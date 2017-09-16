курьер
WEB Пространство

“Тот неловкий момент, когда думаешь: “Ереван самый безопасный город”, а над головой проносится пуля”

 
Жириновский готов вернуть Арарат Армении и перезапустить поезд Ереван — Москва

 
“Аргамыч уже не тот”

Абрамяны отказались от участия в выборах мэра Арташата

 
“Тревожная ситуация в ЕГУ”

 
В Минобороны назвали клеветой сведения о покупке Норайром Йолчяном квартиры за $3,5 млнВ Минобороны назвали клеветой сведения о покупке Норайром Йолчяном квартиры за $3,5 млн

 
Галуст Саакян: В РПА нет неопределенности в вопросе будущего премьера

 
“Где и на каком посту окажется Карен Карапетян после апреля 2018 г.?”

 
Дружок матери оказался извращенцем

 
В Араратском марзе дед насмерть сбил внучку

 
Фипронилонасыщенные яйца Армении не угрожают

 
Выбиться в чиновники станет сложнее?!

 
Жидкие кошки, дудка от храпа и большие уши после 30: в США вручили Шнобелевские премии

 
регион
Москве «не хватает в ЕАЭС Азербайджана»

 
Турецкие летчики поднимутся в азербайджанское небо

 
Geopolitical monitor: Москва сохраняет военный баланс между Баку и Ереваном

 
Небогоугодные дела мусульманского предстоятеля

Аллахшукюр Пашазаде – владелец бизнеса в Карловых Варах

 
Страсбург грозит Баку «беспрецедентными действиями»

Азербайджанцев могут выгнать из Совета Европы

 
Курдов хотят заставить отказаться от референдума о независимости

 
Экс-посол Азербайджана в ЕС обещает скандальные секс-разоблачения

Баку заводил друзей не только «икорной дипломатией», но и «групповухой»

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Шакалы напали на участников свадебного застолья

 
Секс-туры на Украину под видом научных конференций

 
Побег из плена: ветеран войны добивается правды

 
Тельман Исмаилов “горит”, но не сгорает

За долги пришлось отдать даже принадлежавший его сыну лимузин

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 852 гостей 
В Номере // ПОЛИТИКА // Лапшин: «Армяне, держитесь, они хотят вас видеть мертвыми»

Лапшин: «Армяне, держитесь, они хотят вас видеть мертвыми»

Никакого «покаяния» не было, это фальшивка бакинских тюремщиков

Блогер Александр Лапшин, который находится сейчас в Израиле, вновь начал вести свою страницу в Facebook и LiveJournal. Вчера он, в частности, написал:

Стыдно признаться, но до того, как оказался в азерской тюрьме, я искренне полагал, что карабахский конфликт очень спорный и должен быть решен с учетом уважения к национальным границам Азербайджана. Какой я был идиот! Азербайджан еще в 1988 начал террор против армян в Сумгаите, Баку и Карабахе. По нацистской схеме juden frei, только применительно к армянам, а не евреям. Впрочем, 95% евреев Азербайджана бежали из страны в тот же примерно период, что и начался конфликт в Карабахе. От греха подальше - покончат с армянами - за евреев возьмутся, генетическая память. Сегодня евреев в Азербайджане любят, ведь их почти нет, ну, меньше пары тысяч. От былых почти 100 тысяч до распада Союза. Между тем в обвинительном акте против меня за подписью замгенпрокурора Азербайджана Рустама Усубова дословно написано следующее (цитата): «...обвиняемый Лапшин назвал оккупированный карабахский район «Арцахом», что доказывает вкупе с другом по Фейсбуку Сергеем Шахвердяном его сепаратистские действия...

Показательно, что твердящий с утра до ночи про толерантность Азербайджан считает армянское название Карабаха - Арцах незаконным. То есть армянский язык вне закона, говорить на родном языке армянам не полагается, иметь свою веру тоже нельзя и вообще, мол (цитата следователя Талыбова): «...геноцид армян - выдумки, если бы турки их вырезали - у нас было бы меньше проблем...». Геббельс нервно курит.

