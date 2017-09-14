Скандал в Совете старейшин: правящее большинство “затыкает” рот оппозиции

В прессе и социальных сетях активно обсуждается состоявшееся в четверг заседание Совета старейшин Еревана, которое усилиями ряда депутатов, причем как мужчин, так и женщин, сильно напоминало уличную разборку со всеми сопровождающими ее атрибутами в виде выражений «Ара, а тебе какое дело», «Заткнись, тоже мне», «Закрой рот, дура» и т.д.

В рамках этой лексики общались между собой представители правящей и оппозиционных фракций. А началось все с того, что членам авагани от правящей фракции не понравились вопросы, которые задавали представители оппозиции, пытаясь поставить под сомнение целесообразность тех или иных вынесенных на обсуждение вопросов. Так, представитель «Еркир Цирани» Марина Хачатрян выступила с гневной тирадой о том, что мэрия обеспокоена неизвестно чем, а на деле ищет повод в очередной раз получить средства для постройки новых роскошных апартаментов «слуг народа». Для начала ее обвинили в некомпетентности и непонимании проблем города, после чего член фракции РПА Левон Игитян предложил устроить настырным новичкам ликбез с тем, чтобы, по его словам, повысить их квалификацию. А когда Марина Хачатрян попробовала возразить, отрезал «Заткнись, тоже мне», за что удостоился поддерживающих смешков со стороны коллег своей фракции. Стиль общения подхватила и другой член авагани от РПА Наира Наапетян, которая также осадила выступавшую с места Марину Хачатрян фразой «Закрой рот, дура!». Отдельной строкой пошла еще одна словесная перепалка, на этот раз между членами фракции «Елк» и РПА. Член авагани от РПА Армен Саакян издевательски обратился к депутату от «Елк» Анаит Бахшян, называя ее «Ано», «парон Бахшян» и «ара». За коллегу вступился представитель «Елк»-а Ален Симонян. Стороны обменялись репликами типа «Ара, а тебе какое дело», после чего перепалка возобновилась в ходе перерыва, но между другими депутатами - Ованесом Аванесяном от РПА и Ани Хачатрян от фракции «Елк». В итоге последняя заявила пытавшемуся выяснить с ней отношения Аванесяну, что «придушит его двумя пальцами и глазом не моргнет». Аванесян от неожиданности ретировался и отказался комментировать журналистам свои претензии к Хачатрян. Позднее фракция «Елк» выступила с заявлением, в котором потребовала извинений от РПА за неприемлемое поведение по отношению к членам их фракции. Последуют ли какие-либо выводы из этого скандала, сказать сложно, но факт остается фактом - независимо от компетенции оппозиции правящая фракция, похоже, слишком болезненно реагирует на попытки «встрять» в решение вопросов, которые старожилы столичного авагани привыкли решать простым нажатием кнопки, не вникая в подробности. А за результаты подобных решений потом расплачиваются жители столицы…