В Эчмиадзине состоялось открытие нового корпуса «Общеобразовательной школы Эрнекян»

Президент Серж Саргсян вместе с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым, филантропом Эдуардо Эрнекяном, рядом официальных лиц и почётных гостей присутствовал в четверг на торжественной церемонии открытия нового корпуса общеобразовательного учебного заведения «Общеобразовательная школа Эрнекян». Освящение школы совершил Католикос Всех Армян.

Это общеобразовательное учебное заведение основано Его Святейшеством Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым и на пожертвования Эдуардо Эрнекяна 1 сентября 2009 года на основе Вагаршапатской общеобразовательной школы ¹13. С целью улучшения условий обучения в школе по инициативе Католикоса и при попечительстве Эдуардо Эрнекяна в Эчмиадзине построено новое здание «Общеобразовательного учебного заведения Эрнекян» с обустроенными классами и оснащёнными лабораториями, которое может вместить под своей крышей 500 и более учеников. В настоящее время число учащихся составляет 471. В школе есть 27 классов, 8 лабораторий, читальный зал, библиотека, зал торжеств, столовая, пункт медицинского обслуживания, действуют кружки хорового пения и танца, школа оснащена современной техникой.