Армения обязана иметь боеспособную армию

Вчера президент Серж Саргсян провел в дилижанском санатории Министерства обороны «Горная Армения» встречу с демобилизованными в последние месяцы военнослужащими, которые отличились самоотверженной службой и отвагой и большинство из которых принимали участие в боевых действиях, смело защищая Родину от посягательств противника. Во встрече также принимал участие министр обороны Виген Саркисян, сообщила пресс-служба главы государства.

Приветствовав участников встречи, Серж Саргсян поблагодарил их за отличную службу и, обратившись ко всем демобилизованным бойцам, отметил, что в какой бы сфере они ни продолжили свою деятельность после армии, они все равно продолжают оставаться воинами Отечества. «Конечно, мы скучаем по нашим героически павшим ребятам. Мы гордимся нашими солдатами, которые героически сражались, вернулись и будут продолжать свое священное служение Отечеству. Я обратился к министру обороны с просьбой организовать эту встречу, потому что всегда с удовольствием беседовал с военными, но они немного сдержанны во время службы из-за двух факторов. Я думаю, что одним из факторов является то, что они не хотят озвучить проблемы и трудности, чтобы не выглядеть слезливыми или ворчливыми мальчишками, чтобы не создавать впечатления, что они нуждаются в особых условиях для служения Отечеству. Но, конечно же, есть и второй фактор: солдат всегда опасается, что, если он поднимает проблему, его командиру это может не понравиться. Я думаю, что сегодня мы должны провести искренний разговор, обсуждение, чтобы понять преимущества нашей армии, положительные стороны нашей военной службы, а также то, чего мы достигли. Мы должны открыто говорить о проблемах, требующих решения, чтобы сделать нашу армию более боеспособной, так как мы вынуждены иметь боеспособную армию. Все страны должны иметь армии, но бывают случаи, когда эта потребность становится жизненной необходимостью. Боеспособная армия имеет жизненно важное значение для нас», - сказал президент.

Серж Саргсян, предложив непринужденное общение по проблемам армии и в целом касательно развития страны, отметил, что у него тоже имеются вопросы и он хотел бы услышать мнения защитников Родины. Участники встречи поинтересовались у президента перспективами процесса урегулирования карабахской проблемы, ролью отслуживших и демобилизованных солдат в реализации представленной министром обороны Вигеном Саркисяном концепции «Нация-армия», возможными шагами армянской стороны в условиях развязанной Баку гонки вооружений, программой компенсации оплаты за обучение военнослужащих, несущих боевое дежурство, а также рядом других тем, касающихся армейского строительства и сферы обороны.

Бывшие солдаты также ответили на вопросы президента, представили свои соображения о том, как улучшить военную службу, что нужно изменить, с какими проблемами они встречались, что дала им воинская служба, достаточны ли полученные за время службы знания для эффективного участия в военных операциях, а также ряд других вопросов. По итогам встречи президент дал ряд поручений Министерству обороны. Они касаются дальнейшего повышения уровня безопасности несения службы, развития и совершенствования работы в направлении идеологического воспитания военнослужащих и организации их досуга, продолжительной подготовки и обучения соответствующих специалистов – параллельно с процессом приобретения новых вооружений, внедрения по необходимости новых программ в учебных центрах, продолжения работы с Министерством образования и науки по внедрению программы полной компенсации платы за обучение военнослужащих, вовлеченных в несение боевого дежурства – чтобы обучение было не просто льготным, а полностью бесплатным. Также в контексте совершенствования военного образования было сказано о необходимости переноса военно-спортивного лицея им.Монте Мелконяна в здание учебного центра в Дилижане, который перешел из ведения Комитета госдоходов в ведомство по управлению госимуществом при правительстве.

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В тот же день президент Серж Саргсян в Дилижанском учебно-исследовательском центре Центрального банка провёл рабочее совещание с руководящим составом банка.