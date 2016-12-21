Ереван и Тегеран всегда были честны в своих взаимоотношениях

Визит Хасана Роухани придаст новое дыхание армяно-иранскому сотрудничеству

Вчера по приглашению президента Сержа Саргсяна в Ереван с официальным визитом прибыл президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани. Серж Саргсян встретил высокого гостя в аэропорту «Звартноц». А официальная церемония встречи прошла в резиденции президента, где лидеры двух стран провели беседу тет-а-тет, после чего состоялась встреча Сержа Саргсяна и Хасана Роухани с участием членов делегаций обоих государств.

Принимая иранского лидера, Серж Саргсян, в частности, сказал:

«Уважаемый господин президент, я тепло приветствую Вас в Республике Армения. Вы - желанный гость армянского народа, и мы преисполнены надежды, что Ваш первый официальный визит в должности президента Исламской Республики Иран придаст новый дух и новое дыхание нашему сотрудничеству. Армяно-иранская дружба идёт из глубины веков и, опираясь на эту очень прочную основу, мы в 1992 году установили межгосударственные отношения. Сегодня, спустя 25 лет, я очень рад, что мы можем констатировать: за этот период не было ни одного обстоятельства, которое бы бросило тень на наши отношения. Мы благодарны руководству Исламской Республики Иран за внимательное отношение к нашим отношениям. И мы всегда были прямы и честны в наших отношениях и готовы так же их продолжать. Пользуясь случаем, прошу передать моё глубокое уважение и добрые пожелания духовному лидеру Ирана Сейеду Али Хасану Хаменеи. Добро пожаловать в Армению!»

С ответным словом выступил глава иранского государства.

« Многоуважаемый президент, я безмерно благодарен и очень рад, что сегодня посетил Республику Армения - прекрасную страну и её столицу Ереван. Мы считаем Армению дружественной нам страной и желаем сделать наши двусторонние отношения еще более тёплыми и развивать их. Мы, обе страны, принадлежим к одной и той же культуре и цивилизации. Отношения народов наших стран были тёплыми и дружественными», - сказал Хасан Роухани.

После того как переговоры завершились, в президентской резиденции были подписаны документы, направленные на расширение двустороннего сотрудничества в сфере туризма, деятельности структур МЧС, музейной деятельности. Кроме того, подписано соглашение между правительствами наших стран «О совместном использовании пограничных ворот Мегри - Нурдуз».

Итоги прошедшей встречи президенты подвели в своих заявлениях для СМИ.

«Высоко оцениваем

уравновешенную позицию Ирана по мирному

разрешению карабахского вопроса»

Заявление Сержа Саргсяна после встречи с Хасаном Роухани

«Большая честь принимать в Армении в гостях президента соседней и дружественной Исламской Республики Иран и моего очень хорошего коллегу доктора Хасана Роухани. Невозможно передать всю глубину и охват отношений Армения - Иран, охарактеризовав их просто как дружественные. Мало найдётся народов, которым выпала судьба тысячелетиями шагать бок о бок через перекрёстки истории и сегодня продолжать тесное взаимодействие, испытывая особенное уважение по отношению друг к другу.

Армения, я уверен, и Иран заинтересованы сделать максимум возможного для ещё большего укрепления и развития дружественных отношений, которые основаны на традиционных богатых связях. Свидетельством этого является высокий уровень наших отношений с Ираном с момента обретения независимости, совместные программы, оживлённые взаимные визиты и, конечно, нынешний визит моего уважаемого коллеги, Его Превосходительства господина Хасана Роухани в нашу страну.

Несомненно, намеченные сегодня к подписанию документы и достигнутые договорённости придадут новый импульс, который позволит поднять на качественно новый уровень армяно-иранское взаимодействие.

Мы сегодня провели всесторонние и содержательные обсуждения самых разных вопросов двусторонней повестки. Мы подтвердили нашу решимость, направленную на совместную реализацию разработанных программ, отметили важное значение периодического проведения политических консультаций, обсудили вопросы, связанные со стимулированием связей между деловыми кругами в торгово-экономической, энергетической, транспортной сферах, в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре. Мы с уважаемым господином президентом коснулись хода реализации соглашений, достигнутых на 14-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Я выразил глубокую благодарность своему коллеге за подчёркнутое уважение и заботу Ирана в отношении армянского культурного наследия, а также за традиционно заботливое отношение к армянской общине Ирана.

В результате договорённости, достигнутой между Арменией и ИРИ, продолжает осуществляться обмен газа и электроэнергии. Исходя из соображений обеспечения необходимых объемов энергоносителей в нашей стране в результате этого обмена и по итогам договорённостей, достигнутых на прошедших в Ереване четырёхсторонних переговорах, мы коснулись вопроса о задействовании энергетического коридора Иран – Армения – Грузия - Россия.

Также мы обменялись соображениями относительно планов создания международного транспортного и транзитного коридора Персидский залив - Чёрное море, с реализацией которого облегчится международная перевозка грузов, возникнет возможность для иранских товаров при минимальных транспортных затратах выйти на европейские рынки, а также привлечь транзит грузов из других стран. Это будет не только самый короткий и безопасный путь для иранского транспорта через Армению, но это станет и очень серьёзным стимулом для роста объёмов товарооборота между нашими странами.

Мы обменялись мнениями также относительно региональных интеграционных процессов и подчеркнули важное значение тех возможностей для сотрудничества, которые предоставляет членство Армении в Евразийском экономическом союзе.

(Отметим, что еще перед выездом в Ереван президент Роухани в тегеранском аэропорту сказал журналистам о необходимости углубления отношений Ирана с государствами ЕАЭС. Он также отметил, что Иран через Армению может наладить связь с черноморскими портами. – Ред.).

Продолжаем работу в направлении улучшения среды ведения бизнеса и инвестиционных регулировок для хозяйствующих субъектов двух стран. В этом контексте хочу особо подчеркнуть важность отказа от въездных виз для граждан наших стран. Уверен, что повышение уровня взаимного знакомства и контактов наших народов будет способствовать также углублению торгово-экономических связей. В этом контексте я очень рад, что сегодня, параллельно с визитом, состоится обширный бизнес-форум в Ереване.

На нашей встрече, конечно же, были затронуты также актуальные региональные и международные проблемы. Мы обменялись мнениями относительно реализации исторических договорённостей, достигнутых вокруг иранской ядерной программы. Уверен, что они откроют новые горизонты развития перед трудолюбивым и творческим народом Ирана, явятся новым стимулом для оживления как нашего двустороннего, так и более широкого регионального взаимодействия. Мы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом и международные усилия, направленные на урегулирование ситуации. В этом плане важным является принятие два дня назад в Совете безопасности ООН резолюции по гуманитарной ситуации в Алеппо. Несомненно, Армению в первую очередь заботит вопрос обеспечения безопасности армянской общины в Сирии, и особенно - в Алеппо.

Моему уважаемому коллеге, как всегда, так и на сей раз я представил усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на обеспечение прогресса в процессе мирного урегулирования карабахской проблемы, на ликвидацию последствий апрельской агрессии Азербайджана против Арцаха, представил договорённости, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге. Мы очень высоко оцениваем уравновешенную позицию Ирана относительно основанного на международном праве исключительно мирного урегулирования карабахской проблемы. Мы подтвердили, что карабахская проблема не может иметь военного решения, и подчеркнули недопустимость любого шага, направленного на нагнетание ситуации и распространение дестабилизации в регионе.

Мы договорились с моим коллегой продолжать добрую традицию контактов на самом высоком уровне. Я выразил благодарность президенту Исламской Республики Иран за приглашение в будущем году посетить Иран и сказал, что я с удовольствием обязательно приеду, потому что наши отношения к этому просто обязывают».

Народы Армении и Ирана тысячелетиями жили друг рядом с другом и являются частью одной и той же

цивилизационной среды

Заявление президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани

«Во имя милостивого и милосердного Господа, я рад вместе с возглавляемой мною делегацией быть гостем соседнего и дружественного народа и правительства Армении. Благодарен президенту РА господину Сержу Саргсяну и уважаемым членам правительства РА за тёплый приём.

После обретения Арменией независимости между двумя странами установились тёплые и дружественные отношения. Народы Армении и Ирана веками и тысячелетиями жили и существовали друг рядом с другом и являются частью одной и той же цивилизационной среды.

Еще во время церемонии моей инаугурации я имел возможность принимать в гостях в Тегеране президента Сержа Саргсяна, и за эти годы мы искали удобного повода, чтобы совершить ответный визит в Армению. Рад, что сегодня это свершилось. Отношения Ирана и Армении имеют большой потенциал, однако до сих пор использовалась лишь его одна часть, а остальную часть мы должны задействовать в ближайшие месяцы и годы.

У нас хорошие отношения в энергетической сфере и в ходе переговоров мы договорились ещё больше развивать эти отношения, в частности, в направлении увеличения объёмов экспорта газа, транзита газа из Туркменистана по территории Ирана, поставок электроэнергии. Мы должны продолжать и довести до завершения строительство третьей линии электропередач Армения - Иран.

Армения и Иран могут составить часть транспортного коридора Персидский залив - Чёрное море. Возможно, посредством автомобильных и железных дорог связать друг с другом Чёрное море и Персидский залив, что создаст благоприятные условия для торгово-экономической деятельности в нашем регионе, а также между другими странами.

Мы обсудили также вопросы, касающиеся сферы охраны природы. Подчеркнули важность урегулирования вопроса загрязнения реки Аракс, поскольку эта река является богатством нашего региона. Надеюсь, что по распоряжению господина Сержа Саргсяна этот вопрос найдёт решение.

Договорились расширять торгово-экономические отношения, создать благоприятные условия для предпринимателей и инвесторов двух стран. В этой связи отмечена также возможность реализации совместных инвестиций в находящейся в пограничной зоне РА-ИРИ экономической зоне “Арас”, а произведённые там товары будет возможно экспортировать в Армению и Иран, так же как в другие страны.

У нас эффективное взаимодействие также в сфере науки и технологий.

В ходе встречи подчёркнута, в частности, важность сотрудничества между двумя странами в банковской сфере. Прошедшие сегодня между председателями Центральных банков Ирана и Армении переговоры создадут широкие возможности для развития связей между банковскими системами наших стран, что облегчит полноценное использование существующих в торгово-экономической сфере возможностей.

Обсудили также вопросы, касающиеся установления льготного торгового режима между Ираном и ЕАЭС, что откроет путь в дальнейшем для подписания соглашения о свободной торговле.

Мы коснулись также вопросов региональной безопасности. Армения и Азербайджан для нас соседние и дружественные страны, и мы желаем быть в Карабахе свидетелем утверждения стабильного мира политическим и переговорным путём, поскольку это вытекает из интересов всех стран региона. Несомненно, стабильного мира невозможно достигнуть военным путём, и нужно посредством переговоров, согласно международным нормам, достигать установления безопасности и стабильности в регионе.

В ходе встречи мы также обсудили тему терроризма, поскольку она касается всех стран в регионе. К счастью, в обеих наших странах безопасность находится на достаточном и полноценном уровне, но тем не менее необходимо многосторонним сотрудничеством прилагать усилия в борьбе против терроризма, чтобы было возможно окончательно преодолеть эту проблему. Мы коснулись также ситуации в Сирии и Ираке, поскольку эти страны сталкиваются с проблемой терроризма, и мы должны оказать нашу поддержку этим странам в вопросе борьбы с террористами. Мы выразили единое мнение также в связи с создавшимися в этом регионе, и в особенности в Алеппо, гуманитарными проблемами.

