Армянин Шаумян, русский Фиолетов и др.

В Баку пришла в движение настоящая “пятая колонна”

История с закрытием в Баку кафе «26», о чем уже сообщалось, получает неожиданное, но интригующее развитие. Напомним, что бакинские власти решили закрыть это заведение под предлогом того, что число «26» ассоциируется у «кого-то» с 26 бакинскими комиссарами. В Азербайджане крайне негативно относятся к тому факту, что после падения Временного правительства в Петрограде в Баку была создана Бакинская Коммуна, которую возглавил армянин Степан Шаумян, которого к тому же необоснованно причислили к партии дашнаков.

Но историю, как говорится, не перепишешь. Проблема в другом. Мэр Баку Абуталыбов, который вместе с представителями правоохранительных органов лично участвовал в акции закрытия кафе «26», заявил: «Пособники убийц, совершивших геноцид азербайджанцев, к сожалению, живы и по сей день. Вследствие этого на фасаде части здания Союза писателей Азербайджана недавно появилась цифра «26» и надпись на английском языке «Twenty six». Пусть плохо знакомые с историей своей страны знают, что пока жив азербайджанский народ, он будет помнить мерзкие деяния дашнаков. Пусть живущие здесь покровители армян поймут, что до тех пор, пока есть азербайджанский народ, сочувствующим дашнакам места в Азербайджане нет».

На эту ситуацию отреагировал известный писатель Чингиз Абдуллаев. Его произведения издаются в России многотысячными тиражами. Владельцы кафе «26» арендовали помещение в здании Союза писателей, расположенном рядом с ныне разрушенным мемориалом 26 бакинским комиссарам. И вот что сказал Абдуллаев: «Сразу отмечу, что никто из руководства Союза писателей не имеет к этому кафе абсолютно никакого отношения! Открывать рестораны могут позволить себе люди, имеющие несколько иные доходы. Цифра «26» смутила некоторых наших чиновников! Но этот ресторан функционирует уже много лет! Вчера один историк начал возмущаться этой цифрой, и, насколько я знаю, уже сегодня владельцу было предложено поменять название, и он согласился. При этом указал, что номер его машины тоже на «двадцать шесть», эта дата связана с его днем рождения. Но уже утром собирались поменять вывеску. Что было дальше, уже знает весь мир! Приехал мэр с офицерами полиции, закрыл помещение, начал вывозить мебель. Объявили, что посадят этого парня. Интересно, по какой статье? Уже сейчас смеются люди в Израиле, Америке, России. Всем родившимся двадцать шестого предлагают менять даты, запретить цифры двадцать шесть на машинах и автобусах. Не буду дальше комментировать. Иначе могу увлечься!»

Однако в этом сюжете стали появляться другие важные нюансы. Председатель Союза писателей Анар Рзаев так прокомментировал закрытие кафе «26»: «В связи с инцидентом должен сказать, что если люди, намекавшие на «тех, у кого жены, дяди и деды — армяне», имели в виду Союз писателей Азербайджана, то они очень ошибались. В Союзе писателей, в том числе и в руководстве, нет никого, у кого жена или дядя — армяне. Напротив, Союз писателей Азербайджана всегда подвергался нападкам армян». То есть, по логике Анара, бакинские власти начали охоту в первую очередь на тех представителей национальной творческой интеллигенции, у которых в потомстве могут быть родственниками армяне.

Неудивительно. Баку давно ввел в оборот термин «пятая колонна». До недавнего времени многие местные политологи изощрялись в попытках выстроить эту так называемую «колонну» то в виде альянса проживающих в России этнических азербайджанцев, ставших членами левых партий и ищущих контактов с азербайджанскими оппозиционными силами, то открыто высказывали подозрения в отношении спецслужб России, которые якобы после Крыма активизировали информационную войну против Азербайджана и стали создавать в республике управляемую из Москвы сильную пятую колонну. Да и сам президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что на него давят с целью признать независимость Нагорного Карабаха, указывая в этой связи на пятую колонну, которая на определенном этапе воспринималась как состоящая из правозащитников, которых активно поддерживают на Западе, но не в России. При этом азербайджанских правозащитников сводили в единый лагерь с действующим на Западе «армянским лобби», которое проводит «кампанию очернения, клеветы и оскорблений в адрес Азербайджана». Фактом является то, что Запад действительно активно поддерживает в Азербайджане правозащитное движение, осуждает политику репрессий в отношении независимо мыслящих общественных и политических деятелей, которые настаивают на принятии в отношении Баку определенных санкций со стороны ЕС, Совета Европы и США. При этом некоторые из них усматривают возможности урегулирования карабахской проблемы прежде всего через демократизацию бакинского режима. Отсюда и ход Алиева в сторону обвинений в адрес правозащитников, которые якобы «сдают Карабах».

