Скандал в Совете старейшин: правящее большинство “затыкает” рот оппозиции

курьер
Арбузно-крысиные страсти


Столичные крысы вслед за ереванцами подсели на бахчевые?
 
Всемирный банк пророчит нам светлое будущее

Страной со «средним доходом» можем стать уже лет через восемь

 
Самвел Карапетян женит младшего сына

 
“Празднование юбилея “Газпром Армения” прошло без Карена Карапетяна”

 
Депутат требует защитить врачей от хамства и рукоприкладства

 
Эчмиадзин, ночь, убит "Тупик Карен"

 
Мужчины покидают Заруи Постанджян

“Еркир Цирани” становится фракцией амазонок в столичном Совете старейшин?

 
Армянское гражданство улучшило позиции в мировом рейтинге

 
“Сейчас не до этого”

Смерть в центре Еревана

 
“Левые” лекарства везут к нам из Украины и России

 
Юношу порезал его одноклассник

 
В будущий понедельник телевещание будет приостановлено

 
Бойтесь самопальных лифтов, остерегайтесь и заводских, особенно “времен Ноя”

 
В Индии от рева тигра погибли 12 макак

 
регион
Турки получат российские «Триумфы»

Запад в ярости
 
Магистраль Баку - Карс откроют в октябре, «если не возникнут проблемы»

 
Тбилиси решительно настроен на «западную волну»

 
Туркмены собирались взорвать плывущий в Баку паром?

 
Шорты на женщинах вызывают неадекватную реакцию у турок

 
В Баку не комментируют отзыв посла Азербайджана в Турции

 
Саакашвили готовится к выборам в Верховную Раду

Вашингтон поддержал оппозиционного политика

 
В Челябинске убит азербайджанский призер Кубка мира по кикбоксингу

Полиция схватила сразу 200 его соотечественников

 
Решимость курдов создать свое государство крепнет с каждым днем

Израиль заявил о поддержке права курдского народа на самоопределение

 
Мой «жидкий друг»

“Мы пьем в меру”, — сказал Джавахарлал Неру;

 
Как ловкая стюардесса развела азербайджанца на 100 тысяч долларов

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Китай создал двигатель, работающий вопреки законам физики
 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 704 гостей 
В Номере // ПОЛИТИКА // Скандал в Совете старейшин: правящее большинство “затыкает” рот оппозиции

Скандал в Совете старейшин: правящее большинство “затыкает” рот оппозиции

В прессе и социальных сетях активно обсуждается состоявшееся в четверг заседание Совета старейшин Еревана, которое усилиями ряда депутатов, причем как мужчин, так и женщин, сильно напоминало уличную разборку со всеми сопровождающими ее атрибутами в виде выражений «Ара, а тебе какое дело», «Заткнись, тоже мне», «Закрой рот, дура» и т.д.
В рамках этой лексики общались между собой представители правящей и оппозиционных фракций. А началось все с того, что членам авагани от правящей фракции не понравились вопросы, которые задавали представители оппозиции, пытаясь поставить под сомнение целесообразность тех или иных вынесенных на обсуждение вопросов. Так, представитель «Еркир Цирани» Марина Хачатрян выступила с гневной тирадой о том, что мэрия обеспокоена неизвестно чем, а на деле ищет повод в очередной раз получить средства для постройки новых роскошных апартаментов «слуг народа». Для начала ее обвинили в некомпетентности и непонимании проблем города, после чего член фракции РПА Левон Игитян предложил устроить настырным новичкам ликбез с тем, чтобы, по его словам, повысить их квалификацию. А когда Марина Хачатрян попробовала возразить, отрезал «Заткнись, тоже мне», за что удостоился поддерживающих смешков со стороны коллег своей фракции. Стиль общения подхватила и другой член авагани от РПА Наира Наапетян, которая также осадила выступавшую с места Марину Хачатрян фразой «Закрой рот, дура!». Отдельной строкой пошла еще одна словесная перепалка, на этот раз между членами фракции «Елк» и РПА. Член авагани от РПА Армен Саакян издевательски обратился к депутату от «Елк» Анаит Бахшян, называя ее «Ано», «парон Бахшян» и «ара». За коллегу вступился представитель «Елк»-а Ален Симонян. Стороны обменялись репликами типа «Ара, а тебе какое дело», после чего перепалка возобновилась в ходе перерыва, но между другими депутатами - Ованесом Аванесяном от РПА и Ани Хачатрян от фракции «Елк». В итоге последняя заявила пытавшемуся выяснить с ней отношения Аванесяну, что «придушит его двумя пальцами и глазом не моргнет». Аванесян от неожиданности ретировался и отказался комментировать журналистам свои претензии к Хачатрян. Позднее фракция «Елк» выступила с заявлением, в котором потребовала извинений от РПА за неприемлемое поведение по отношению к членам их фракции. Последуют ли какие-либо выводы из этого скандала, сказать сложно, но факт остается фактом - независимо от компетенции оппозиции правящая фракция, похоже, слишком болезненно реагирует на попытки «встрять» в решение вопросов, которые старожилы столичного авагани привыкли решать простым нажатием кнопки, не вникая в подробности. А за результаты подобных решений потом расплачиваются жители столицы…

.
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Работа государственных органов должна стать прозрачнее

 
Сосед - это звучит гордо?

 
 
С русским в Ереване все в порядке, а Киселев явно погорячился

 
Премьер за углубленное изучение русского в Армении

 
Назван безвредный для здоровья период сидения на стуле

 
 
Днем +32+34

 
У Франции в Ереване – новый посол

 
 
Эстер Мкртумян назначена послом также в Уругвае, Чили и Перу

 
Продала новорожденного за 200 тысяч драмов

 
Адвокаты провели однодневную забастовку

 
Есть идея!

Мороженое, которое не тает на жаре

 
Иллюзии Феличе Варини

 
Концерт Ришара Гальяно в Ереване

 
Археологи раскопали в Армении настоящий средневековый замок

 
Reuters, BBC, российские СМИ


Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio