WEB Пространство

“Они схватили меня за шею, руки и затем нанесли несколько ударов в бок. Больше я не помню ничего”…

Блогер и путешественник Александр Лапшин (в “ЖЖ” puerrtto) вернулся домой в Израиль: как известно, почти неделю назад азербайджанский президент Ильхам Алиев великодушно отпустил узника…

Напомним, Лапшина задержали в декабре прошлого года в Минске по запросу Баку. Ранее он вызвал волну возмущения серией своих постов из Баку, в которых рассказывал о трущобах. Разозлил он соседей и фактом приезда в Азербайджан, где он внесен в так называемый «черный список» МИД за посещение Арцаха. Еще в 2011 году Puerrtto назвал “черный список” пустой бутафорией… Решение об экстрадиции в Баку Лапшин пытался оспорить в Верховном суде Белоруссии. Не получилось. В феврале блогера судили в Баку и таки посадили на три года… Сейчас Александр постепенно приходит в себя. Пережил он немало. Вопреки заверениям “соседистана” о том, что к блогеру в тюрьме относились уважительно, Лапшину теперь приходится ходить по больницам... Как пишет он сам: “По мере выздоровления буду радовать читателей воистину безумными выходками азербайджанского микроцарства с ничем не обоснованными амбициями мировой державы уровня США и России. А по сути - мелкие и не самые умные”...

“Сегодня весь день в хайфском госпитале “Рамбам”. Собираю документы о насилии в азербайджанской тюрьме, - продолжает он. - Врачи сошлись во мнении, что версия Азербайджана о попытке самоубийства не выдерживает критики. Зато признаки побоев очевидны. Работаем дальше”… Несколькими днями ранее Лапшин пишет в своем блоге: “Категорически отрицаю азербайджанскую официальную ложь насчет якобы моей попытки самоубийства в бакинской тюрьме (10.09.17). Президент Алиев, по версии азер-СМИ, проявил гуманизм и, пожалев бедолагу-самоубийцу, решил его помиловать через день после мифической попытки самоубийства. Пo факту, ночью с 10 на 11 сентября, когда я уже засыпал в своей камере №10 бакинской тюрьмы, вдруг раздался скрип ключа и дверь приоткрылась. Я лежал спиной и не успел даже встать: какие-то фигуры уже схватили меня за шею, руки и затем нанесли несколько ударов кулаками в бок. Больше я не помню ничего. Следующие воспоминания уже из реанимации центральной бакинской клиники, где я лежал подключенный к приборам, с катетером на причинном месте и кислородной маской на лице. Еще сломали два зуба и вся спина и бок в гематомах. Полагаю, что убийц либо вспугнули, либо их цель была в большей степени направлена на дискредитацию власти Алиева в Азербайджане. Моя смерть в бакинской тюрьме была бы на руку целому ряду лиц из ближайшего окружения президента Алиева, которые, вне всяких сомнений, считают, что ему пора на покой… Вчера проходил комплексное обследование в тель-авивской клинике “Шиба”. Врачи указали, что характер ряда травм напоминает скорее физическое насилие, но не попытку самоубийства. Они обратили внимание на глубокий след от удушения справа на шее ближе к плечу, но это не совсем характерно для самоубийства, поскольку при подвешивании этот след обычно в районе уха. Да и вообще, с какой стати мне “самоубиваться” в день рождения моей мамы, еще и на заключительном этапе переговоров об экстрадиции. История шита белыми нитками”.

Естественно, за подобные воспоминания блогера заклеймили позором и без того недовольные его освобождением азербайджанцы. Пересказывать содержание комментариев, пожалуй, не будем - противно и неэтично… “Знаете, что меня более всего шокировало в Азербайджане? Нет, даже не мракобесие раннего исламского халифата, скрытое под современные торговые центры. Меня поразило, как народ Азербайджана унижается передо мной, прося, чтобы Саша Лапшин согласился признать Карабах их территорией. Азербайджанцы были культурной нацией поэтов и купцов, но превратились, увы, в нервозных и мстительных товарищей, убежденных, что будущее их страны всерьез зависит от Саши Лапшина. Уж так много сил и средств они в это бросили, что я, некогда мало кому известный писака, стал чуть ли не самым влиятельным лицом в Азербайджане. Ау, вы там в порядке? Всерьез думаете, что я что-то решаю в вашем конфликте с Арменией и c окружающим миром? Сегодня я щедр и дарую Азербайджану… Аляску! Забирайте, а если американцы пошлют вас лесом, придав ускорение под пятую точку, то скажите им: «Лапшин обещал нам Аляску, у нас от него даже справка есть с его признанием Аляски частью Азербайджана»… Представляю, на какие бабки «натянул» азербайджанцев Лукашенко взамен на то, что по вине Азербайджана испортил отношения с Арменией и Россией, уже не говоря об Израиле. Из-за какого-то блогера. Вот куда бухаются деньги от каспийской нефти, в то время как народ нищенствует на 100-150 долл. в месяц”.

История, судя по всему, на этом не закончится. Лапшин полон решимости показать мировой общественности и Израилю, что именно представляет собой Азербайджан. А посему, у “НВ” еще будет повод вернуться к публикациям блогера…

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