«Власти любой страны нуждаются в совете»

Президент Серж Саргсян принял вчера членов международного совета «Института стратегических политических решений на глобальные вызовы» им.Бориса Минца, которые совместно с Российско-Армянским университетом (РАУ) организовали в Ереване форум «Малые переходные экономики: локальные ответы на всеобщие вызовы». Об этом сообщает пресс-служба главы государства, отмечая, что президент Серж Саргсян ранее также направил послание участникам данного форума.

Президент приветствовал прибывших в Армению ведущих экспертов и профессоров, известных политических деятелей и благотворителей, которые обеспокоены современными глобальными проблемами и вызовами, готовы своими знаниями и значительным опытом внести вклад в дело консолидации усилий по эффективным консультациям и поиску правильных решений. В этом контексте президент высоко оценил деятельность Института им.Б.Минца, подчеркнув, что власти в любой стране всегда нуждаются в советах и предложениях опытных специалистов, и Армения в этом плане открыта и готова к диалогу.

Выразив благодарность президенту Сержу Саргсяну за прием, Борис Минц и другие участники встречи с удовлетворением констатировали, что состоявшаяся в Ереване сессия форума прошла достаточно интересно и эффективно. Он подчеркнул, что данная встреча позволила услышать также мнения армянской стороны, а именно экспертов, работников академической сферы, профессоров, в том числе и представителей госструктур, относительно перспектив развития страны и стратегических направлений. Серж Саргсян в свою очередь кратко представил гостям путь, пройденный республикой после провозглашения независимости, процесс развития страны, усилия по построению демократии на основе состоявшегося, сформировавшегося гражданского общества и рыночной экономики, существующих проблем и перспектив развития.

Отметим, что Ереванская сессия форума «Глобальные вызовы: решения стратегической политики» посвящена теме «Малые переходные экономики: локальные ответы на всеобщие вызовы» и проводится в рамках мероприятий к 20-летию Российско-Армянского университета (РАУ). Мероприятие организовано совместно с «Институтом стратегических политических решений на глобальные вызовы» им.Бориса Минца. В начале мероприятия помощник президента Армении Ованнес Никогосян зачитал приветственное слово главы государства Сержа Саргсяна участникам мероприятия.