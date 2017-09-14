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В Номере // ПОЛИТИКА // Ереван может разминировать Сирию, а Вашингтон — Карабах

Ереван может разминировать Сирию, а Вашингтон — Карабах

Армения готова рассмотреть вопрос о своем участии в международной коалиции по разминированию Сирии, направив туда соответствующее подразделение, сообщили в Министерстве обороны республики.

«Еще в 2016 году Министерство обороны провело с коллегами из РФ предварительные рабочие обсуждения о перспективах участия в гуманитарных работах по разминированию в Сирии. В рамках этих обсуждений Армения выразила готовность, в случае окончательной реализации подобной инициативы, согласия правительства Сирии и соблюдения всех международных правовых процедур, рассмотреть возможность участия её подразделения по гуманитарному разминированию в миссии в тех районах Сирии, где не ведутся военные действия. Какой-либо информацией о ходе формирования коалиции, ее составе и тем более графике развертывания Министерство обороны на данный момент не располагает», — сообщили радио «Свобода» в оборонном ведомстве. Международную коалицию стран для разминирования в Сирии предложил создать министр обороны России Сергей Шойгу. Но пока что о сроках создания коалиции ничего не известно, и Россия самостоятельно ведёт работы по разминированию. Так, передовой отряд российских саперов переброшен на авиабазу “Хмеймим” для разминирования освобожденных районов города Дейр-эз-Зор. Интересно при этом отметить, что Конгресс США одобрил инициативу о выделении Нагорному Карабаху 1.5 млн долларов дополнительных средств на разминирование территории. В Конгрессе заявили, что работающая с 2000 года в Карабахе организация HALO Trust уже разминировала 90% территории края. Процесс можно завершить до 2020 года, но для этого необходимо 8 млн долларов.

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