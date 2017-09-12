Премьер-министр и посол ЕС обсудили ход подготовки нового соглашения по Ассоциации

Евросоюз в лице всех европейских организаций всегда был и остается одним из важнейших политических партнеров Армении, заявил премьер-министр Карен Карапетян, принимая посла Евросоюза Петра Свитальского, сообщила пресс-служба правительства.

Европейский дипломат, говоря о нынешнем этапе сотрудничества сторон, отметил, что подписание нового рамочного соглашения между Арменией и ЕС станет весьма серьезным событием, открыв новую страницу в истории двустороннего взаимодействия.

Посол убежден, что со стороны ЕС будет сделано всё, чтобы все направления сотрудничества поднялись на качественно новый уровень. В этом контексте дипломат отметил, что рамочное соглашение – весьма многообещающий документ, который охватит новые пункты. «ЕС поддерживает программу реформ, проводимых Арменией. Это весьма амбициозная программа, сейчас мы думаем над тем, как адаптировать наши действия к вашей программе реформ. ЕС желает инвестировать средства в ту сферу, которую посчитает наиболее эффективной», – отметил Петр Свитальский. В свою очередь Карен Карапетян отметил, что сотрудничество и поддержка со стороны ЕС в деле проведения реформ придадут дополнительный импульс последовательности в данном вопросе. «Мы высоко ценим то, что европейские эксперты проанализировали программу правительства и согласны с тем, что мы на правильном пути. Хочу заверить: мы знаем, каким образом необходимо изменить Армению, также знаем наши проблемы и недостатки», – подчеркнул премьер-министр. Стороны согласились в том, что работа по подготовке к подписанию рамочного соглашения Армения - ЕС и Единой программе поддержки Армении идет в нормальном режиме.