Армяне, вы держитесь. Эти люди хотят вас видеть мертвыми, и точка. И если вы в результате переговоров или ослабления позиций Армении потеряете Карабах - знайте, что они придут вас резать. Как турки 100 лет назад. Озверение уже превзошло все допустимые пределы».

Лапшин пообещал, что в ближайшие дни по мере выздоровления будет радовать читателей воистину безумными выходками азербайджанского микроцарства.

«А по сути - мелкие и не самые умные. Например, заместитель генпрокурора Азербайджана, некий Рустам Усубов часть обвинений в мой адрес насчет якобы сотрудничества с армянскими спецслужбами знаете как объяснил? Цитата из обвинительного акта от 12.06.2017: «...наличие в читателях фейсбука обвиняемого Лапшина такого «экстремиста», как бывший глава офиса по туризму Нагорного Карабаха Сергея Шахвердяна, полностью доказывает сотрудничество Лапшина со спецслужбами Армении и его поддержку оккупации азербайджанских земель...» - «Азерские пинкертоны превзошли сами себя. А вот я даже не знал, что меня читает такой интересный человек, как Сергей Шахвердян, занимающийся развитием туризма и сохранением памятников старины на территории Нагорного Карабаха. Сергей Шахвердян, теперь мы просто обязаны познакомиться! Спасибо азербайджанским “свахам” - зампрокурору Усубову и крутому следаку полковнику юстиции Камалю Талыбову. Помню, Талыбов меня убеждал, мол, ну разве у нормального человека может быть так много армян в друзьях? Это же «ненормально». Азерские следаки даже посчитали, что среди моих читателей 5,7% лиц с армянскими фамилиями. Пипец тотальный. Попахивает нацизмом в стиле Геббельса, вам не кажется? По крайней мере эти деятели на полном серьезе распечатали личные страницы всех тех, кто имеет армянскую фамилию и числится моим френдом или фолловером в блоге. На это они извели примерно пару килограммов бумаги», - пишет Лапшин.

Блогер также задокументировал в израильском госпитале и в полиции свои травмы, полученные им в бакинской тюрьме. «Как знать, куда дальше вся эта история выведет. Есть мнение, что прощать Азербайджану попытку меня убить нельзя и действовать надо грамотно через международные инстанции. Верю специалистам по международному праву и документы собираю, дальше буду держать в курсе». Оказывается, здоровье Лапшина в тюрьме сильно пошатнулось…

Также блогер указал, что «с интересом читает свое «покаяние», которое является фальшивкой. «Они всерьез полагают, что, лежа в реанимации с травмами, можно что-то писать и каяться? С катетером на члене и судном под ягодицами?»

.
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Серж Саргсян поздравил Дмитрия Медведева

В ближайшее время российский премьер посетит Ереван
 
“Динго тим” бьет тревогу: бездомных собак по ночам отстреливают

 
Тотальная сейсмоустойчивость будет обеспечена к 2030 году

 
НДС на лекарства по-прежнему в силе

 
Британские ученые предложили миллион долларов за разгадку старинной шахматной задачи

 
Днем +33+35

 
Кадровые офицеры продолжат платить налог на имущество

 
Мэрия не подтвердила сведения о подорожании транспорта

 
Увидел геев - сделай фото на память?

 
Еще один общегородской субботник

 
Пытался повеситься в винограднике…

 
Самое, самое...

Китайский миллиардер выложил $2,5 млн за автомобильный номерной знак

 
«Спасибо моей стране, она маленькая, но сильная...»

 
Звездный концерт в Москве с участием Азнавура

 
Сона Асатрян – чемпионка Европы по шахматам

 
Армянка будет судить матч ЧМ-2019 среди женщин

 
Шер рассказала, почему не одевается по возрасту

Поп-дива заявила, что берет пример с матери

 
Гарик Мартиросян возвращается в Comedy Club?

 
Программу «Жди меня» закрыли

 
Арутюн Хачатрян во главе жюри МКФ «Послание к человеку»

 
«Знакомьтесь, Алексис Олимпия Оганян-младшая»

 
Всем хочется быть немножко армянами

Кто вы, мистер Бин?

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Музей Лондона в ожидании жирного куска

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio