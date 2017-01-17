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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Серж Саргсян присутствовал на состязаниях шахматистов

Серж Саргсян присутствовал на состязаниях шахматистов

Президент, председатель Федерации шахмат Серж Саргсян посетил шахматную Академию, где наблюдал за ходом посвященного памяти Андраника Маргаряна 7-го мемориального турнира, который стартовал 8 января и завершился вчера, сообщила пресс-служба главы государства.

В турнире, который проводится по швейцарской системе, участвуют 760 шахматистов из Армении, Арцаха, Швеции и Грузии. Также Серж Саргсян затем посетил Дом шахмат имени Тиграна Петросяна, где с 11 января проводятся первенства Армении по шахматам: 77-е среди мужчин и 72-е среди женщин. Турниры проводятся по круговой системе. В мужском турнире участвуют 10 шахматистов, в том числе 7 гроссмейстеров и 3 международных мастера. В числе участников дважды Олимпийский чемпион Тигран Л.Петросян, чемпион мира в командном первенстве Роберт Ованнесян, действующий чемпион Армении Завен Андриасян, чемпион мира в возрастной категории до 18 лет Мануэл Петросян и чемпион мира в возрастной категории до 16 лет Айк Мартиросян. В женском турнире участвуют 10 шахматисток, в том числе 3 мастера международного класса. Победители турниров будут включены в состав национальных сборных.

 

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