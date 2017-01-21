Арташес Гегамян: Бедность создали не бедняки

Национальное собрание Республики Армения пятого созыва подводит к концу свою работу. Настало время, когда каждый депутат должен отчитаться за проделанное им в течение прошедших пяти лет – перед своими избирателями, перед той политической командой, в составе которой он был избран членом парламента. В этом смысле моя задача несложна, поскольку вся моя работа, мои выступления в парламенте и в международных структурах, статьи и интервью в средствах массовой информации собраны в отдельно изданные шесть объемистых томов, а также в девять брошюр, которые стали своеобразным отчетом о проделанной работе в минувшие 5 лет. Отмечу, что в книгах и брошюрах представлено мое видение и объяснение проблем, имеющих для нашей страны актуальное значение. Все материалы, положенные в основу брошюр, кстати, переведены на пять рабочих языков ОБСЕ, а в дальнейшем были распространены в Парламентской ассамблее, тем самым став доступными делегациям 56 государств-членов ОБСЕ. Отмечу, что все эти публикации были распространены не только в рамках ОБСЕ, но и были направлены аккредитованным в Армении посольствам, действующим в республике международным организациям, депутатам Федерального собрания РФ. Думается, что это по существу способствовало формированию всестороннего представления о внешней и внутренней политике нашей страны и особенно относительно главного вопроса - проблемы НКР. Полагаю, что таким способом удалось обеспечить важный результат: в течение прошедших пяти лет в принятых Парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюциях и ежегодных декларациях в вопросах, касающихся как нашей страны, так и Нагорно-Карабахской Республики, нашли место вполне приемлемые для нас формулировки, даже больше – совершенно созвучные с оценками президента Армении по данным проблемам.

Естественно, важной составляющей моей депутатской деятельности являлся публичный анализ проводимой в стране экономической политики. И это, на мой взгляд, вполне закономерно, коль скоро успешное преодоление вставших перед нами вызовов во многом обусловлено эффективностью этой политики, о необходимости обеспечения которой не раз подчеркивал президент РА Серж Азатович Саргсян, при этом уделяя особое внимание разрешению трех проблем, а именно: понижению уровня бедности, снижению безработицы, сокращения эмиграции.

Эти серьезнейшие, архиважные для обеспечения безопасности страны направления, думается, в ближайшие годы должны стать стержневыми в деятельности новоизбранного Национального собрания, особенно учитывая те судьбоносные решения, которые депутатам надлежит принимать в рамках новых полномочий, делегированных им новой Конституцией РА.

Выдвигая любую задачу, прежде всего следует проанализировать показатели, характеризующие вышеупомянутые проблемы. Так, согласно опубликованному 18 ноября 2016 года сборнику Национальной статистической службы РА «Продовольственное обеспечение и бедность» (стр.96), если к концу 2013 г. уровень бедности в стране составлял 32%, в 2014-м - 30%, то в конце 2015 г. - 29,8%. В целом с учетом небольшого понижения в 2015 г. уровень бедности был тревожным особенно в следующих областях страны: Ширак (45,3%), Лори (36,2%), Котайк (35,9%), Тавуш (35,3%). Теперь сопоставим эти показатели с показателями безработицы в тех же областях. Так, в третьем квартале 2016 г. показатель безработицы по стране составлял 18,1% - 223,8 тысяч человек. Отметим, что в Шираке из 107000 экономически активных жителей 20300 (или 19,98%) были безработными, в Котайке из 124900 человек - 28700 (или 22,98%), в Лори из 114700 человек – 18100 (или 15,8%). («Рынок труда в РА, 2011-2015 гг.», стр. 22, 126.) Даже это простое сравнение уровня бедности и безработицы подсказывает, что именно в названных областях необходимо безотлагательно искать, находить, создавать новые рабочие места. Возникает вопрос: а есть ли там такие возможности, резервы? С уверенностью можно утверждать – да, есть. Так, в опубликованном 23 декабря 2016 бюллетене Национальной статистической службы РА «Основные результаты всеобщего сельскохозяйственного учета Республики Армения» приведены следующие цифры (стр. 51). По данным на 10 октября 2014 г., из всего 346041,68 гектаров пахотных земель РА не возделано 114821,93 гектаров (или 33,18%). В том числе в Шираке из 66393,42 гектаров пашни не возделано 13463,74 гектаров (или 20,28%); в Лори из 31644,25 гектаров пашни не возделано 14304 гектаров (или 45,2%); в Котайке из 28029,29 га не возделано 17078,39 (или 60,9%); в Тавуше из 19575,93 га не возделано 9168,72 (или 46,8%) пашни. Даже приведенные цифры убедительно подсказывают, что нужно принимать неотложные меры, чтобы в небогатой землями Армении максимально полноценно использовались земельные ресурсы – особенно пашня, а это в свою очередь сократит как число безработных в названных и других областях, так и, следовательно, снизит уровень бедности.

Приведенные данные взяты из самой последней официальной публикации Национальной статистической службы РА. Справедливости ради следует сказать, что в результате действий, предпринятых Минсельхозом республики, за последние два года достигнуты определенные позитивные сдвиги в плане более эффективного использования пахотных земель. Однако удовлетворяться достигнутым было бы неправильно. Так где же выход, что подсказывает нам международный опыт – ведь если мы и дальше будем повторять лишь пройденный путь, то в лучшем случае отметим подобные же результаты – хоть и положительные, но, по большому счету, абсолютно неудовлетворительные для нас.

