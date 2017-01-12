Запоздалое заявление посредников и прощальный комментарий Бордюжи

Сопредседатели, как уже повелось, вновь разочаровалиГенерал Николай Бордюжа занимал пост генерального секретаря ОДКБ с 2003 года. Последнее его заявление можно с уверенностью назвать самим острым, оно касается ситуации на армяно-азербайджанской границе. А вот о послах-сопредседателях этого не скажешь.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением о боестолкновении на границе в Тавуше спустя 12 дней после инцидента. «Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга в попытке нападения на армяно-азербайджанской границе 29 декабря 2016 года, в результате которого есть жертвы. Вооруженные силы Армении все еще удерживают тело погибшего в бою азербайджанского военнослужащего», — говорится в размещенном на сайте ОБСЕ заявлении. «Сопредседатели призывают лидеров Армении и Азербайджана строго соблюдать договоренности, достигнутые в ходе встреч на высшем уровне в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, в том числе обязательства завершить в кратчайшие сроки внедрение механизмов проведения расследований ОБСЕ», — отмечается в документе. Дипломаты при этом призывают без промедления вернуть человеческие останки, «принимая во внимание исключительно гуманитарный характер данного вопроса».

Такая индифферентная позиция, естественно, не вызвала понимания в Ереване. По словам вице-спикера Эдуарда Шармазанова, нехорошо уже то, что Минская группа отреагировала на азербайджанскую диверсию лишь через две недели после инцидента.

«Если отклик сопредседателей должен был быть таким, как их последнее заявление, то лучше было бы им сохранять молчание», — сказал Шармазанов. Ведь ставить знак равенства между стороной, которая стремится к миру, и стороной-провокатором – значит, не содействовать сохранению стабильности в регионе конфликта. Тем более что все факты указывают – именно азербайджанская сторона предприняла попытку диверсии. Не случайно поэтому, что один из ликвидированных азербайджанских разведчиков остался на армянской территории. После этого не приходится гадать, кто именно начал.

Тогда же с осуждением инцидента выступил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа. «Рассматриваем эти действия на территории государства — члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года», — заявил он. Это стало последним – и самым острым - публичным заявлением Бордюжи на посту генсека ОДКБ. С начала года его обязанности в Организации исполняет замгенсека Валерий Семериков. Как заявил в этой связи известный политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян, Еревану пора бы перестать надеяться на ОДКБ. Вместо этого следует искать общие интересы там, где они есть. Наивно думать, что все страны ОДКБ однозначно находятся на стороне Армении. И такой конфликт интересов отнюдь не уникален для ОДКБ – достаточно вспомнить, как реагировал блок НАТО на турецкое вторжение на Кипре или как реагирует теперь на трения между Грецией и Турцией, хотя оба входят в Альянс.

«Вполне предсказуемо, что у Казахстана определённая позиция по Карабаху и всем вопросам вокруг него. У Белоруссии – своя. У Киргизии определённой позиции может и не быть, для Москвы Карабах – отнюдь не главная проблема. «Такие различия интересов есть всегда, и не нужно задаваться вопросом, доверять или не доверять ОДКБ или кому-то ещё. Нужно искать, где эти интересы совпадают с интересами Армении», - подытожил эксперт.

Весьма интересной была реакция официального Баку. «Апрельские бои – наша славная история, большая победа. Мы гордимся нашими военными. В ходе этих боев азербайджанский народ еще раз продемонстрировал свое единство» - заявил президент Ильхам Алиев, добавив, что «Армения была в панике». Ну, гордиться тем, чего не было – это фирменный стиль апшеронского диктатора. Другое дело, что он весьма резко обрушился на Бордюжу за слова «Нагорно-Карабахская Республика». «Лица, руководившие до сих пор Организацией Договора о коллективной безопасности, просто допустили большую политическую ошибку, высказав проармянскую позицию и неприемлемые мысли. Сегодня всем нам хорошо известна их судьба». То есть подбрасывается мысль, будто из-за всего этого Бордюжу с треском погнали с поста. Что абсолютная неправда. Об уходе Бордюжи стало известно задолго до декабрьского пограничного инцидента. На фоне такой топорной пропаганды, тон которой, как видим, задает лично президент соседней страны, не кажутся удивительными итоги недавнего соцопроса, согласно которым большинство граждан Азербайджана (92%) не верят в мирные переговоры и ожидают возобновления войны. А ведь в прошлом году таких скептиков было куда меньше… Но и тут азербайджанский агитпроп валит с больной головы на здоровую. Оказывается, нарастание опасений связано вовсе не с бесстыдной работой местных пропагандистов, не с промыванием мозгов граждан, а с политикой стран-сопредседателей, которые «слабо влияют на позицию Еревана», не заставляют армянскую сторону безоговорочно выполнить все требования Баку. Единственна надежда – на Россию. Москва, если захочет, «надавит» на Ереван, и все вопросы решатся в мгновение ока. И даже мысли у них нет, что ни Москва, ни кто иной этого вопроса не решит. Мирный процесс реально сдвинется с мертвой точки лишь в одном случае – если Баку сядет за стол переговоров со Степанакертом и начнет серьезный, предметный диалог. Иного пути нет, но на Апшероне этой простой истины по-прежнему не понимают.