. Нам удалось без потрясений, гармонично сплести профессиональные навыки военных и высокий боевой дух народного ополчения. Мы осознавали, что движение фидаинов, при всём его героизме, не имеет перспективы. Пришло время сформировать регулярную армию. И вернувшиеся со всей территории Советского Союза по зову Родины военные осуществили эту сложную работу.

Четверть века назад по приказу Вазгена Саркисяна наша армия стала государственным учреждением. С того дня мы уже вели оборонительную войну государственным образом. Начиная с того дня пишется новая и славная летопись Вооружённых сил Республики Армения. Многие страницы и герои этой летописи уже в учебниках. Более того, эта летопись стала неотъемлемой частью нашего национального самосознания. Эта летопись – наше достоинство, человеческое и национальное самолюбие, хроника нашей свободы”.

“Мы не собираемся вести ещё одну длительную войну”

Обращаясь к апрельским событиям прошлого года, президент подчеркнул, что всякое военное действие, тем более новая война, не может привести к решению проблемы Арцаха. Более того, новая война станет новым тяжёлым компонентом и без того тяжёлой проблемы, а не решением проблемы.

“Апрельские события прошлого года лишний раз (подчеркиваю: лишний раз) доказали нашему противнику, что путь применения силы или угрозы силой – трагический и тупиковый. То есть это не путь. Эти события также очевидно показали, насколько жизненно и неизменно важное значение имеет созданный вокруг Арцаха пояс безопасности. Мы не собираемся вести ещё одну длительную войну на веранде и кухне нашего собственного дома. Мы это уже сделали.

Пролитая нашими жертвами кровь – цена, которую мы заплатили во имя нашей свободы и нашего будущего. Сегодня благодарные поколения склоняют голову перед памятью наших бессмертных и с честью продолжают патриотическое дело своих отцов и дедов. Сегодняшние военные и призывники, уже в условиях новых структур и вооружений, продолжают совершенствоваться и развиваться, продолжают быть надёжным щитом Армении и Арцаха. Более прочного защитника мира и более убеждённого сторонника мира, чем армянская армия, в нынешних условиях трудно найти.

Следующие двадцать пять лет будут для нашей армии годами нового качественного подъёма. Офицерство, как особый слой нашей национальной интеллигенции, будет иметь более высокий общественный авторитет и вес, будет иметь более высокую профессиональную, в том числе технологическую подготовку. Для призывников служба будет действительно школой жизни, начиная от военных навыков, кончая гражданской и психологической подготовкой. 25-я годовщина создания Вооружённых сил Республики Армения - большой праздник! Великий праздник! Вновь поздравляю всех нас и желаю мужества духа, нерушимой воли и мира”, - резюмировал глава государства.