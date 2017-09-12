Выход Армении из ЕАЭС не во внешнеполитических приоритетах страны

Вчера под звуки гимна РА стартовала вторая сессия Национального cобрания шестого созыва. Парламентарии с головой погрузились в работу по обсуждению законопроектов, не забывая при этом и общение с журналистами в кулуарах парламента, где они активно комментировали актуальные проблемы внутриполитической повестки. В центре внимания оказались две темы - инициатива фракции «Елк» по выходу из ЕАЭС и оценка работы премьера за прошедший с момента формирования нового кабинета министров год.





«Нужно действовать с умом»

Хотя широко проанонсированная блоком «Елк» инициатива о выходе из ЕАЭС не включена в повестку нынешней четырехдневки, однако, судя по прозвучавшим вчера комментариям, к тому времени, когда парламент приступит к ее обсуждению, фракция рискует остаться наедине со своей идеей. Во всяком случае желающих ее поддержать из представителей других политических сил не обнаружилось. Максимум готовы обсудить, что Армения не полностью использует свои возможности.

Как заявил глава фракции АРФД, они будут голосовать против, поскольку считают выход из ЕАЭС крайне серьезным шагом. Глава фракции напомнил, что участие в ЕАЭС обеспечило Армении условия для стабильного развития. «К сожалению, альтернативы нашей безопасности нет», - отметил депутат, напомнив, что в скором времени ожидается также подписание соглашения с ЕС. На замечание о том, что «Елк» связывает неудачи Армении с участием в ЕАЭС, Рустамян согласился лишь с тем, что есть сферы, где предоставленный ЕАЭС потенциал использован не в полную меру. «Очевидный факт, с помощью какого ресурса мы победили в апрельской войне. Вы, вероятно, не в курсе, что такое оборона. Это комплекс, и важны не только люди, но и оружие и техника», - напомнил депутат.

Инициатива фракции «Елк» о выходе Армении из ЕАЭС не соответствует внешнеполитическим и экономическим интересам республики, заявил глава парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян. «Эта инициатива не укладывается в рамки наших внешнеполитических приоритетов. Инициатива пока должна быть рассмотрена в соответствующей комиссии. Считаю, что именно в возглавляемой мной комиссии. Мы пока не получили документ, когда получим, тогда и детально обсудим», - сказал Армен Ашотян.

Депутат от той же фракции Самвел Фарманян в беседе с журналистами заявил, что представленные блоком «Елк» аргументы относительно выхода Армении из Евразийского экономического союза необоснованные и неполноценные.

Депутат обещал объяснить и обосновать подобную точку зрения в ходе своего выступления на пленарном заседании парламента. «Выступая в период вступления Армении в ЕАЭС, я сказал, что вместе с экономическим содержанием – это политическая инициатива. Любой интеграционный процесс, включающий разные страны, не может не иметь политического содержания или не затрагивать политические интересы. Это аксиоматичная истина. С политической точки зрения вопрос в том, что нет какого-либо интеграционного объединения во всем мире – в тихоокеанском регионе, на европейском континенте – где между государствами-участницами не были бы разногласия по поводу отдельных вопросов. Даже в случае с самым состоявшимся военно-политическим альянсом – НАТО – это так», - отметил Фарманян, подчеркнув, что в каких бы интеграционных объединениях Армения ни была, вполне естественно, что между странами-участницами не всегда будет единство или одинаковое мнение.

«Если какие-либо силы предлагают выход из Евразийского союза, то непонятно – в обмен на что», - заявил в беседе с журналистами глава партии «Процветающая Армения» и руководитель ее парламентской фракции Гагик Царукян. Он не согласился с тем, что партия отказывается обсуждать подобные инициативы. «Какая бы партия ни поднимала вопрос, я поручаю нашим партийцам принять участие в обсуждении и составить своё мнение. Но допустим, мы вышли. Что тогда? Инвестиции придут? Жить станет легче? Нужно действовать с умом, чтобы не оказаться горе-спасителями для своего народа», - сказал Царукян.

Отметим, что сама фракция “Елк” созвала в субботу заседание, в ходе которого было принято решение о представлении в НС законодательной инициативы о прекращении действия договора ЕАЭС по части Армении. Напомним, что Армения стала полноправным членом ЕАЭС со 2 января 2015 года. В настоящее время в организацию входят также Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Гагик Царукян не исключает формирования коалиции с РПА

Глава фракции блока «Царукян» заявил в беседе с журналистами, что вопрос о коалиции с РПА не обсуждался, но он в жизни ничего не исключает. «Я в жизни ничего не исключаю. Но если это и будет, главное - это мое слово, обещание, данное моему народу, которое я сдержу», - заявил Царукян, оговорившись, однако, что их блок на выборах не получил большинства голосов, чтобы взять на себя всю ответственность. «Народ отдал 50+1 голос Республиканской партии Армении и теперь должен требовать от власти выполнения обещаний, а правящая партия обязана нести ответственность за развитие и экономическое процветание страны, повышение уровня жизни людей. Вот если бы отдали нам, тогда мы бы выполнили все 15 пунктов нашей программы», - сказал он, добавив, что тем не менее не отступится от своего предвыборного обещания о 15 млрд долларов инвестиций с помощью своих европейских партнеров.

Царукян не согласился с замечанием о том, что выборы были сфальсифицированы, сказав: «Отдали голоса за человека из своего района, за главу села, за главу областной администрации. Но скажу, что они не решают проблемы. Пусть от них требуют».

По его словам, поскольку большинство народа отдало свой голос за Республиканскую партию, то именно эта сила должна решить, кто станет премьер-министром. На вопрос, если Серж Саргсян станет премьер-министром, будет ли он для него приемлемым кандидатом на этот пост, Гагик Царукян ответил: «Я не отвечаю на вопросы с «если». Когда Республиканская партия примет решение, выдвинет своего кандидата, тогда мы скажем. Это право принадлежит Республиканской партии».

Интересно, что Царукян положительно оценил первый год работы Карена Карапетяна на посту премьер-министра, заметив при этом, что Карапетян его друг, а «высказывать мнение о друге некорректно». Правда, достижения премьера все-таки перечислил. «Когда мы встречаемся, я говорю и о положительном, и о негативном. Сегодня заметно положительное. В частности, 25-30% ставки выделяемых банками кредитов понизились до 8-10%. Рост потока туристов составил больше 25%», - резюмировал Царукян.

Вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов также высказал уверенность, что правительство во главе с Кареном Карапетяном работает хорошо, обеспечивая интенсивный экономический рост.

«Темпы экономической активности – более шести процентов, на мой взгляд, позитивные тенденции обеспечиваются, и могу сказать, что правительство во главе с Кареном Карапетяном и вместе с политическим большинством – одна единая команда», - заявил он. Шармазанов не согласился с репликой о том, что значительных успехов не зафиксировано, отметив, что это – мнение журналистов. В качестве примера добавил, что экспорт «резко» увеличился и в сфере туризма отмечается рост.

«Мы видим в результате деятельности правительства эти позитивные тенденции, и мы поддерживаем это правительство», - отметил Шармазанов, напомнив, что сформированное во главе с Кареном Карапетяном правительство реализует программу, которая в парламенте удостоилась одобрения.

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