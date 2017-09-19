Каталония, референдум, обыски...

Испанская полиция провела обыски в Каталонии, изъяв около 1,3 млн агитационных плакатов, брошюр и листовок, связанных с референдумом о независимости. Барселона намерена провести его 1 октября, несмотря на противостояние Мадрида, сообщает Евроньюс.

В воскресенье в столице автономного сообщества прошла многотысячная акция в поддержку проведения плебисцита. “Вотарем!”(“Мы будем голосовать!”) пели демонстранты на каталонском языке. На улицы вышли и противники независимости, многие из которых также хотят, чтобы голосование состоялось и поставило точку в противостоянии с центральными властями.

“Что может полиция с нами сделать, если наше выступление – мирное? Мы просто практикуем демократию, вот и всё. Это демократия”, – говорит 72-летняя Долорес Жимберт.

Несколько сотен человек провели акцию в поддержку каталонского референдума и в Мадриде. Они считают, что право наций на самоопределение должно быть реализовано в демократическом обществе при любых условиях. Но испанские власти не считают референдум проявлением демократии, подчёркивая, что голосовать будут не все жители страны, а лишь каталонцы. Конституционный суд Испании объявил плебисцит незаконным и запретил его проводить. А представителям властей Каталонии, которые примут в ним участие, грозит уголовное преследование. По данным опросов, “за” и “против” независимости выступает примерно равное число каталонцев, а за проведение референдума – около 80%: попытки Мадрида заблокировать голосование осуждают и те, кто выступает за единство с Испанией.