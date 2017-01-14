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В Номере // ТЕМА ДНЯ // Безадресные заявления посредников провоцируют нарастание инцидентов

Безадресные заявления посредников провоцируют нарастание инцидентов

Продолжается активное обсуждение – и осуждение! - заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором посредники, комментируя боестолкновение на армяно-азербайджанской границе 29 декабря, не вдаваясь в подробности, требуют от Еревана вернуть труп азербайджанского военнослужащего.

Масла в огонь подлил и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, который пару дней назад заявил, что обеспокоен гуманитарными аспектами конфликта. «Я знаю, что нарушения режима прекращения огня 29 декабря привели к человеческим жертвам, а также о том, что армянские ВС все еще удерживают тело азербайджанского военнослужащего, погибшего в результате боевых действий. Настоятельно призываю стороны уважать режим прекращения огня, и я полностью поддерживаю сопредседателей Минской группы ОБСЕ, выступающих за возвращение, без задержек, человеческих останков — в соответствии с соглашениями Астраханского саммита 2010 года», — говорится в заявлении Ягланда.

Проблема, однако, в том, что ни миротворцы, ни генсек Совета Европы никак не обращаются к главному вопросу – как так получилось, что тело азербайджанского военного оказалось на армянской стороне. Вместо этого используются набившие оскомину обтекаемые формулировки типа: «Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга в попытке нападения… А ведь очевидно, что тело могло оказаться на армянских позициях только в результате отражения диверсии. Потому-то в Ереване запоздалое, безадресное заявление сопредседателей вызвало шквал критики.

С осуждением выступили не только эксперты и представители общественности, но и, например, вице-спикер Эдуард Шармазанов (его высказывания по этому поводу опубликованы в прошлом номере «НВ»).

«Если отклик сопредседателей должен был быть таким, как их последнее заявление, то лучше было бы им сохранять молчание», — сказал, в частности, политик.

А вот МИД, напротив, нашел в заявлении посредников положительную сторону. «Сопредседатели Минской группы ОБСЕ говорят о том, о чем мы всегда последовательно громогласно говорим. Мы согласны с ними в том, что нарушения режима прекращения огня недопустимы. Согласны и в том, что надо немедленно претворить в жизнь договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге, включая внедрение механизмов расследования в кратчайшие сроки. Страны-сопредседатели многократно указывали, какая из сторон отказывается от внедрения механизмов расследования, следовательно, именно на эту сторону и падает ответственность за инциденты и нарушения перемирия», - так отреагировало внешнеполитическое ведомство на заявление миротворцев. При этом глава МИД Эдвард Налбандян подчеркнул, что когда азербайджанский диверсант обезвреживается на армянских позициях, то «для всех и без внедрения механизма расследования ясно, кто напал». При этом он подчеркнул: нельзя позволять, чтобы запоздалая реакция посредников воспринималась допустившей нарушения стороной как терпимое отношение к ее действиям.

Но вот вопрос: как не позволить? Погрозить им пальчиком, мол, нехорошо ведете себя, ребята? Потому-то издание hetq.am обращает внимание на то, что сопредседатели фактически реагируют не на очередное грубое нарушение Азербайджаном всех своих обязательств, а на невозвращение тела диверсанта. А это, считает портал, дает основание заключить, что либо МИД, выступивший со «слабым и робким заявлением», ничего не сделал, чтобы потребовать от миротворцев конкретной адресной реакции, либо сопредседатели просто проигнорировали усилия нашего внешнеполитического ведомства. В любом случае издание считает деятельность МИД «крайне нерезультативной». Ведь когда министр утверждает, что «и без механизмов всем ясно, кто напал», абсолютно неясно, кто эти «все» - из заявления сопредседателей ведь отнюдь не следует, что они расценивают ситуацию именно таким образом. Также портал считает, что высказывания внешнеполитического ведомства вызывают недоумение еще и потому, что Министерство обороны неоднократно заявляло, что располагает неопровержимыми доказательствами нападения Азербайджана. Почему бы не представить эти доказательства, разоблачающие истинного виновника инцидента? Ведь в противном случае такие провокации непременно будут продолжаться.

 

Соб.инф
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