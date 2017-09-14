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В Номере // ПОЛИТИКА // Обострение карабахского конфликта пагубно для международной стабильности

Обострение карабахского конфликта пагубно для международной стабильности

На вопросы «Вестника Кавказа» о ключевых вопросах международной повестки дня, которые будут обсуждаться на предстоящей Генассамблее ООН, включая урегулирование карабахского конфликта и рост накала в отношениях Турции с Западом, ответил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ.

Как вы оцениваете перспективы встречи глав МИД Азербайджана и АрмениКак вы оцениваете перспективы встречи глав МИД Азербайджана и Армении на полях Генассамблеи ООН?

- Любая встреча между высокими представителями этих двух стран очень важна, поскольку контакты, обмен позициями, сравнение точек зрения, возможно, налаживание отношений – это пусть и небольшие, но конкретные шаги к оздоровлению обстановки. Безусловно, мы должны исходить из того, что существуют механизмы, в частности, Минская группа ОБСЕ, которая, наверное, нуждаетсяАрмянин Шаумян, русский Фиолетов и др.

В Баку пришла в движение настоящая “пятая колонна”  сейчас в некой активизации. Хочу подчеркнуть, что на данный момент, как мне кажется, главное – не допустить новой вспышки боевых действий, подобной той, что произошла в апреле прошлого года, не допустить гибели людей. На фоне множества проблем в соседних регионах обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха сейчас было бы особенно пагубным для международной стабильности.

- Чего стоит ожидать от встречи президентов США и Турции на той же площадке?

- Есть ряд вопросов, касающихся роли Турции в сирийском конфликте, которые нужно будет обсудить президентам. Мы знаем, что между США и Турцией есть серьезные разногласия по курдам, их роли в Сирии и американской поддержке курдских подразделений. Есть и другие темы, в частности, Вашингтон и Анкара по-разному представляют себе будущее НАТО, обязательства членов Альянса. Также Турция настаивает, как мы знаем, чтобы Вашингтон выдал Анкаре известного исламского проповедника Гюлена, который обвиняется если не в организации, то по крайней мере в очень активном участии в подготовке путча прошлого года. США не готовы выдавать этого человека. К сожалению, я не думаю, что по очень важным вопросам им удастся достигнуть взаимопонимания, и можно прогнозировать, что американо-турецкие отношения останутся сложными, с элементами как сотрудничества, так и очень серьезного расхождения во взглядах.и на полях Генассамблеи ООН?

- Любая встреча между высокими представителями этих двух стран очень важна, поскольку контакты, обмен позициями, сравнение точек зрения, возможно, налаживание отношений – это пусть и небольшие, но конкретные шаги к оздоровлению обстановки. Безусловно, мы должны исходить из того, что существуют механизмы, в частности, Минская группа ОБСЕ, которая, наверное, нуждается сейчас в некой активизации. Хочу подчеркнуть, что на данный момент, как мне кажется, главное – не допустить новой вспышки боевых действий, подобной той, что произошла в апреле прошлого года, не допустить гибели людей. На фоне множества проблем в соседних регионах обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха сейчас было бы особенно пагубным для международной стабильности.

- Чего стоит ожидать от встречи президентов США и Турции на той же площадке?

- Есть ряд вопросов, касающихся роли Турции в сирийском конфликте, которые нужно будет обсудить президентам. Мы знаем, что между США и Турцией есть серьезные разногласия по курдам, их роли в Сирии и американской поддержке курдских подразделений. Есть и другие темы, в частности, Вашингтон и Анкара по-разному представляют себе будущее НАТО, обязательства членов Альянса. Также Турция настаивает, как мы знаем, чтобы Вашингтон выдал Анкаре известного исламского проповедника Гюлена, который обвиняется если не в организации, то по крайней мере в очень активном участии в подготовке путча прошлого года. США не готовы выдавать этого человека. К сожалению, я не думаю, что по очень важным вопросам им удастся достигнуть взаимопонимания, и можно прогнозировать, что американо-турецкие отношения останутся сложными, с элементами как сотрудничества, так и очень серьезного расхождения во взглядах.

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