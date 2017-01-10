В оборонном ведомстве обсудили уровень боевой готовности

А у подножья Сардарапатского мемориала начался зимний призыв

Вчера министр обороны Виген Саркисян провел рабочее совещание с участием начальника Главного штаба ВС, генерал-лейтенанта Мовсеса Акопяна, заместителей министров, начальников управлений и других высокопоставленных военных.

Как передает пресс-служба оборонного ведомства, в совещании посредством селекторной видеосвязи приняли также участие представители командного состава армейских корпусов. Участники подытожили работу в направлении дальнейшего повышения бдительности и дисциплины, боевой и мобилизационной готовности личного состава на передовой линии и на местах постоянной дислокации в праздничные и постпраздничные дни, боевой подготовки войск. Были обсуждены также вопросы, связанные с начавшимся 8 января зимним призывом в армию.

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По сложившейся в последние годы традиции, начавшийся в воскресенье зимний армейский призыв стартовал в мемориальном комплексе героической Сардарапатской битвы.

Пожелать доброй службы призывникам из Армавирской области прибыли министр обороны Виген Саркисян, марзпет Ашот Каграманян, предстоятель Армавирской епархии ААЦ епископ Тер-Сион Адамян, представители генералитета, другие должностные лица, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Присутствующие возложили цветы к хачкару, увековечивающему память воинов-защитников Отечества. Приветствуя призывников и пожелав им доброй службы, министр обороны подчеркнул, что каждый молодой человек, отправляющийся на службу в армию, должен осознавать, что отныне он становится защитником Родины, достойным солдатом наших Вооруженных сил, глядя на которого общество понимает, что защита страны - в надежных руках. По словам министра, армейское командование в свою очередь делает все возможное для того, чтобы два армейских года послужили обогащению знаний и навыков наших солдат, повышению их патриотических качеств. Министр поблагодарил родителей призывников за воспитание в патриотическом духе сыновей – представителей поколения независимости, поколения, которое прекрасно осознает роль и значение воинской службы.