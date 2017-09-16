Каталония как прецедент

Мятежная Каталония вышла на финишную прямую, ведущую к независимости. Парламент этой испанской автономии провозгласил “начало процесса создания суверенного государства”. 30-го сентября в крае состоится референдум о независимости. И хотя глава правительства Испании заверил, что итоги референдума “не будут иметь никаких последствий”, ясно, что каталонцев уже не остановить. Патриоты, которых в Мадриде считают “сепаратистами”, продолжат борьбу за отделение, добиваясь своей цели демократическими методами. Идеологи каталонского движения за независимость изучили опыт других стран, самоопределившихся посредством референдума. В Барселоне верят в то, что им удастся избежать крови, ценой которой пришлось завоевать свободу армянам Карабаха.

Каталония — самая развитая провинция Испании. Жители края составляют 15 процентов населения страны, но при этом обеспечивают куда больший процент поступлений в федеральный бюджет. Хотя сейчас никакой дискриминации и притеснения со стороны центральных властей каталонцы не замечают, они хорошо помнят, через что пришлось пройти их дедам и отцам. Во время режима Франсиско Франко жителям провинции, ставшей в годы гражданской войны форпостом антифашистских сил, запрещали даже говорить на родном языке. В 1979 году Каталония добилась автономного статуса, а каталонский язык стал в регионе официальным. В 2009 и 2010 годах в автономии была проведена серия неофициальных плебисцитов о независимости. Все они подтвердили желание каталонцев жить в независимой стране. Но эти опросы не претендовали на юридические последствия и проводились без участия официальных властей провинции. Убедительная победа сторонников суверенитета на последних парламентских выборах привела к тому, что подготовкой референдума занялось уже каталонское правительство. В сентябре 2014-го года парламент края принял “Закон об опросах”, который позволил проводить плебисциты без согласия официального Мадрида. 9 ноября 2014 года в Каталонии прошел референдум о суверенитете. В нем приняли участие почти два с половиной миллиона человек. Более 80-и процентов проголосовавших высказались в пользу независимости. Ответ Мадрида не заставил себя долго ждать. Правительство Испании заявило о несоответствии действий каталонцев Конституции королевства, закрепляющей “нерушимое единство испанской нации”. В Барселоне этот шаг центральных властей никого не удивил. Но несмотря на решимость довести начатое дело до конца, премьер-министр мятежной автономии Артур Мас постарался разрешить разногласия путем переговоров, пытаясь убедить испанских правителей в необходимости пересмотра принятого решения. Диалог результата не дал. И тогда властям автономии не осталось ничего иного, кроме как приступить к выполнению обещаний, данных избирателям. Вопрос был поставлен на голосование. Решение о провозглашении независимости было принято парламентом с существенным перевесом. На формирование госструктур и подготовку текста Конституции страны депутаты отвели 18 месяцев. Конституционый суд Испании провозгласил действия каталонских “сепаратистов” противоречащими Основному закону.

Следует признать, что аргументы мадридских правоведов действительно имеют под собой реальную почву. Соответствие действий каталонских правителей требованиям федеральных законов на самом деле вызывает определенные сомнения. В этом смысле каталонцы могут лишь завидовать карабахским армянам, которым удалось провести свой референдум в абсолютном соответствии с буквой советской Конституции. В отличие от Каталонии, в случае с Карабахом ни один грамотный правовед не сможет привести убедительных доводов в пользу возможности игнорировать результаты референдума. Каталонцам же не удалось соблюсти все тонкости испанского законодательства. Их правовые аргументы действительно не безупречны. Так что каталонцам остается лишь надеяться на то, что Мадрид все-таки согласится проявить добрую волю подобно властям Британии, согласившимся уважать любой исход шотландского референдума. Стоит заметить, что при всем неприятии “сепаратизма” как такового, в Мадриде тем не менее не могут пренебрегать волеизъявлением своих граждан. Власти Испании если и борются против отделения провинции, то цивилизованными и законными способами, применяя метод пряника и избегая метода кнута. Правительство королевства предприняло немало изощренных мер, направленных на то, чтобы понравиться каталонцам. Власти Испании не раз заявляли, что уважают право каталонцев на самоопределение и желают найти компромиссное решение проблемы.

