Саммиты ЕАЭС и ОДКБ в Санкт-Петербурге прошли не без проблем

Александр Лукашенко продолжает «отрабатывать» полученную от Ильхама Алиева награду

Вчера президент Серж Саргсян направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге он принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и заседании Высшего евразийского экономического совета, где выступил с речью, сообщила пресс-служба главы государства.

Отметим, что оба этих саммита проходили в непростых условиях и не в полном составе. Во-первых, в связи с трауром, объявленным 26 декабря из-за крушения самолета Минобороны в районе Сочи, некоторые протокольные мероприятия были отменены. Во-вторых, в Питер не приехал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее Евразийская экономическая комиссия сообщала, что ключевым событием ВЕЭС станет планируемое подписание Таможенного кодекса ЕАЭС. Не

без труда, но подписать этот документ удалось, хотя ранее стало известно, что Киргизия ставить свою подпись отказывается. Но в самый последний момент глава Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян сообщил, что глава Киргизии все же подписал Таможенный кодекс. Но вот Заявление о развитии торгово-экономической политики Бишкек все же отверг. Вероятно, все эти обстоятельства дали основание президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву подчеркнуть, что новое постсоветское объединение работает в непростых условиях, экономические показатели ЕАЭС продолжают снижаться. «На наши экономические взаимоотношения влияют нерешенные внутренние вопросы самого союза. К ним относятся

остающиеся барьеры во взаимной торговле, сложности при транзите товаров, препоны со стороны местных властей и другие. Мы понимаем, что проблемы всегда были и будут. Наверное, должно пройти время», - резюмировал Назарбаев.

Куда более негативные импульсы поступали из Минска, хотя пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и заявил, что «отсутствие президента Белоруссии на саммитах ЕАЭС и ОДКБ не помешает обсуждать вопросы интеграции. И подписанные документы далее просто будут направлены в Минск, с тем чтобы Александр Григорьевич смог их там подписать». Однако это совсем не факт. Ведь параллельно в Минске проходила сессия парламентского собрания Союза Белоруссии и России и председатель нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко резко раскритиковал ЕАЭС.

«В ЕАЭС не принимается важных решений, а сам союз превращается в политический проект», - заявил белорусский спикер. По его словам, принимаются протекционистские

решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и ЕАЭС, причем это делается практически регулярно. В этой связи вполне может статься, что белорусский президент не станет в ближайшее время подписывать Таможенный кодекс, без чего действие этого документа не будет полноценным.

Не стали объяснять в Минске и причину отсутствия Александра Лукашенко на саммите ОДКБ. Но тут по крайней мере все ясно. Ведь президенты должны были решить вопрос о генеральном секретаре организации. Эта проблема встала еще осенью, на ереванской сессии, но тогда Лукашенко и Назарбаев резко воспротивились тому, чтобы генсеком стал представитель Армении, что, собственно, предопределено принципом ротации по алфавиту. Вот и теперь назначить генсека из-за отсутствия Лукашенко не удалось, и нынешний руководитель ОДКБ Николай Бордюжа будет исполнять свои обязанности до апреля, когда состоится очередной саммит. Об этом заявил сам Бордюжа, не скрывая, что проблему вновь пришлось отложить из-за «отсутствия кворума». Отметим, что ничего неожиданного, по сути, не произошло. Азербайджан, не будучи членом ОДКБ, пытается через своих друзей влиять на политику организации, тем более в таком вопросе, как назначение армянского генерала на пост генсека. Совсем недавно, получая в Баку из рук Ильхама Алиева орден «Гейдар Алиев», Лукашенко, лобзая награду, сказал, что «отработает». Вот и отрабатывает, в том числе - блокируя работу ОДКБ.

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Лидеры стран Евразийского экономического союза, включая Кыргызстан, подписали Таможенный кодекс союза, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. Ранее он сообщал, что три страны подписали Таможенный кодекс, за исключением Кыргызстана.

«Президенты четырёх стран подписали все представленные документы, в том числе и Таможенный кодекс», — заявил Саркисян журналистам, добавив, что документ существенно облегчает все таможенные процедуры внутри стран ЕАЭС. Саркисян отметил, что Кыргызстан, который в ходе церемонии подписания документов не поставил свою подпись под Таможенным кодексом, в итоге его утвердил. «Кыргызстан подписал Таможенный кодекс. У нас со стороны Кыргызстана не подписано только заявление относительно того, как мы будем выстраивать внешнеэкономическую деятельность. Это связано с тем, что наши киргизские коллеги предлагают уточнить формулировку относительно снятия барьеров, изъятия ограничений на внутреннем рынке», — пояснил он.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о причинах отсутствия президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ должна говорить белорусская сторона.

“Я не думаю, что слово “манкирует” здесь уместно. Действительно, наши белорусские коллеги сообщили о том, что президент Лукашенко не сможет принять участие в сегодняшних саммитах. Я думаю, что нам некорректно было бы говорить о причинах, все-таки это должна делать пресс-служба президента Белоруссии”, — сказал Песков журналистам. “Вы знаете, что Белоруссия была, есть и продолжает оставаться нашим ближайшим союзником, у нас Союзное государство. Это один из очень важных наших партнеров во всех международных делах, в торгово-экономическом сотрудничестве. Мы очень ценим тот факт, что народ Белоруссии сегодня скорбит вместе с россиянами. Это очень важно и это лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего союза”, — добавил он.

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Следующее заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, на котором будет обсуждаться вопрос о генеральном секретаре организации, состоится в апреле будущего года, заявил журналистам генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

По его словам, в ходе саммита ОДКБ в Санкт-Петербурге достигнута договоренность о рассмотрении вопроса о генеральном секретаре организации на апрельском заседании Совета коллективной безопасности. На сегодняшнем заседании этот вопрос не обсуждался ввиду отсутствия кворума. “Делегация одного из государств-членов ОДКБ не участвовала в рабочих встречах”, – сказал Бордюжа. Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.