Размышляя вокруг вопроса о путях преодоления бедности, считаю уместным обратиться к опыту профессора экономики Мухаммада Юнуса – бангладешского банкира, в свое время тоже столкнувшегося с подобной проблемой. Заметим, что в 2006 г. М.Юнусу была присуждена Нобелевская премия мира «За вклад в борьбу против бедности, за создание основ социального и экономического развития». Согласно Мухаммаду Юнусу, существующие институты не способны предложить качественное решение проблемы бедности, равно как и других социальных проблем, поскольку этому препятствуют низкая эффективность государства, бюрократизм, его склонность к воспроизводству и коррумпированности. Кроме того, М.Юнус подвергает критике ту преобладающую позицию относительно борьбы с бедностью (что она должна происходить исключительно за счет создания рабочих мест), когда неимущие рассматриваются как объект воздействия, вместо того чтобы, как считает профессор, к ним следовало бы относиться как к независимому субъекту деятельности, который способен стать самозанятым предпринимателем и даже создавать рабочие места для других.

Никоим образом не игнорируя проводимую правительством РА востребованную политику по созданию новых рабочих мест, полагаю, настало время дополнить ее и вышеприведенным предложением нобелевского лауреата – принципиально новым опытом, прошедшим проверку временем. А для этого необходимо, чтобы Центральный банк совместно с правительством РА разработали понятную, приемлемую концепцию кредитования неимущего слоя, основанную на следующих, предложенных М.Юнусом, двух подходах.

Итак, что же предлагает М.Юнус, что до этого большинством банков считалось невозможным? Прежде всего вместо вопроса «Кредитоспособны ли бедняки?», он сам задается вопросом: «Способны ли банки служить людям?» Это позволило ему совершенно по-новому взглянуть на практику предоставления кредитов банками. Вторая составляющая его подхода сводилась к тому, чтобы выдавать кредиты бедным и малоимущим – исключительно для развития предпринимательства в виде простейшей самозанятости. Между тем банковская система государства Бангладеш, как, впрочем, и во всем мире, была ориентирована прежде всего на предоставление потребительских кредитов. Иными словами, применение этой концепции позволило Мухаммаду Юнусу через свой банк не только кредитовать миллионы бедняков, но и в дальнейшем сделать их платежеспособными для погашения взятых ранее кредитов.

На мой взгляд, банковская система Армении вполне способна в союзе с правительством пойти по этому пути. Заметим, что в результате такой политики миллионы бангладешских бедняков и малоимущих воспользовались микрокредитованием со стороны руководимого М.Юнусом Grameen Bank и в короткие сроки сбросили с себя ярмо бедности. Отметим при этом, что возвратность взятых ими кредитов превысила 98 процентов.

Воистину – привлекательный пример для перенятия, тем более что для этого в нашей банковской системе созданы обнадеживающие основания. Чтобы у читателей не сложилось впечатления о наличии у меня безосновательного оптимизма, отмечу, что в течение последних восьми лет банковская система Армении показала тенденцию динамичного развития. Так, за этот период активы коммерческих банков в среднем за год обеспечивали рост примерно на 21%, кредиты – на 22%, вклады – на 21% (по сравнению с 2007 г. эти показатели выросли почти в пять раз). А это убедительное свидетельство возросшего доверия населения к банковской системе страны, особенно если учесть, что число вкладчиков превышает 1 млн 100 тысяч человек. С удовлетворением констатируя это обстоятельство, в то же время отметим, что в последние годы наметилась также тревожащая тенденция к увеличению удельного веса неработающих активов коммерческих банков. Это значит, что есть свободные денежные средства, которые можно будет использовать в целях вышеупомянутого микрокредитования. Так, согласно вестнику Центрального банка за октябрь 2016 г. (стр.195), на 1 ноября 2016 г. удельный вес неработающих активов коммерческих банков достиг 8,53%, при том что на 21.12.2015 г. - 6,98%, а на 1 января 2014 г. он составлял всего 4%.

Хочу сказать, что время настоятельно требует от нас неинерционных, нестандартных подходов, которые и смогут обеспечить качественно новые прорывы во всех областях жизни, искоренить столь вопиющие явления, как бедность, безработица и во многом обусловленная ими эмиграция. Вот то, что, по моему глубокому убеждению, должно быть поставлено во главу угла в деятельности новоизбранного Национального собрания и формируемого им нового правительства.

В данной статье была затронута всего лишь одна сфера из числа приоритетных проблем. А их, вне всякого сомнения, немалое количество и, думаю, в будущем я смогу обратиться и к ним – поскольку мы входим в судьбоносный для нашей страны период, когда будут формироваться новое Национальное собрание и новое правительство, наделенные широкими полномочиями, делегированными им новой Конституцией РА. И на этом предвыборном этапе в политической повестке, несомненно, должно превалировать всестороннее обсуждение стоящих перед страной вызовов. Только в этом случае наша общественность сама станет активным участником этих обсуждений и, безусловно, в дальнейшем – требующей стороной.

В завершение приведу выдержку из известного труда Мухаммада Юнуса и его соавтора Алана Жоли «Создавая мир без бедности: Социальный бизнес и будущее капитализма»: «Я считаю, что мы способны построить мир без бедности, поскольку бедность не создана бедняками. Она порождена и поддерживается разработанной нами экономической и социальной системой, составляющими эту систему институтами и концепциями, проводимой нами политикой».

Арташес ГЕГАМЯН, депутат Национального собрания Армении от Республиканской партии, руководитель постоянной делегации НС Армении в Парламентской ассамблее ОБСЕ, председатель партии «Национальное единение»