Джинн вышел из бутылки и вернуть его обратно вряд ли удастся. Рано или поздно Каталония обретет независимость от Испании, как и Страна басков. Лидеры Баскской автономии заявили о том, что извлекут из опыта каталонцев соответствующие выводы. Глава правительства Басконии Интиго Уркулью отметил, что намерен добиваться независимости от Испании путем переговоров с центральной властью. Так что независимо от результатов начатого каталонцами процесса очевидно, что он окажется на пользу всем тем, кто настаивает на приоритетности права нации на самоопределение.

Если Барселона пойдет до конца, в мире, несомненно, найдутся страны, готовые признать независимость Каталонии. В этой связи примечательно заявление, с которым выступил пару лет назад глава правительства Латвии. “Если процесс обретения Каталонией независимости будет легитимным, мы признаем ее суверенитет. Почему бы нет?” — сказал премьер-министр Валдис Домбровскис, подтвердив таким образом, что официальная Рига выступает за приоритет права нации на самоопределение. Именно этот принцип международного права необходимо брать за основу при рассмотрении споров. Лидеры стран Запада все отчетливее высказываются в пользу уважения права нации на самоопределение.

В то же время “метрополии”, тщетно пытающиеся удержать мятежные провинции, все больше склоняются к тому, что лучше дать регионам “вольную”, поскольку этого требуют нормы морали и международного права. Это касается и Британии, и Канады, и Дании, и Франции, и ряда других цивилизованных стран. Стоит обратить внимание на тот факт, что в Мадриде, Лондоне, Оттаве, Копенгагене, Париже и в голову никому не приходит требовать, чтобы референдум проводился не только в самих самоопределяющихся провинциях, но и на территории стран, от которых они желают отделиться. То есть то, чего требует Ильхам Алиев, в мире никто понять не может. Утверждения о том, что для обретения Карабахом независимости необходимо согласие народа Азербайджана, не может никем восприниматься всерьез. Международный опыт последних десятилетий не оставляет никаких сомнений в том, что требование Алиева — абсурд.

Как известно, к моменту окончания Второй мировой войны на планете было всего лишь 54 независимых государства. Сейчас в мире 193 официально признанных страны. Многие из новообразованных государств обрели независимость именно на основе права нации на самоопределение, проведя референдумы. Вот несколько относительно свежих примеров: 1990 год — референдум о независимости Словении; 1991-й — референдумы о независимости Хорватии, Македонии, Косово и постсоветских государств; 1992-й — референдум в Боснии и Герцеговине; 1993-й — признанный миром плебисцит о независимости Эритреи; 2006-й — всенародный опрос о независимости Черногории; 2011-й — референдум о независимости Южного Судана... Во всех этих случаях мировое сообщество считалось с волей самоопределяющихся народов. Сейчас в мире не меньше десятка стремящихся к независимости регионов, шаг за шагом приближающихся к обретению государственного суверенитета. В 2008 году в Гренландии состоялся референдум, на котором 75 процентов граждан высказались за статус, мало чем отличающийся от независимости. Правительство Дании с этим согласилось. В марте 2014-го года референдум относительно статуса был проведен на Фолклендских островах. 98,8 процента граждан, принявших участие в плебисците, проголосовали против возвращения спорной территории в состав Аргентины. Мир адекватно воспринял волеизъявление фолклендцев. В январе 2013-го Палата лордов Великобритании разрешила Шотландии провести референдум по вопросу отделения от Соединенного Королевства. И хотя большинство принявших участие в голосовании не поддержали идею независимости, лондонские правители готовы были признать право шотландцев на самоопределение и смириться с любым их решением. Референдум о независимости скоро состоится на Фарерских островах, которые уже сейчас почти вне контроля Копенгагена. До 2018-го референдум об отделении от Франции будет организован на островах Новой Каледонии. Выхода из-под влияния Парижа требуют и жители острова Мартиника, что в Карибском море.

С каждым годом мировое сообщество все больше склоняется к тому, что принцип территориальной целостности государств должен отойти на второй план, уступив праву наций на самоопределение. Сильные мира сего готовы признать права черногорцев, косоваров, эритрейцев, тиморцев, суданцев, каталонцев, басков, шотландцев, фолклендцев, гренландцев, фарерцев... Рано или поздно они смирятся и с правом давно самоопределившегося народа Карабаха. Альтернативы этому нет.