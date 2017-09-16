Лапшин: «Армяне, держитесь, они хотят вас видеть мертвыми»

Никакого «покаяния» не было, это фальшивка бакинских тюремщиков

Блогер Александр Лапшин, который находится сейчас в Израиле, вновь начал вести свою страницу в Facebook и LiveJournal. Вчера он, в частности, написал:

Стыдно признаться, но до того, как оказался в азерской тюрьме, я искренне полагал, что карабахский конфликт очень спорный и должен быть решен с учетом уважения к национальным границам Азербайджана. Какой я был идиот! Азербайджан еще в 1988 начал террор против армян в Сумгаите, Баку и Карабахе. По нацистской схеме juden frei, только применительно к армянам, а не евреям. Впрочем, 95% евреев Азербайджана бежали из страны в тот же примерно период, что и начался конфликт в Карабахе. От греха подальше - покончат с армянами - за евреев возьмутся, генетическая память. Сегодня евреев в Азербайджане любят, ведь их почти нет, ну, меньше пары тысяч. От былых почти 100 тысяч до распада Союза. Между тем в обвинительном акте против меня за подписью замгенпрокурора Азербайджана Рустама Усубова дословно написано следующее (цитата): «...обвиняемый Лапшин назвал оккупированный карабахский район «Арцахом», что доказывает вкупе с другом по Фейсбуку Сергеем Шахвердяном его сепаратистские действия...

Показательно, что твердящий с утра до ночи про толерантность Азербайджан считает армянское название Карабаха - Арцах незаконным. То есть армянский язык вне закона, говорить на родном языке армянам не полагается, иметь свою веру тоже нельзя и вообще, мол (цитата следователя Талыбова): «...геноцид армян - выдумки, если бы турки их вырезали - у нас было бы меньше проблем...». Геббельс нервно курит.

Армяне, вы держитесь. Эти люди хотят вас видеть мертвыми, и точка. И если вы в результате переговоров или ослабления позиций Армении потеряете Карабах - знайте, что они придут вас резать. Как турки 100 лет назад. Озверение уже превзошло все допустимые пределы».

Лапшин пообещал, что в ближайшие дни по мере выздоровления будет радовать читателей воистину безумными выходками азербайджанского микроцарства.

«А по сути - мелкие и не самые умные. Например, заместитель генпрокурора Азербайджана, некий Рустам Усубов часть обвинений в мой адрес насчет якобы сотрудничества с армянскими спецслужбами знаете как объяснил? Цитата из обвинительного акта от 12.06.2017: «...наличие в читателях фейсбука обвиняемого Лапшина такого «экстремиста», как бывший глава офиса по туризму Нагорного Карабаха Сергея Шахвердяна, полностью доказывает сотрудничество Лапшина со спецслужбами Армении и его поддержку оккупации азербайджанских земель...» - «Азерские пинкертоны превзошли сами себя. А вот я даже не знал, что меня читает такой интересный человек, как Сергей Шахвердян, занимающийся развитием туризма и сохранением памятников старины на территории Нагорного Карабаха. Сергей Шахвердян, теперь мы просто обязаны познакомиться! Спасибо азербайджанским “свахам” - зампрокурору Усубову и крутому следаку полковнику юстиции Камалю Талыбову. Помню, Талыбов меня убеждал, мол, ну разве у нормального человека может быть так много армян в друзьях? Это же «ненормально». Азерские следаки даже посчитали, что среди моих читателей 5,7% лиц с армянскими фамилиями. Пипец тотальный. Попахивает нацизмом в стиле Геббельса, вам не кажется? По крайней мере эти деятели на полном серьезе распечатали личные страницы всех тех, кто имеет армянскую фамилию и числится моим френдом или фолловером в блоге. На это они извели примерно пару килограммов бумаги», - пишет Лапшин.

Блогер также задокументировал в израильском госпитале и в полиции свои травмы, полученные им в бакинской тюрьме. «Как знать, куда дальше вся эта история выведет. Есть мнение, что прощать Азербайджану попытку меня убить нельзя и действовать надо грамотно через международные инстанции. Верю специалистам по международному праву и документы собираю, дальше буду держать в курсе». Оказывается, здоровье Лапшина в тюрьме сильно пошатнулось…

Также блогер указал, что «с интересом читает свое «покаяние», которое является фальшивкой. «Они всерьез полагают, что, лежа в реанимации с травмами, можно что-то писать и каяться? С катетером на члене и судном под ягодицами?»