Армения и Иран имеют хорошие традиции сотрудничества в международных организациях, и мы имеем общее мнение, что эти тенденции должны продолжаться. Надеюсь, что в результате этой встречи нам удастся обеспечить хорошие основы для дальнейшего развития отношений в торгово-экономической, научной, культурной, международной и региональной сферах. Вновь выражаю благодарность за гостеприимство и тёплый приём».

Армяно-иранские

торгово-экономические

отношения необходимо

поднять до уровня

отношений политических

Вчера же президенты Серж Саргсян и Хасан Роухани в столичном гостиничном комплексе Radisson BLU присутствовали на церемонии закрытия бизнес-форума Армения - Иран. Форум был организован в рамках президента ИРИ Армянским фондом развития с целью содействовать углублению армяно-иранских торгово-экономических связей. На форуме выступил президент Серж Саргсян.

«Сердечно приветствую участников и организаторов уже ставшего традиционным армяно-иранского бизнес-форума, - сказал глава государства. - Подобные конференции и выставки, в числе которых хотел бы упомянуть состоявшуюся в октябре месяце в Иране выставку “Армения Экспо-2016”, превратились в очень важную площадку, объединяя представителей государственного и предпринимательского секторов нашей страны и предоставляя им возможность обсудить существующие проблемы, разработать действенные механизмы расширения экономического сотрудничества между нашими странами и наметить новые сферы сотрудничества.

Сегодня потенциал развития экономических отношений между нашими странами использован не полностью, а чтобы сказать точнее и быть искренним, скажу, что используется лишь незначительная часть этого потенциала. Необходимо наши торгово-экономические отношения сделать сопоставимыми с армяно-иранскими политическими отношениями высокого уровня, что даст возможность воплотить в жизнь крупные экономические проекты, успешный опыт которых мы имеем, в частности, в сфере энергетики.

Сегодня я попросил господина президента Ирана поощрять крупных предпринимателей различных отраслей приезжать в Армению и основывать здесь дело, сам пообещав, что буду поощрять армянских предпринимателей делать то же в Исламской Республике. Здесь я возьму под личный контроль все те дела, которые крупные иранские предприниматели заложат в Армении.

Мы желаем также, чтобы иранский капитал был более заметен в Армении, что обоюдно выгодно для экономик наших стран. Конечно, многие иранские предприниматели уже давно развивают деятельность в нашей стране, однако я надеюсь, что этот форум будет способствовать выявлению ещё не использованных инвестиционных возможностей Армении со стороны иранских деловых кругов.

Сегодня в Армении созданы все предпосылки для совершения инвестиций и успешных занятий бизнесом. В первую очередь хочу отметить, что хотя Армения - страна с маленькой и открытой экономикой и именно поэтому очень чувствительна к негативным импульсам внешней среды, тем не менее благодаря реализуемой налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике нам удалось обеспечить в стране стабильную макроэкономическую ситуацию. Несомненно, не менее важно непрерывное улучшение делового и инвестиционного климата. В последние годы в этой сфере проделан большой объём работ, которые высоко оценены нашими международными партнёрами. Однако мы не намерены удовлетвориться достигнутым. Так, благодаря законодательным реформам намечено закрепить национальный режим и режим наибольшего благоприятствования, уточнить гарантии зарубежным инвесторам, дать возможность предпринимателям пользоваться действующими сейчас в Армении и намеченными на будущее льготами, современными механизмами решения инвестиционных споров. Имея целью содействовать предпринимателям, развитию деловой среды, последовательно сокращается и упрощается ряд процедур.

Одним из сравнительных преимуществ инвестирования в Армению является то, что наша страна имеет льготный режим торговли со многими странами. В частности, иранские предприниматели, работая в Армении, могут пользоваться широкими возможностями, обусловленными членством Армении в Евразийском экономическом союзе. Произведённые в Армении товары с нулевой таможенной пошлиной, без административных препятствий могут свободно входить на 180-миллионный потребительский рынок стран-членов Евразийского таможенного союза. Кроме того, наша страна имеет соглашения о свободной торговле почти со всеми странами СНГ. В США, Канаде, Швейцарии, Японии и Норвегии Армения пользуется также преимуществами льготных торговых режимов, которые предоставляются Всеобщей системой преференций, а также со стороны ЕС - Всеобщей дополненной системой преференций (GSP+).

