“Думаю, избирательный процесс не будет нарушен, если мы всего на несколько дней отложим выборы”

Президент РА, председатель Республиканской партии (РПА) Серж Саргсян провел накануне заседание Совета РПА, на котором выступил с речью. Глава государства поздравил новых и переизбранных членов совета партии, особо тепло поздравил членов молодежной структуры РПА, которые, как убежден С.Саргсян, привнесли в партию “новую энергию, новое воодушевление и пыл”.

“В субботу у меня была очень хорошая встреча с нашей молодёжной структурой. Скажу без преувеличения: у нас светлая молодёжь и, как я уже говорил, мы очень спокойно можем ей доверить будущее нашей страны. Уверен, что молодые члены совета будут очень старательны и пришли сюда, чтобы участвовать в наших реформах с новой энергией”, - подчеркнул президент. И поделился своим видением партийной работы в условиях новой Конституции.

“Быть членом представительского органа ведущей политической силы страны, - это не какая-то привилегия, а дополнительная, весомая обязанность. В условиях новой Конституции в нашей стране изменится степень участия политических партий, изменятся объёмы и плоскость политической работы. В этом я нисколько не сомневаюсь. Этот совет будет иметь намного более активную роль в обсуждении самых разных тем и, конечно, в вынесении решений… Это касается не только нашей партии. Думаю, все те партии, которые в будущем продолжат свою деятельность, должны работать в этом стиле”, - сказал лидер РПА и обратился к теме грядущих выборов.





“РПА формирует повестку

политического поля

и устанавливает планку”

“Наша основная на сегодня задача, несомненно, заключается в том, чтобы на высоком уровне подготовиться и выступить на предстоящих парламентских выборах. Мы начинаем с очень хороших позиций, готовы нашей общественности представить, насколько емко мы представляем стоящие перед нами проблемы, у нас есть самые реалистичные, обеспечивающие прогресс программы и, что самое главное, у нас есть самая жизнеспособная команда. Наша партия формирует повестку политического поля и устанавливает планку, и это длится уже по крайней мере 10-12 лет. Может, кому-то нравится это, кому-то нет, но такова реальность. Следовательно, кроме того, чтобы выступать с нашими программами, в первую очередь это именно наша обязанность - в рамках новых конституционных установок и в соответствии с новым Избирательным кодексом провести хорошие выборы. Мы делали всё до нынешнего момента для того, чтобы организовать такие выборы, и должны продолжать в том же духе.

Когда с оппозицией и представителями гражданского общества шли переговоры вокруг Избирательного кодекса, не было почти ни одного пункта, по которому мы не были бы конструктивны, не шли бы на разумные уступки ради того, чтобы иметь Избирательный кодекс, принятый на основе политического консенсуса. Это беспрецедентно не только для нашей страны, но также вообще, в практике… Значит, мы должны относиться крайне бережно к нашему вкладу в это дело”…

“2 апреля и последующие

несколько дней я бы хотел

посвятить нашим героям,

их памяти, их чествованию”

В своей речи глава государства не исключил переноса дня выборов. “Как известно, на политическом поле есть определённое несогласие в связи с назначением дня выборов на 2 апреля, - сказал он. - Наши юристы имеют убедительные доводы, что это юридически самое эффективное решение, и об этом еще будут опубликованы экспертные позиции. …Скажу искренне: юридические формулировки у меня самого вызвали озабоченность. 2 апреля и последующие несколько дней я бы хотел посвятить нашим героям, их памяти, их чествованию. Хочу, чтобы эти дни нашей общественности представили громадную работу, проделанную в течение одного года после апрельской войны в сфере армейского строительства… Хочу, чтобы мы все вместе заверили наш народ, заверили мир, что мы поступим таким же образом во всех подобных случаях.

Лично я не был против в момент подписания указа (и сейчас также) перенести день выборов на 4-5 дней. Но подождём ещё немного, когда станут известны все участники выборов, и мы сможем прийти с ними к согласию - со всеми без исключения. Думаю, ничто нам не помешает, если всего на несколько дней отложим выборы. И если придём к политическому согласию, то уверен, наши юристы очень спокойно смогут дать обоснование и избирательный процесс ничем не будет нарушен.

“Формирование предвыборных блоков - это очень здоровый процесс”

Что касается формирующихся в эти дни предвыборных блоков, то, по словам президента РА, это очень здоровый процесс, который можно только приветствовать. Глава государства напомнил, что еще в ходе обсуждения конституционных изменений “мы настаивали, что произойдёт укрупнение политических учреждений, политических институтов, будут сформированы коалиции, и у нас будет намного более стабильное и эффективное политическое поле. Прошел всего год с небольшим, и вот свидетельство, что мы правильно представляли процесс. …По крайней мере лет пятнадцать мы слышали, что в нашей стране политическое поле несостоявшееся, что партии не укрупняются. Говорили, каждый предлагал разные рецепты, но процесс не шел… Я уверен, что после выборов эти коалиции превратятся в партии. Остальные малые партии, несомненно, останутся, но они не будут играть никакой роли. Партии будут укрупняться. Это необходимо нашей стране, и хочу, чтобы в первую очередь вы, а затем также наш народ были уверены, что те идеи, которые стали Конституцией, будут также претворяться в жизнь. Могут быть некоторые шероховатости, мелкие проблемы, но мы меняем систему, создаём новую систему, и в этих обстоятельствах шероховатости не являются препятствием”.

О других вопросах...

“…Пару слов о других вопросах, представляющих интерес. В том числе о возвращении Гагика Царукяна… Если вкратце, я не приветствовал возвращение Царукяна на политическое поле, - заявил президент РА. - Другой вопрос более чем смешон: просто комичны попытки людей, желающих представить положение дел таким образом, будто наблюдается исход из Республиканской партии. Что сказать? Вы сами знаете, что это нелепость. Только за последние несколько месяцев в нашу партию вступило более 11000 человек. Хочу на эту тему высказаться в переносном смысле. Знаете, большие реки обеспечивают прогресс на всей протяжённости своего течения: дают жизнь, дают хлеб, дают воду, а те ручейки, которые отходят от матери-реки и в короткое время снова не вливаются в то же течение, высыхают и уходят. Это закон природы, которому никто из нас не может противопоставиться”.

“…В вопросах и внутренней, и внешней, и экономической политики у Республиканской партии есть чёткая программа и подход. Кто будет в законодательном органе в случае желательного исхода выборов, кто будет в исполнительном органе, а кто будет заниматься идеологической, пропагандистской работой, зависит как раз от этих программ и вызовов. Мы никогда не решали вопрос личностей, и сейчас не решаем вопроса личностей. Мы решаем вопрос эффективной реализации наших программ и преодоления вызовов. Парламентская модель требует новых решений.

Выдвигая наших кандидатов в законодательный и исполнительный органы власти, мы будет учитывать возможности и способности каждого в деле строительства родины, а не притязания. Обиженных быть не должно. Наши деятели там, где в них есть необходимость. Я никогда не допущу излишней толкотни…

...Я благодарен всем тем, кто нам помогал. Благодарен всем тем, кто когда-либо сказал хоть одно доброе слово в адрес Республиканской партии. Благодарен всем тем, кто положил хоть один маленький кирпичик в ее строительство…

А наша ответственность очень высока, настолько высока, что, возможно, большая часть нашей общественности даже не представляет этого. Власть, снова повторю многократно сказанное мною, - не удовольствие, не средство обеспечить собственное благосостояние. Власть - это в первую очередь ответственность”, - резюмировал глава государства.