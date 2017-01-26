Серж Саргсян: “Армения обладает большим потенциалом для развития солнечной энергетики”

Вчера президент Серж Саргсян присутствовал на состоявшейся в столичном бизнес-центре “Элит плаза” церемонии открытия Инвестиционного форума по солнечной энергетике, который проводится в рамках “Недели энергетики 2017”, организованной Фондом возобновляемой энергетики и энергосбережения Армении и Центром выставочных проектов “Экспомедиа”.

Форум призван представить последние развития в сфере энергосбережения и восстанавливаемой энергетики в Армении, существующие в отрасли проблемы, инвестиционные возможности, возможные источники финансирования, технологические и инженерные решения, перспективные проекты. В форуме участвуют более тридцати зарубежных компаний из разных стран, которые заинтересованы возможностью строительства в Армении солнечных электростанций. Серия мероприятий, которые проводятся 25-27 января, включает в себя также трехдневную выставку, в которой представлены местные производители и специализированные компании сферы. По заверению организаторов выставки, мероприятие даст возможность посетителям ознакомиться с теплоизоляционными материалами, энергоэффективными системами освещения и отопления, образцами продукции солнечных технологий и предлагаемыми в этой сфере услугами.

На открытии форума президент Серж Саргсян выступил с приветственным словом, в котором, в частности, остановился на достижениях, перспективах и потенциальных возможностях развития энергетики республики.

«Сфера энергетики, являясь одной из важных отраслей экономики Армении, в последние годы зарегистрировала существенные достижения. В этой сфере ведутся работы, направленные на повышение уровня энергетической безопасности Армении, оказание надёжных и бесперебойных услуг. При содействии международных финансовых организаций почти полностью модернизированы имеющие системное значение высоковольтные подстанции. В этой сфере ведутся непрерывные и последовательные работы по созданию новых мощностей, строительству новых линий электропередач, внедрению новых технологий.

В региональном плане эффективно сотрудничаем с нашими соседями - Исламской Республикой Иран и Грузией. В 2019 году будут сданы в эксплуатацию линии электропередач Армения - Иран и Армения - Грузия, которые поднимут на совершенно новый уровень энергетическую систему Армении. Реализация указанных программ позволит осуществлять транзит электроэнергии, другие торговые сделки. Армения как член Евразийского экономического союза может быть своеобразным мостом между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом. Это обстоятельство создаёт все возможности для реализации многочисленных инвестиционных программ как со стороны государства, так и частного сектора.

В долгосрочном плане экономики, основанные на “зелёных” принципах, более перспективны и стабильны. Именно по этой причине в контексте стратегии развития этой сферы мы придаём особо важное значение развитию возобновляемой энергетики: солнечной, ветряной, геотермальной и гидроэнергетики.

Согласно результатам многочисленных экспертных исследований, Армения имеет большой потенциал развития солнечной энергетики. С целью создания привлекательного поля для инвесторов в последний период проведён ряд законодательных реформ, применяя лучший мировой опыт. Следует отметить, что в течение последних лет на 80 процентов снизилась стоимость технологий фотовольтажных станций. Благодаря этому в промышленном объёме в Армении фотовольтажная солнечная технология стала конкурентной относительно других существующих технологий производства электроэнергии. Предварительные расчёты показывают, что сейчас благодаря этим новейшим технологиям возможно получить конкурентный тариф для фотовольтажных станций, что в свою очередь позволит исключить негативные влияния на тарифы на электрическую энергию, утверждённые для конечных пользователей. Таким образом, для имеющих всемирное признание компаний создаются возможности участвовать в проводящихся в Армении тендерах и строить фотовольтажные станции высокой мощности.

В течение ближайших нескольких лет мы намечаем ощутимо увеличить долю возобновляемой энергетики в общем энергетическом балансе, построив солнечные, ветряные и геотермальные электростанции», – сказал глава государства и, пожелав участникам форума плодотворной работы и успеха, отметил, что форум может стать очень хорошей площадкой для обсуждения последних развитий в сфере возобновляемой энергетики и инвестиционных возможностей Армении.