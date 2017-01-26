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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Быть или не быть широкому альянсу?

Быть или не быть широкому альянсу?

На данный момент все расклады на оппозиционном поле так или иначе связаны с двумя событиями - это возвращение Гагика Царукяна и выход из рядов РПА экс-премьера Овика Абрамяна. Если отставка Абрамяна вызывает пока больше вопросов, чем ответов, то возвращение Царукяна создало почву для разговоров о формировании широкого альянса. В частности, появились сообщения о том, что объединившиеся вокруг Сейрана Оганяна и Вардана Осканяна в новом блоке политические силы в лице партий «Единение», «Третья Республика» и Демократической партии Армении (ДПА) намерены присоединиться к Гагику Царукяну. Зампред «Наследия» Армен Мартиросян высказал убеждение, что если будет сформирован блок Гагика Царукяна, Сейрана Оганяна, Вардана Осканяна и Раффи Ованнисяна, то это объединение сможет сделать реальную заявку на смену власти.

 

«Альянс будет, но в рамках, определенных РПА»...

Так, недавно зампредседателя партии «Единение» Степан Маркарян, комментируя возможность широкого альянса, заявил журналистам, что они приветствуют возвращение бывшего лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна в политику, а также его намерение создать предвыборный блок. «Каким будет этот альянс, пока не ясно, нет никаких заявлений. Мы не против сотрудничества, но пока таких обсуждений нет.

Возможно взаимодействие в самых разных форматах», - сказал Маркарян, отметив, что с возвращением бывшего лидера партии ППА в политическую жизнь вносится большая конкретика, происходит консолидация. «Царукян будет по крайней мере влиятельным полюсом, таким будет и наш блок. Думаю, процесс участия в выборах блоками вместо отдельных партий – это положительный сдвиг», - сказал он.

Интересно, что вскоре вслед за этим в СМИ появились сообщения о том, что якобы уже состоялась встреча бывшего лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и экс-министра иностранных дел, председателя партии «Единение» Вардана Осканяна и что к общему знаменателю они не пришли, а посему широкому альянсу не бывать. Вслед за этим пресс-служба партии “Единение” распространила опровержение этой информации, в котором, в частности, отмечается: «Некоторые средства массовой информации намеренно распространили лживую информацию о том, что якобы состоялась встреча Царукян - Осканян, в ходе которой было исключено возможное сотрудничество между ними. Официально опровергаю: встречи Царукян - Осканян не было, следовательно, какие-либо вопросы не обсуждались. Что касается сотрудничества, то для этого нет необходимости в официальной встрече или официальных переговорах». Согласно заявлению, ряд членов партии «Единение» имеют нормальные человеческие отношения с Царукяном, высоко ценят совместно пройденный путь и различают понятия «сотрудничество», «уважение» и «список».

Отметим, что возможность формирования широкого альянса с участием Гагика Царукяна подвергают сомнению и некоторые эксперты. Так, политолог Сергей Минасян, к примеру, считает, что основу широкого блока будет составлять сама «Процветающая Армения», однако формат будет создан в рамках, определенных правящей партией. По его мнению, ни для бывшего лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, ни для его однопартийцев не секрет, что его возвращение произошло с согласия правящей РПА и все силы, примыкающие к ППА, будут работать на поле так называемой конструктивной оппозиции. «Близкие к ним политические деятели, которые в свое время покинули ряды, собираются вернуться. Это будут те люди, которые представляют средний и большой бизнес и за счет этого хотят обеспечить некие политические гарантии своего экономического процветания. С другой стороны, это будут отдельные политические или общественные деятели или небольшие политические партии, которые не в состоянии самостоятельно вступить в политическую деятельность», - считает Минасян.

В самой ППА тем временем идет подготовка к съезду партии, который состоится через несколько дней и на котором Царукян будет переизбран на пост председателя. Говорят, что партия пойдет на выборы под названием «Коалиция Царукяна», но информации о возможном составе этой коалиции пока нет. Известно лишь, что ушедшие в свое время из ППА деятели находятся в состоянии переговоров с Царукяном, в том числе и успевшие за это время создать собственные партии. Переговоры с Царукяном ведут и АОД с «Наследием».

Существенно отражается на оппозиционных раскладах и выход из РПА Овика Абрамяна. Похоже, оппозиционные блоки не слишком рады перспективе включения в свои списки фигуры, которая в глазах избирателей однозначно ассоциируется с действующей властью. Появились даже сообщения о том, что Царукян уже отказал своему свату, не желая вмешиваться в его отношения с правящей партией. Согласно другим раскладам, Абрамян, возможно, активно проявится в поствыборный период. Во всяком случае сам экс-премьер в распространенном вчера заявлении так и не внес никакой ясности относительно своей дальнейшей политической судьбы, не пояснил, примкнет ли к какой-либо иной силе, покинув ряды РПА, хотя накануне и заявлял, что останется в политике.

 

“Неприемлемо, чтобы блок возглавил Сейран Оганян”

Между тем определенные разногласия, похоже, возникли и в самой партии “Единение”, причина в экс-министре Сейране Оганяне. Напомним, что ранее партия сообщала о том, что скоро заявит о формате сотрудничества с бывшим министром обороны Сейраном Оганяном во время предстоящих парламентских выборов. Более того, лидер партии “Единение” экс-министр иностранных дел Вардан Осканян заявил на днях, что Сейран Оганян возглавит избирательный список нового блока (“Единение”, «Третья республика» и Демократическая партия Армении), оставаясь беспартийным. «Сейран Оганян на данный момент не имеет партбилета, полагаю, это и не изменится, поскольку перед нами стоит задача расширить альянс. Считаю, что это позволит нам в дальнейшем сформировать разные форматы, когда к нам присоединятся другие альянсы или политические силы. Ядро уже сформировалось. Но перед нами стоит задача достичь максимально широкой консолидации и выступать на выборах мощным блоком для смены власти в стране», – заявил В.Осканян.

Вчера бывший омбудсмен, член партии «Единение» Карен Андреасян высказал публичное несогласие с тем, чтобы блок, сформированный партиями «Единение», «Третья республика» и Демократическая партия Армении, возглавил бывший министр обороны Сейран Оганян.

«Для меня неприемлемо, чтобы блок возглавил бывший министр обороны Сейран Оганян. Да, для достижения смены власти необходима широкая консолидация, в которую можно включить только тех людей, совершивших в прошлом ошибки или огрехи, которые, искренне раскаявшись, прошли через политическое и правовое чистилище. Однако нельзя даже ради смены власти, о которой все мы мечтаем, смешивать коррумпированных и некоррумпированных людей, противоположные геополитические ориентации, крайне разные ценностные полюса, так как в этом случае велика вероятность поражения, и также есть опасность, что в случае победы убивший дракона сам станет драконом”, - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

 

“Что вообще можно делать вместе с Виктором Даллакяном?”

Партия “Единение” сообщила вчера, что к заявлению о создании блока партиями «Единение», «Третья республика», Демократическая партия Армении присоединились объединение «Национальное самоопределение» Паруйра Айрикяна и Народная партия Тиграна Карапетяна. В “Единении” не исключают объединения с оппозиционной партией «Наследие», отмечая, что с данной политической силой разногласий не имеется. Проблема, по словам Осканяна, упирается лишь в то, что в самой партии «Наследие» пока окончательного решения касательно дальнейшей деятельности не приняли.

Тагуи ОВАНЕСЯН
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