Армения как граничащая с Ираном и дружественная страна также является воротами и дополнительным транспортным коридором в направлении стран ЕС и СНГ. В этом плане считаю важным значение дорожного коридора Север-Юг, который находится сегодня в стадии реализации, как самого короткого транзитного маршрута, связывающего порты Персидского залива с портами Чёрного моря.

Отмечу, что Армения активно содействует переговорному процессу между Евразийской экономической комиссией и дружественным Ираном, имея целью по возможности быстро достигнуть подписания соглашения о зоне свободной торговли.

Выше всяких сомнений, что наши двусторонние экономические отношения содержат большой потенциал развития, однако на пути полноценного выявления последнего есть проблемы, которые требуют от нас ежедневного заботливого отношения и совместных решений. В частности, для хозяйствующих субъектов двух стран продолжают казаться довольно сложными порядок ведения бизнеса и инвестиционные регламенты. Среди ожидающих решения вопросов я бы выделил также упрощение процедур ввоза товаров из Армении в Иран и из Ирана в Армению, а также вопросы сотрудничества между создающейся в Сюникском марзе, который граничит с Ираном, свободной экономической зоной и иранской свободной экономической зоной “Арас”. Тем не менее я убеждён, что тесное экономическое сотрудничество между двумя нашими странами должно быть нацелено не только на укрепление чисто торговых связей, но также на развитие наукоёмкой экономики с применением новейших технологий. В этой связи отмечу, что достигнутые Ираном в последние годы успехи, например, в сфере нанотехнологий, успехи Армении в сфере информационных технологий доказывают, что такое возможно даже в условиях внешних ограничений или ограниченности ресурсов. Несомненно, сопряжение научного и инновационного потенциала двух соседних и дружественных государств будет способствовать углублению экономического сотрудничества между нашими странами и повышению конкурентоспособности промышленности. Следовательно, считаю необходимым установление постоянных рабочих связей между представителями новейших и высоких технологических отраслей.

Для иранских партнёров сферами возможного сотрудничества могут быть также фармакология, медицина, ювелирное дело, текстильное производство, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт, и так можно перечислять многие-многие отрасли. Я вижу большой потенциал для углубления сотрудничества также в сферах культуры, здравоохранения, образования, туризма. В этом плане считаю особо важной достигнутую договорённость о ликвидации въездных виз между нашими странами.

Сегодня президент Роухани поинтересовался, какая в этом году динамика в плане роста или уменьшения туризма, и я ему сказал, что за первые шесть месяцев Армению посетили двести шестьдесят тысяч иранских туристов, в то время как за весь прошлый год была почти половина этого числа. Надеюсь, что мы по итогам года уже перейдём рубеж, дай Бог, трёхсот тысяч.

Я исполнен надежды, что форум действительно будет способствовать выявлению возможностей двух стран и определению лучших форматов сотрудничества. С радостью приглашаем иранские компании осуществлять инвестиции в Армении во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Ещё раз заверяю вас, что мы готовы каждой инвестиционной программе уделить особое отношение, основанное на потребностях инвесторов. Благодарен также Вам, многоуважаемый господин президент, за участие и содействие, оказанное в вопросе развития экономических связей между нашими странами.

Диалог цивилизаций –

залог мира и стабильности

в регионе

В ходе пребывания иранского лидера в Ереване президентами двух стран была подписана совместная Декларация. В этом документе, в частности, говорится, что президент Роухани встретился со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном и премьер-министром Кареном Карапетяном. В ходе переговоров, прошедших в тёплой атмосфере, президенты двух стран обменялись мнениями относительно представляющих взаимный интерес вопросов политики, экономики, культуры, касающихся региональной и международной сфер. Стороны оценили визит президента ИРИ в Армению как важный шаг, направленный на расширение отношений двух стран.

