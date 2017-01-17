Пора повысить привлекательность Армении в глазах иностранного бизнеса

Вчера президент Серж Саргсян созвал совещание, чтобы обсудить ход реализации и предстоящей деятельности программы «Юрисдикция Армении». В совещании приняли участие члены совета программы, сообщила пресс-служба главы государства.

Совет был создан президентским указом от 26 ноября, а разработанные им положения одобрены правительством. Открывая обсуждение, президент коснулся приоритетных вопросов деятельности Совета. «Я считаю, что пришло время более активно привлекать международные организации, различных специалистов и профессионалов к процессам развития Армении», - сказал Серж Саргсян, подчеркнув, что для того, чтобы сделать нашу страну более привлекательной для международного бизнеса, нужно придать новый импульс реформам в судебной, финансовой и налоговой сферах, а также улучшить бизнес-среду. «Вы знаете, что 30 ноября я ратифицировал принятый Национальным собранием законодательный пакет, в соответствии с которым Армения либерализует передвижение юридических лиц из Армении и в Армению», - напомнил в этой связи президент, отметив, что «фактически Совет «Юрисдикция Армении» сегодня проводит свое первое пленарное заседание. Я считаю, что все мы знаем цели этого проекта. Убежден, что мы должны более глубоко изучить международную практику и создать реальный образ нашей страны и благоприятную атмосферу юрисдикции для юридических лиц и компаний в Армении, основанные на привлекательности страны, преимуществах нашего народа, и в первую очередь возможностях нашей талантливой молодежи, а также на роли армян в мире. Я уверен, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе играет жизненно важную роль в этом вопросе, также постепенно растет участие Армении в различных проектах ЕС», - сказал президент, подчеркнув, что позиция Еревана по поддержке международной борьбы с отмыванием денег и финансированием преступных действий, борьба с фискальным пиратством остается неизменной. Члены Совета программы «Юрисдикция Армении» сообщили о ходе реализации задач, поставленных президентом. Такие отчеты будут предоставляться главе государства раз в квартал.