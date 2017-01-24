Завтрашнюю жизнь страны наша молодежь формирует сегодня

Вчера президент Серж Саргсян в зале “Тигран Мец” отеля “Армения Марриотт” встретился с участниками молодёжного сбора 16-го съезда РПА. Участников слета было почти 300 человек. Цель мероприятия - представить молодёжи основные идеи, прозвучавшие на 16-м съезде Республиканской партии Армении, обсудить их с представителями как молодого, так и старшего поколения партийцев, сообщила пресс-служба главы государства.

Сбор проводился в несколько этапов. На первом из них молодые люди, достигшие заметных успехов в различных сферах, делились своим опытом, рассказывали истории своих успехов. На втором этапе состоялись секционно-тематические обсуждения с высокопоставленными должностными лицами страны: руководителем аппарата президента Арменом Геворкяном, вице-премьером, министром международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриеляном, министром-руководителем аппарата правительства Давидом Арутюняном, министром обороны Вигеном Саркисяном, руководителем аппарата НС Айком Товмасяном, заместителем председателя РПА Арменом Ашотяном, заместителем председателя РПА, председателем идеологической комиссии РПА Мушегом Лалаяном. Молодые республиканцы обсудили с опытными коллегами проблемы экономики, правосудия, безопасности, финансов, вопросы внутрипартийной и международной повестки и пути их решения. Говорилось о семи посланиях главы государства, которые Серж Саргсян адресовал на 16-м съезде молодым политическим деятелям. Наконец, участники сбора встретились с президентом, которому представили проделанную в группах работу, результаты обсуждений, ответили на вопросы, заданные им Сержем Саргсяном.

В своём приветственном слове, адресованном участникам сбора, президент выразил благодарность организаторам мероприятия за интересные обсуждения и подчеркнул важное значение подобных встреч. Они, считает глава государства, являются наилучшим способом всегда держать руку на пульсе общественных процессов.

«Думаю, все вы знаете, что я всегда с удовольствием встречаюсь с молодыми людьми. В год бывает как минимум пять-шесть встреч c парнями и девушками, достигшими успеха в сфере информационных технологий; стипендиатами фонда “Луйс”; военнослужащими срочной службы; отличниками и медалистами - выпускниками школ; молодыми учёными, спортсменами; при посещении вузов встречаюсь со студентами и, конечно, встречаюсь с моими молодыми однопартийцами. Думаю, что это правильный подход и один из лучших способов для того, чтобы всегда держать руку на пульсе общественных процессов, потому что молодые обладают острым зрением, они эмоциональны, непосредственны, поднятые ими вопросы, возможно, кому-то могут не понравиться, а кто-то эти вопросы не посчитает важными, но я глубоко убеждён, что они как минимум являются вопросами нашей будущей повестки. Во время этих встреч я, слава Богу, видел много светлых и ярких личностей. Вижу, что молодые легче могут объединяться, находить общие интересы и пытаться решать эти проблемы. Это чрезвычайно важное обстоятельство.

Индивидуальная игра всегда была одной из сильных сторон нашего народа, нашей нации. В командной игре мы во многих случаях хромали, хотя есть многочисленные примеры обратного: от “Арарата-73” до сражений на разных фронтах, до нашей шахматной сборной. Тем не менее мы всегда хромали в командной игре. Однако очень важно менять такую психологию, и я вижу уже изменения, а вы должны быть передовыми бойцами, которые способны выступить объединенными силами.

Буквально вчера в Дилижане я встретился с демобилизованными в 2016 году воинами. Они не считают, что отдали свой воинский долг, и на этом им можно успокоиться. Ведь на передовой еще остаются их товарищи, и демобилизованные полагают, что проблемы нашей безопасности, наши национальные проблемы ещё не решены. Они пылкие, храбрые, они полны решимости. Несомненно, мы со спокойной совестью можем им доверить будущее нашей страны. Они блестящие ребята, и что чрезвычайно важно, они готовы с тем же высоким духом приступить к делу преодоления проблем, которые имеются в гражданской жизни.

Я уверен, что и присутствующие здесь преисполнены аналогичными настроениями, потому что ваши выступления воодушевили меня. Я увидел серьезное отношение к делу, увидел, что этот сбор - не формальность, вы собрались не для того, чтобы кому-то что-то показать. Это сбор для того, чтобы увидеть общие идеи, решить проблемы, что, конечно, меня воодушевляет. И этот свойственный молодежи подход должен быть доведен до всех. У молодых - острое зрение и ясный ум, молодые сегодня все делают для себя – завтрашних, ибо будущее принадлежит им. И чем более эффективным будет ваш труд, тем больше пользы он принесет вам самим.

Голос молодых громко звучит в нашем обществе. Им даны ответственные должности и обязанности. Имею в виду руководителя аппарата президента Армена Геворкяна, министра обороны Вигена Саркисяна, столичного мэра Тарона Маргаряна… Молоды Георгий Кутоян - директор Службы национальной безопасности, министр юстиции Арпине Ованнисян. Они все возглавляют сферы, жизненно важны для нашего народа. Мы должны их всех поддерживать, должны поддерживать друг друга, потому что их успех это наше общие достижение, это успех нашего народа. И таких примеров в будущем должно становиться все больше.

В нынешнем году мы вступили во второе 25-летие нашей государственности, нашей республики. По своей эффективности оно должно в несколько раз превосходить первую четверть, потому что для этого есть все предпосылки. И в этом плане мы, приступив к конституционным реформам, имели целью повысить уровень эффективности управления страной. Первые два-три года будут очень важны, они станут поворотными для нас.

Я рад, что правительство во главе с премьер-министром приступило к системным, структурным реформам. Без серьезных изменений мы не сможем достичь того, к чему стремится народ, к чему все мы стремимся. Давайте об этом многом поговорим подробно и скажем, что без активного участия молодых, без их энергии, без их смелости, без образованных молодых и справедливых людей мы не сможем достичь серьёзных успехов. Значит, мы должны работать по этим направлениям, трудиться, стараться, добиваться успехов. Нас немного, а это значит, что мы должны быть очень внимательны по отношению друг к другу, должны уважать друг друга и быть терпимыми. Нельзя вносить раздор в наш народ и нельзя людей поднимать друг на друга. Нас должна объединять наша общая идея, а не какие-то личные интересы или политические устремления.

Очевидно, что каждый из нас имеет личную жизнь, каждый из нас имеет друзей, родителей, детей... Это понятно, и ни один человек без друзей, думаю, не является полноценным человеком. Но для того, чтобы жизнь твоего окружения была хорошей, должна быть хорошей жизнь всех. Поэтому все мы должны быть заинтересованы в общем благополучии. Именно на такой ноте хочу завершить своё выступление. Хочу ещё раз сказать вам слова поощрения и выразить благодарность за вашу позицию. Ведь самое важное для молодого человека - быть активным и иметь позицию, чтобы жить в благополучном обществе», - подытожил президент Серж Саргсян.