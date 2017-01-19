Серж Саргсян: “Мы должны добиться в Армении вузов мирового уровня”

Президенту доложено о ходе реформы образования

Вчера министр образования и науки Левон Мкртчян доложил президенту Сержу Саргсяну о ситуации в сферах общего и высшего профессионального образования, ходе реформ образовательной системы, имеющихся на данный момент проблемах, работе в направлении обеспечения широкой доступности качественного образования и об инновационных программах, сообщила пресс-служба главы государства. О необходимости обсуждения этих проблем президент говорил во время посещения гимназии «Квант» в конце 2016 года.

Левон Мкртчян обратился и к достижениям сферы образования, важнейшим из которых он назвал то обстоятельство, что благодаря последовательной работе удалось обеспечить бесперебойную деятельность «образовательных часов» республики. Это, по его словам, позволяет Армении позиционировать себя в мире в качестве образовательной площадки. Как отметил глава Минобрнауки, наряду с традиционными центрами (сеть физико-математических школ и пр.) в общеобразовательной сфере добавились серьезные инновационные образовательные программы, такие как Араратский бакалавриат, идея формирования образовательного кластера в Дилижане и пр. Все это создает достаточно хорошую конкурентную ситуацию. Реформы общеобразовательной сферы, по словам министра, направлены на ликвидацию элитарности, чтобы данные центры отличия играли роль локомотива, который потянет за собой всю систему. И в ходе данной работы, как он указал, возникнет необходимость в комплексных изменениях в сфере высшего образования. «У нас имеются две большие проблемы, на которые вы указывали: первая касается старшей школы и перехода от общего образования к профессиональному, а вторая - перехода от высшего образования к науке и рынку труда», – сказал министр, подробно остановившись на проводимых в направлении решения этих проблем работ и имеющихся планов.

Согласившись с мнением министра по поводу ощутимых достижений в сфере общего образования, президент отметил, что это вовсе не означает отсутствия проблем в данной сфере. По словам Сержа Саргсяна, одной из функций школы является и воспитание патриотичных, трудолюбивых и законопослушных граждан страны. «Слава Богу, в Армении число людей хотя бы со средним уровнем знаний растет, так и должно быть. На сегодня общеобразовательные стандарты несколько иные, требования также изменились, и мы должны идти вперед, сохраняя и преумножая все лучшее», - подчеркнул президент.

При этом глава государства отметил необходимость изменения всего процесса переквалификации учителей, подчеркнув недопустимость элитаризации общеобразовательной сферы. «К учителям, которые всегда в состоянии переподготовиться в соответствии с современными стандартами, конечно, должно быть иное отношение, в том числе в плане заработной платы», – сказал президент. Также Серж Саргсян заявил о необходимости открытия в регионах качественных учебных заведений и поручил в 6-месячный срок представить предложения по кардинальному реформированию системы высшего профессионального образования, реализация чего позволит в будущем иметь в стране вузы мирового уровня.