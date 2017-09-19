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В Номере // ПОЛИТИКА // Ереван и Ашхабад продолжают обсуждать развитие взаимовыгодного взаимодействия

Ереван и Ашхабад продолжают обсуждать развитие взаимовыгодного взаимодействия

Президент Серж Саргсян возвратился из Туркменистана, где находился с рабочим визитом по приглашению туркменского коллеги Гурбангулы Бердымухамедова для участия в церемонии открытия V Азиатских игр, которые проходят в Ашхабаде.

До церемонии открытия этого крупного спортивного мероприятия состоялась встреча глав двух государств, в ходе которой Бердымухамедов выразил благодарность Сержу Саргсяну за принятие приглашения и прибытие в Ашхабад. Серж Саргсян в свою очередь выразил надежду, что организованные на высоком уровне Азиатские игры пройдут успешно. Президент Туркменистана подчеркнул роль спорта и олимпийского движения с точки зрения укрепления межгосударственных связей, дружбы между народами и достижения взаимопонимания. По мнению президента Бердымухамедова, это также поможет Организации Объединенных Наций успешно воплощать в жизнь всеобщую стратегию, нацеленную на стабильное развитие. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся армяно-туркменских отношений и развития взаимодействия в различных отраслях, в том числе в энергетике и транспортной сфере. Президенты затронули и ход выполнения договорённостей, достигнутых на высоком уровне во время их недавней встречи в Ереване. После двусторонней встречи президент Серж Саргсян вместе с руководителями делегаций других стран был принят в Торгово-промышленной палате Туркменистана, где был организован прием от имени главы туркменского государства. Затем на Олимпийском стадионе Ашхабада состоялась официальная церемония открытия V Азиатских игр. В них принимают участие более тысячи спортсменов из шестидесяти пяти стран, которые померяются силами в двадцати одном виде спорта.

 

 

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