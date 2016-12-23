Президент: Ожидаю от журналистов свободной и ответственной работы

В связи с праздниками Нового года и Святого Рождества вчера в резиденции главы государства президент Серж Саргсян устроил прием для представителей средств массовой информации. Поздравив журналистов и высказав им добрые пожелания, Серж Саргсян выступил перед присутствующими с речью.

Дорогие друзья, сердечно приветствую вас на этой завершающей год нашей встрече. Очень рад возможности увидеть вас и поздравить с наступающими новогодними праздниками. В первую очередь хочу сказать об уходящем 2016 годе. Год сам по себе был символический, поскольку нам предстояло праздновать 25-летие нашей независимой государственности.

Считаю необходимым подчеркнуть, что наша страна положительно отличается от очень многих государств, обеспечивая свободу слова и печати. Даже в самые горячие моменты войны у нас не было военной цензуры. А ведь военное положение всегда способно стать для некоторых поводом для подобных соблазнов. Тем не менее в Армении существует национальное согласие относительно того, что ограничения свободы слова неприемлемы. Это одно из наших важнейших институциональных достижений, которое мы все всегда должны защищать и беречь.

Если бы уходящий год выделялся лишь этим прекрасным юбилеем! Но, увы, нам пришлось противостоять двум существенным вызовам – как внешнему, так и внутреннему. Первый, это, конечно, апрельская четырехдневная война. Победа армянского народа в навязанной нам войне многим не дает покоя. Их скрежет зубов периодически доходит до нас, а в этом году он вылился в попытку реванша. Героические сыны нашего народа предотвратили подлые планы противника. И в этой связи не могу не высказать восхищения духом единства и сплоченности армянского народа, который выявился со всей определённостью в вашей работе этих дней. Несмотря на возможные идеологические или другие противоречия, в эти дни наш народ превратился в единый кулак.

Есть вопросы, которые относятся к сфере национального согласия, и первым в этом ряду, конечно, является будущее нашего героического Арцаха. Наши разногласия по этому вопросу очень незначительны, минимальны. Я не думаю, что в реальности хотя бы один процент нашего народа думает иначе. Мы все хотим, чтобы жители Арцаха сами определили своё будущее, свой окончательный статус.

Я благодарен вам за вашу работу в эти дни, благодарен за вашу солидарность!

Следующий, уже внутренний вызов, произошёл в июле этого года вследствие действий преступной группы, совершившей вооружённое нападение на полк постовой службы полиции и взявшей заложников. Моя чёткая оценка в связи с этими событиями уже прозвучала, при этом не избегал каких-либо острых углов. Также прозвучали мои чёткие оценки в отношении работы журналистов и применённого по отношению к журналистам насилия. Хотя некоторые пытаются выискивать что-то в этой оценке и говорят, что президент сказал: “Забудьте”. Но думаю, хотя бы для 95 процентов ясно, в каком смысле я использовал это слово. Я глубоко убеждён, что в Армении насилием вопросы решаться не будут, и это установка, вокруг которой мы также должны достигнуть национального согласия. Часто ведь именно слова открывают дорогу для насилия, следовательно, мы должны высказываться свободно и прямо, но также быть сдержанными в словах.

Конечно, мне периодически сообщают, что армянские средства массовой информации ищут действенные формы саморегулирования. Ведь оскорбления, навешивание ярлыков, фальсификации - это просто недопустимые инструменты. Сегодня мы видим, что фальсификация новостей стала вызовом даже для самых развитых демократических обществ. Современное разнообразное и децентрализованное информационное поле просто невозможно контролировать. И я никогда не стремлюсь к такому контролю. Ожидаю свободной, независимой и ответственной работы. Ожидаю, что вы должны выступать с инициативами саморегулирования, чтобы могли отделить зерна от плевел. Я сам готов встать рядом с вами, не вмешиваясь в вашу повестку и ничего не навязывая.

Впереди 2017 год, впереди - парламентские выборы. В одном из моих последних выступлений я подчеркнул, что нам необходимы безукоризненные выборы и сформированное именно посредством таких выборов Национальное собрание. Ожидаю, что вы с такой же ответственностью подойдете в своей миссии в этот период. Ожидаю, что вы будете не только свободными и независимыми, но и, как мы всегда говорим, действительно беспристрастными и справедливыми, избегая того, чтобы превратиться в орудие предвыборной борьбы.

Дорогие друзья, прощаясь с уходящим 2016 годом, поздравляю вас с наступающими праздниками Нового года и Святого Рождества! Желаю вам доброго здоровья и счастья, вашим семьям и родным - благополучия и мира. В вашей трудовой деятельности желаю новых творческих свершений. И что самое главное, я желаю вам быть в согласии самим с собою. Это одно из самых важных условий.