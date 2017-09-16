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В Номере // ПОЛИТИКА // Россию затерроризировали по телефону

Россию затерроризировали по телефону

Начиная с понедельника, десятки российских городов, включая обе столицы, сделались мишенью телефонных террористов.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах начали поступать с 11 сентября. «Террористы» звонят с виртуальных номеров IP-телефонии и сообщают об угрозе взрыва, как правило, сразу на нескольких объектах. Массовая эвакуация коснулась торговых и развлекательных центров, вузов и школ, мэрий и отелей, вокзалов, аэропортов и медицинских учреждений десятков городов Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока. Только в Москве были эвакуированы более 50 тысяч человек со 100 якобы заминированных объектов, в их числе – ГУМ и Красная площадь. Простаивали Казанский, Киевский, Курский, Ленинградский вокзалы. Были эвакуированы постояльцы гостиницы «Космос», «Звёздная» и «Националь», посетители крупнейших торговых центров столицы, студенты МГИМО, медицинского университета имени Сеченова. Затем атаке подверглись 10 московских школ.

Волна массовой эвакуации прошла и по многим крупным объектам Санкт-Петербурга. Ни одно из предупреждений о минировании при этом не подтвердилось, но материальный ущерб оказался многомиллионным, как заявили в Госдуме – 1 миллиард рублей по предварительным прикидкам. Да и в психологическом смысле россияне сильно пострадали. По всем эпизодам повсеместно возбуждены уголовные дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до пяти лет. И уже есть первые подозреваемые и задержанные. Так, вчера полиция в Подмосковье взяла 17-летнего парня, который звонил по… домашнему телефону. Специалисты считают, что таких случаев вскроется еще немало – ведь любое сообщение о минировании того или иного объекта сразу порождает волну подражательских звонков от не совсем адекватных граждан.

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