Президенты Серж Саргсян и Хасан Роухани, выразив удовлетворение в связи с отношениями высокого уровня, основанными на многовековой дружбе двух народов, подтвердили свою решимость к дальнейшему расширению двусторонних отношений.

Президенты сочли важной деятельность совместной межправительственной комиссии двух стран и подчеркнули необходимость реализации достигнутых соглашений для увеличения объёмов товарооборота между двумя государствами и развития инфраструктур, повышения уровня сотрудничества в энергетике, транспорте, связи, промышленности и других отраслях экономики.

Президенты Серж Саргсян и Хасан Роухани подчеркнули важность межпарламентского сотрудничества, которое всегда способствовало развитию дружественных отношений между Арменией и Ираном, выразив уверенность, что сотрудничество между законодательными органами продолжит развиваться, придавая новый импульс добрососедским отношениям двух стран.

Президенты с удовлетворением отметили заметную активность в сфере межобластного сотрудничества, выразив пожелание стимулировать также дальнейшее развитие подобного взаимодействия.

Обоюдно подчёркнута важность расширения и развития транспортных возможностей между Арменией и Ираном. В этом контексте президенты подчеркнули необходимость использования международных транспортных и транзитных путей, связывающих через территории Армении и Ирана Персидский залив с Чёрным морем, в рамках международного коридора Север-Юг. Также президенты подчеркнули важное значение реализации и взаимной поддержки экономических, транспортных, научно-технологических, гуманитарных и других совместных проектов.

Главы государств также подчеркнули важность расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере газа и электроэнергетики, а также эксплуатации 3-й линии электропередач и увеличения объёмов поставляемого из Ирана в Армению газа.

Стороны отметили важное значение проходящих переговоров между ИРИ и Евразийским экономическим союзом вокруг соглашения о торговле на льготных условиях и в этом контексте поддержку Республики Армения.

Президенты приветствовали отмену выездных и въездных виз между двумя странами для расширения деловых связей, экономической и инвестиционной деятельности, а также стимулирования туризма.

Президенты сочли необходимым утверждение и дальнейшее укрепление прочного мира, стабильности и безопасности в регионе, для достижения этой цели подчеркнув важность усилий, направленных на урегулирование существующих конфликтов и расширение всестороннего регионального сотрудничества. Коснувшись проблемы Нагорного Карабаха, президенты двух государств подчеркнули, что она должна решаться мирным путём, на основании Устава ООН, основополагающих норм и принципов международного права.

Президенты выразили уверенность, что договорённости, достигнутые в результате положительного завершения состоявшихся вокруг ядерной программы Ирана переговоров, послужат во благо региональной и международной безопасности и стабильного развития.

Была подчеркнута необходимость продолжения нацеленных на всеобщий мир совместных консультаций вокруг актуальных региональных и международных проблем.

Президенты сочли актуальной проблему нераспространения оружия массового уничтожения, подчеркнув важность реализации положений договора «О нераспространении ядерного оружия».

Президенты подчеркнули насущную необходимость скорейшего установления мира в Сирии, предотвращения дальнейшего распространения гуманитарных проблем и выселения людей. Коснувшись проблем международного терроризма и организованной преступности, они выразили свою готовность в двусторонних и многосторонних рамках бороться против подобных угроз. Говоря о необходимости борьбы с насилием и экстремизмом, президенты отметили необходимость диалога цивилизаций как важнейшего фактора утверждения мира в мире и регионе, примерным проявлением которого является дружба и мирное сосуществование двух народов, основанное на глубоком уважении и толерантности в отношении религии и культуры друг друга.

Президент Исламской Республики Иран, Его Превосходительство Хасан Роухани пригласил президента Республики Армения, Его Превосходительство Сержа Саргсяна совершить официальный визит в Исламскую Республики Иран. Приглашение принято с благодарностью. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

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Вчера, завершив официальный визит в Республику Армения, президент ИРИ Хасан Роухани после бизнес-форума выехал из Еревана.