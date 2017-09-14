Прошел ровно год с момента назначения Карена Карапетяна премьер-министром и этот символический юбилей глава правительства «отметил» в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

Макроэкономические показатели, которые мы представили в последнем отчете правительства, являются лучшими в регионе, заявил вчера в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Карен Карапетян, отвечая на вопрос депутата от фракции РПА Маргарит Есаян о том, насколько изменилась жизнь граждан РА за год деятельности возглавляемого им правительства.

«Означает ли, что мы решили все проблемы? Конечно, нет, так как нет человека, который не хотел бы улучшить качество своей жизни. Не может быть так, чтобы через год мы удовлетворили потребности и ожидания всего населения. Но тренд нашего продвижения нас в некотором смысле удовлетворяет. Имеются ли программы, темпы реализации которых вызывают у нас недовольство и мы хотели бы их ускорить? Безусловно, имеются», - сказал премьер.

«В течение года люди не могут почувствовать ощутимые результаты, но появилась вера в будущее, то есть деятельность правительства внушает доверие. Не дай Бог, чтобы вдруг началось разочарование. Одного года недостаточно, чтобы ощутить на себе результаты, но взяты достаточно хорошие темпы», - отметил в беседе с журналистами руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян, отметив в качестве достижения рост в сфере экспорта и туризма, который, по его словам, наблюдается в условиях, когда в отношении стратегического партнера Армении – России применяются санкции.

«Выбранный правительством Армении курс для реализации своих программ на 90% отвечает представлениям АРФД», - такое мнение выразил глава фракции от АРФ Дашнакцутюн Армен Рустамян. По его словам, премьер Карен Карапетян заложил новую культуру управления. “Реализуемые нововведения требуют времени, чтобы мы смогли ощутить их результаты в нашем быту. Темпы могут быть неудовлетворительными, но деятельность правительства направлена в правильное русло”, - отметил он. Отвечая на вопрос, означает ли это, что АРФД видит на посту премьера в будущем действующего главу правительства Карена Карапетяна, глава фракции заявил, что для партии приоритетными являются претворенные в жизнь программы. “Личность для нас не имеет значения”, - добавил Рустамян.

«Фракция блока «Царукян» не видит заметных изменений в результате деятельности правительства Армении в течение последнего года. В одной-двух сферах есть положительные изменения. Но видимых изменений нет. Поэтому мы говорим, что наша программа более эффективна», - заявил журналистам вице-спикер НС, член фракции «Царукян» Микаел Мелкумян. Напомним, что за день до этого Гагик Царукян, общаясь с журналистами, положительно оценил первый год работы Карена Карапетяна на посту премьер-министра и даже перечислил достижения премьера. «Когда мы встречаемся, я говорю и о положительном, и о негативном. Сегодня заметно положительное. В частности, 25-30% ставки выделяемых банками кредитов понизились до 8-10%. Рост потока туристов составил больше 25%», - сказал Царукян, заметив при этом, что Карапетян его друг, а «высказывать мнение о друге некорректно». Кстати, именно эта оценка стала поводом к тому, чтобы в прессе появились предположения о возможной коалиции «Процветающей Армении» и РПА. Правда, от ответа на прямой вопрос об этом в ППА уклоняются, но и возможность не исключают, чем еще больше подогревают разговоры в этом направлении.

«Во всех сферах

зарегистрирован рост»

В опубликованном правительством годовом отчете на период с 1 сентября 2016 года по 30 августа 2017 года отмечается, что показатель экономической активности за январь-июль 2017 года вырос на 6,2%, объем промышленного производства увеличился на 12,7 процента. Внешний товарооборот возрос на 26 процента. Экспорт увеличился на 21,6 процентов, импорт – на 28,5 процента. В январе-июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы в госбюджет увеличились на 6 процентов. Налоговые и таможенные доходы (включая возврат НДС) составили 1,139,451.1 млн драмов, что на 6,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На 4,8% сократилось число осуществляемых налоговыми органами проверок и исследований.

Комментируя эти данные, министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян заявил в парламенте, что модель экономического развития, разработанная правительством, оправдала себя: во всех сферах зарегистрирован рост. Отвечая на вопрос журналистов, почему в таком случае общество не ощущает изменений, министр отметил, что это произойдет через некоторое время, когда темпы экономического роста сохранятся в течение некоторого времени. Он подчеркнул, что во всех сферах и почти во всех областях были созданы новые рабочие места, множество предприятий увеличили свою прибыль. Он не согласился с мнением о том, что из заявленных $800 млн инвестиций было осуществлено всего 40%. Караян подчеркнул, что в ближайшем будущем инвестиционные программы будут полностью реализованы. “Надеемся, что все инвестиционные программы будут реализованы до конца года”, - добавил он. Как отмечается в отчете правительства, приток иностранных инвестиций в реальный сектор экономики составил $1024 млн (рост на 36,6%), из которых прямые - $328 млн (рост на 26,3%).





«Не вижу рынков, которые Армения

потеряла из-за членства в ЕАЭС»

Депутаты от оппозиционной фракции «Елк» спрашивали премьера по большей части о последствиях вступления в ЕАЭС. Напомним, что в конце прошлой недели фракция решила ввести в обращение в парламенте проект решения о выходе РА из ЕАЭС и обещала представить по этому поводу аргументы. Отсюда и вопросы премьеру. Так, депутат Мане Тандилян спросила, проводилась ли оценка рисков членства республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«В чем плюсы ЕАЭС? Об этом свидетельствуют наши макроэкономические показатели. Что было бы, если бы Армения не вошла в состав этого объединения? Провести подобный анализ можно, однако я в действительности не вижу рынки, которые мы потеряли из-за членства в ЕАЭС», – ответил премьер, отметив, что не знает сейчас таких рынков, исходя из наших возможностей и потенциала, которым мы уделяем меньше внимания.

«Когда мы представим отчет, вы увидите цифры. Темпы роста экспорта в ЕАЭС ниже, чем в ЕС. Мы также заинтересованы в развитии отношений с нашим соседом – Ираном, хотим предложить формулу сотрудничества между Арменией, Ираном и Туркменистаном», – сказал Карен Карапетян. Он также добавил, что они многих инвесторов приглашают в Армению, говоря: «Ваш приход в Армению означает выход не на 3-миллионный рынок, а на площадку, обеспечивающую выход в ЕАЭС».

Эдмон Марукян спросил премьера, почему последний не посещает с визитами страны Запада с целью привлечения инвестиций. По мнению депутата, возможны 2 причины: либо не приглашают, либо армянская сторона отклоняет приглашения. В ответ премьер заявил, что не считает число визитов показателем. «В действительности визит – не самоцель. Если мы не совершаем визитов, это еще не означает отсутствия у нас повестки с западными странами или инвесторами из этих государств. В ближайшее время планируются подобные визиты. Они состоятся тогда, когда будет сформирована повестка и будет тема для предметного разговора, чтобы визиты не превратились, простите за выражение, в туризм», – сказал Карен Карапетян, подчеркнув, что членство в ЕАЭС не мешает Армении проявлять интерес к другим рынкам.