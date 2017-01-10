Парламентские выборы-2017: первые расклады и ожидания

Главным событием наступившего 2017 года несомненно станут предстоящие 2 апреля парламентские выборы. Указ о назначении даты проведения очередных выборов в Национальное собрание республики подписал в самый канун Нового года, 29 декабря, президент Серж Саргсян.

Особенность ожидаемых выборов в том, что это первые выборы после осуществленного в рамках конституционной реформы перехода Армении к модели парламентской республики. Отныне это единственные общереспубликанские выборы, поскольку президентской гонки уже не предвидится, соответственно, накал страстей целиком переносится на парламент.

Центральная избирательная комиссия уже представила расписание мероприятий, связанных с парламентскими выборами-2017. В соответствии с этим политические партии и блоки смогут подать документы для регистрации с 6-го по 16 февраля. Предвыборная кампания начнется на 7-й день после последнего дня установленного для регистрации избирательных списков периода и подведет итоги за день до дня голосования, то есть гонка начнется 5 марта и подытожится 31 марта в 24:00.

Предвыборные настроения, естественно, овладели политическими партиями задолго до официальных дат. Стартовавшие в конце прошлого года политические консультации между партиями достигнут своего пика в январе, тогда же пройдут предвыборные съезды и завершится комплектация избирательных списков – самый болезненный процесс для всех без исключения отечественных партий. Напомним, что заявки на участие в выборах уже озвучили правящая Республиканская партия Армении, АРФ Дашнакцутюн, Армянский национальный конгресс. Все они заявили о намерениях идти на выборы самостоятельно. РПА, видимо, использует уже опробованный вариант включения в свой список лидеров ряда карликовых партий. Напомним, что семь депутатов, а это 10% состава фракции РПА, составляют представители таких партий.

АРФ Дашнакцутюн заявила о намерении продолжить коалиционное сотрудничество с РПА, но по итогам выборов. Армянский национальный конгресс, как всегда, заявил о готовности к сотрудничеству с близкими по духу партиями, но с оговоркой о собственном неоспоримом лидерстве. Собственно, оговорка вполне оправданна, если учесть, что прошедшие по итогам прошлых выборов под вывеской АНК политические силы так и не нашли общего языка в составе общей фракции.

Партия “Армянское возрождение”, ребрендинг “Оринац еркир”, также пойдет на выборы самостоятельно, хотя изначально позиционирует себя как общественно-политическое объединение.

Что касается “Процветающей Армении”, то партия несколько замерла в ожидании официального заявления Гагика Царукяна о возвращении в активную политику. Последний не спешит принять просьбы трудящихся о своем возвращении, видимо, откладывая час Х до лучших времен. Учитывая, что в распоряжении политических сил осталось меньше месяца на раскачку, времена не заставят себя долго ждать.

Между тем обозначились и первые предвыборные блоки. На сегодняшний день официально сформирован лишь один предвыборный блок в лице трех оппозиционных партий: «Республика», «Гражданский договор» и «Светлая Армения», лидеры которых Арам Саргсян, Никол Пашинян и Эдмон Марукян официально заявили о сотрудничестве в ходе парламентских выборов. Партия Эдмона Марукяна, окрыленная успехом на выборах в Ванадзоре, настроена весьма решительно и не только в плане парламентской гонки. Партия намерена обратиться к правительству с предложением распустить Совет старейшин Ванадзора и провести новые выборы.

На подходе формирование блока между партиями «Единение», «Наследие» и новой партии «Третья Республика», которую связывают с экс-министром обороны Сейраном Оганяном, хотя возглавляет ее экс-депутат и экс-представитель главы государства в парламенте Виктор Даллакян. Вероятность создания этого блока достаточно высока, поскольку экс-глава МИД, лидер партии «Единение» Вардан Осканян, комментируя возможность вступления Сейрана Оганяна в выборную гонку, отметил, что видит возможность формирования предвыборного альянса возглавляемой им политической силы с председателем оппозиционной партии «Наследие» Раффи Ованнисяном и бывшим министром обороны республики Сейраном Оганяном. «Если Сейран Оганян решит войти в политику и участвовать в парламентских выборах, то почему бы и нет. Я вижу сотрудничество с ним”, - заявил Осканян.

Не далее как вчера пресс-служба партии «Третья Республика» распространила сообщение о том, что консультации проводимых переговоров с другими политическим силами идут полным ходом. Примечательно, что экс-министр обороны Сейран Оганян продолжает проявлять активность лишь в виртуальном пространстве, в том числе отвечая онлайн на вопросы журналистов.

Со схожим заявлением выступила вчера партия «Единение», обсудила вопрос подготовки к парламентским выборам в Армении. В заявлении говорится, что партия «Единение» удовлетворена ходом консультаций, проводимых с другими политическими силами, но в то же время на очередном заседании правления партии принято решение сделать их более интенсивными для того, чтобы прийти к окончательным решениям.

“Правление партии «Единение» также приняло решение создать переговорную группу. Заместителям председателя партии, депутатам парламента Элинар Варданян и Степану Маркаряну, а также координатору Совета партии Андранику Теваняну поручено проводить активные консультации с политическими, общественными силами и другими кругами”, - говорится в сообщении. Отметим, что партию “Единение” Вардана Осканяна в прессе упорно продолжают связывать с именем второго президента Роберта Кочаряна.

Партия “Наследие” опубликовала в канун нового года «манифест о смене власти», представив в нем 9 положений, вокруг которых считает возможным достичь «какого-то блока оппозиционных сил». При этом в самой партии достаточно сложная ситуация. Ожидается, что в ближайшее время партия созовет съезд, во время которого несколько партийцев объявят о своем выходе из партии или о временном прекращении своего членства в партии. Среди них называют имя Анаит Бахшян. Армен Мартиросян, который в эти дни ведет активные переговоры относительно того, чтобы составить альянс с Сейраном Оганяном и Варданом Осканяном, намерен стать лидером партии после Раффи Ованнисяна. Противницей такого развития событий является депутат НС Заруи Постанджян, которая заявила, что в случае участия партии в выборах в составе блока она может вообще уйти из политики. Пресса не исключает, что на съезде председателем партии будет избран Армен Мартиросян, а Раффи Ованнисян в очередной раз временно отдалится от дел. Как бы то ни было, но и здесь развязка уже близко.

Напомним, что принятый в ходе осенней сессии парламента закон “О политических партиях” предписывает партиям обязательное участие в выборах, если, конечно, данная политическая сила намерена сохранить свой партийный статус. На данный момент в списке Минюста уже около 80-ти партий, и есть еще десяток партий, ожидающих своей регистрации. Подавляющее большинство этих партий имеют статус карликовых и единственный способ участия в выборах для них - это быть представленными в составе более крупных политических объединений. Новый Избирательный кодекс такие объединения только поощряет.