Но ситуацию, когда в Азербайджане потенциально начинают причислять к пятой колонне тех граждан, у кого могут оказаться далекими или близкими родственниками армяне, можно характеризовать иными терминами, хорошо известными историкам. «Пособники убийц, совершивших геноцид азербайджанцев, к сожалению, живы и по сей день», — говорит Абуталыбов. Но что же происходит в Азербайджане и кто в действительности действует, прикрываясь так называемой пятой колонной? Еще в феврале нынешнего года писатель Абдуллаев, делая заявление в поддержку миротворческой бакинской «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном», комментируя факт сноса в Баку памятника поэту Микаилу Мушвигу, говорил: «Заодно надо снести стелу в здании Союза писателей Азербайджана, где отмечены имена репрессированных в сталинские времена писателей. Еще не мешало бы убрать памятник Сабиру, который нелестно отзывался о мусульманах, снести статую Низами, писавшего на фарси, уничтожить памятник Насими, которого убили в Сирии, по той же причине убрать монумент Физули, могила которого тоже в чужой стране, и вообще он писал на трех языках. Нельзя останавливаться…». Это кто сделал, неужели состоящие в родстве с армянами азербайджанцы? На днях экс-глава МИД Тофик Зульфугаров задал почти аналогичный вопрос, комментируя скандальные публикации в отношении руководства Азербайджана в ряде западных СМИ: «Как только в Азербайджане формируется тенденция к установлению с западными странами более тесных связей, так сразу происходят странные вещи в нашей внутренней политике, — констатировал политик. — Ловят какого-нибудь несчастного журналиста или правозащитника, делают его сакральной жертвой, либо, говоря по-русски, козлом отпущения, и все правозащитные организации начинают дружно обвинять Азербайджан в диктатуре и тоталитаризме, и тенденция блокируется на радость радикальным проимперским кругам в России. Вспомним Эйнуллу Фатуллаева, которого по запросу министра иностранных дел Азербайджана Маммедъярова посадили на четыре года, потом, правда, выяснилось, что у Фатуллаева патриотизма больше, чем у некоторых сотрудников МИД Азербайджана, но все четыре года противники Азербайджана имели актуальную тему для обвинений президента Азербайджана. Сегодня история повторилась с Мехманом Алиевым. Интересно, кто играет с нами в эти игры? И кому не нравится установление Азербайджаном нормальных отношений с западными странами?»

Отсюда еще один вопрос об истинной политической подоплеке атаки бакинских властей на кафе «26». Ситуация начинает раскручиваться. В бакинских СМИ появилась публикация «Как Чингиз Абдуллаев обманул Азербайджан» с копиями документов, из которых следует, что договор об аренде помещения под кафе «26» в здании Союза писателей в Баку был заключен между Абдуллаевым и предпринимателем Рамилем Мамедли недавно — 14 марта 2017 года. Допустим, что бакинские власти усмотрели в этом какие-то нарушения. Но решить проблему можно было иначе, без громких политических заявлений. Раз они звучат, значит, проблема в ином. По законам жанра нужно «доказать», что в кафе «26» располагалась подпольная штаб-квартира дашнаков, организованная азербайджанцами, состоящими в родственных отношениях с армянами.

Что это все значит и почему под бакинскую «раздачу» попал писатель Абдуллаев? Конфликт между исполнительной властью города Баку и Союзом писателей по поводу кафе «26» продолжается.

Станислав ТАРАСОВ