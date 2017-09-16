курьер
WEB Пространство

“Тот неловкий момент, когда думаешь: “Ереван самый безопасный город”, а над головой проносится пуля”

 
Жириновский готов вернуть Арарат Армении и перезапустить поезд Ереван — Москва

 
“Аргамыч уже не тот”

Абрамяны отказались от участия в выборах мэра Арташата

 
“Тревожная ситуация в ЕГУ”

 
В Минобороны назвали клеветой сведения о покупке Норайром Йолчяном квартиры за $3,5 млнВ Минобороны назвали клеветой сведения о покупке Норайром Йолчяном квартиры за $3,5 млн

 
Галуст Саакян: В РПА нет неопределенности в вопросе будущего премьера

 
“Где и на каком посту окажется Карен Карапетян после апреля 2018 г.?”

 
Дружок матери оказался извращенцем

 
В Араратском марзе дед насмерть сбил внучку

 
Фипронилонасыщенные яйца Армении не угрожают

 
Выбиться в чиновники станет сложнее?!

 
Жидкие кошки, дудка от храпа и большие уши после 30: в США вручили Шнобелевские премии

 
регион
Москве «не хватает в ЕАЭС Азербайджана»

 
Турецкие летчики поднимутся в азербайджанское небо

 
Geopolitical monitor: Москва сохраняет военный баланс между Баку и Ереваном

 
Небогоугодные дела мусульманского предстоятеля

Аллахшукюр Пашазаде – владелец бизнеса в Карловых Варах

 
Страсбург грозит Баку «беспрецедентными действиями»

Азербайджанцев могут выгнать из Совета Европы

 
Курдов хотят заставить отказаться от референдума о независимости

 
Экс-посол Азербайджана в ЕС обещает скандальные секс-разоблачения

Баку заводил друзей не только «икорной дипломатией», но и «групповухой»

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Шакалы напали на участников свадебного застолья

 
Секс-туры на Украину под видом научных конференций

 
Побег из плена: ветеран войны добивается правды

 
Тельман Исмаилов “горит”, но не сгорает

За долги пришлось отдать даже принадлежавший его сыну лимузин

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 853 гостей 
В Номере // ПОЛИТИКА // В Эчмиадзине состоялось открытие нового корпуса «Общеобразовательной школы Эрнекян»

В Эчмиадзине состоялось открытие нового корпуса «Общеобразовательной школы Эрнекян»

Президент Серж Саргсян вместе с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым, филантропом Эдуардо Эрнекяном, рядом официальных лиц и почётных гостей присутствовал в четверг на торжественной церемонии открытия нового корпуса общеобразовательного учебного заведения «Общеобразовательная школа Эрнекян». Освящение школы совершил Католикос Всех Армян.

Это общеобразовательное учебное заведение основано Его Святейшеством Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым и на пожертвования Эдуардо Эрнекяна 1 сентября 2009 года на основе Вагаршапатской общеобразовательной школы ¹13. С целью улучшения условий обучения в школе по инициативе Католикоса и при попечительстве Эдуардо Эрнекяна в Эчмиадзине построено новое здание «Общеобразовательного учебного заведения Эрнекян» с обустроенными классами и оснащёнными лабораториями, которое может вместить под своей крышей 500 и более учеников. В настоящее время число учащихся составляет 471. В школе есть 27 классов, 8 лабораторий, читальный зал, библиотека, зал торжеств, столовая, пункт медицинского обслуживания, действуют кружки хорового пения и танца, школа оснащена современной техникой.

 

Николай БАБАДЖАНЯН
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Серж Саргсян поздравил Дмитрия Медведева

В ближайшее время российский премьер посетит Ереван
 
“Динго тим” бьет тревогу: бездомных собак по ночам отстреливают

 
Тотальная сейсмоустойчивость будет обеспечена к 2030 году

 
НДС на лекарства по-прежнему в силе

 
Британские ученые предложили миллион долларов за разгадку старинной шахматной задачи

 
Днем +33+35

 
Кадровые офицеры продолжат платить налог на имущество

 
Мэрия не подтвердила сведения о подорожании транспорта

 
Увидел геев - сделай фото на память?

 
Еще один общегородской субботник

 
Пытался повеситься в винограднике…

 
Самое, самое...

Китайский миллиардер выложил $2,5 млн за автомобильный номерной знак

 
«Спасибо моей стране, она маленькая, но сильная...»

 
Звездный концерт в Москве с участием Азнавура

 
Сона Асатрян – чемпионка Европы по шахматам

 
Армянка будет судить матч ЧМ-2019 среди женщин

 
Шер рассказала, почему не одевается по возрасту

Поп-дива заявила, что берет пример с матери

 
Гарик Мартиросян возвращается в Comedy Club?

 
Программу «Жди меня» закрыли

 
Арутюн Хачатрян во главе жюри МКФ «Послание к человеку»

 
«Знакомьтесь, Алексис Олимпия Оганян-младшая»

 
Всем хочется быть немножко армянами

Кто вы, мистер Бин?

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Музей Лондона в ожидании жирного куска

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio