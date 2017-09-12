Теракт в США

11 сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации “Аль-Каида” захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Жертвами терактов стали 2977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Точная цифра ущерба, нанесенного терактами 11 сентября, неизвестна. В сентябре 2006 года президент США Джордж Буш-младший сообщил, что ущерб составил для США по самой низкой оценке 500 миллиардов долларов.

27 ноября 2002 года в США была создана независимая комиссия по расследованию терактов. В 2004 году она обнародовала итоговый доклад о расследовании обстоятельств трагедии. Одним из главных выводов 600-страничного документа стало признание того, что исполнители терактов воспользовались “глубокими административными провалами” в работе правительства и спецслужб США.

Единственным осужденным по делу о терактах в США является гражданин Франции марокканского происхождения Закариас Муссауи. Он был арестован в августе 2001 года. В апреле 2005 года Муссауи был признан виновным в намерении совершить теракт, который должен был стать пятым по счету в череде трагических событий 11 сентября 2001 года. По личному указанию Усамы бен Ладена он должен был захватить самолет и пойти на таран Белого дома в Вашингтоне — об этом террорист сам заявлял на суде.

В мае 2006 года Закариас Муссауи был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Шестеро других подозреваемых в причастности к терактам были арестованы в 2002 и 2003 годах. В феврале 2008 года Министерство обороны США предъявило шестерым заключенным обвинения в убийстве и совершении военных преступлений в рамках расследования терактов 11 сентября.

Обвинения были выдвинуты против Халида Шейха Мохаммеда, который в соответствии с докладом комиссии является центральной фигурой в подготовке терактов в США. В мае 2008 года Пентагон снял обвинения с одного из них - Мохаммеда аль-Кахтани.

В начале апреля 2011 года генпрокурор США Эрик Холдер подтвердил, что обвиняемый Халид Шейх Мохаммед и еще четверо обвиняемых по делу 11 сентября предстанут не перед гражданским судом США, а перед специальной военной комиссией на базе Гуантанамо.

5 мая 2012 года военный трибунал предъявил им официальные обвинения. В марте 2016 года федеральный окружной судья Нью-Йорка Джордж Дениэлс вынес заочное решение суда, согласно которому Иран должен выплатить 7,5 миллиарда долларов родственникам и другим представителям лиц, погибших во Всемирном торговом центре и здании Пентагона. Судья определил, что иранские власти должны выплатить еще три миллиарда страховщикам, покрывшим имущественный ущерб и другие материальные потери. Ранее судья Дениэлс постановил, что Тегеран не смог доказать свою непричастность к оказанию помощи организаторам теракта, в связи с чем власти Ирана несут долю ответственности за нанесенный в ходе него ущерб.

В сентябре 2016 года Конгресс США принял закон, позволяющий наследникам жертв терактов подавать в суд на Саудовскую Аравию, гражданами которой были большинство террористов, осуществивших атаки. Уже в начале октября 2016 года американка, лишившаяся супруга во время террористической атаки, подала первый иск в суд на Саудовскую Аравию. В марте 2017 года родственники жертв в США подали коллективный иск против этой страны. В апреле стало известно, что более двух десятков страховых организаций США подали иск против двух банков Саудовской Аравии и компаний, связанных с семьей Усамы бен Ладена, а также против нескольких благотворительных организаций на общую сумму не менее 4,2 миллиарда долларов в связи с атаками 11 сентября 2001 года. New York Post сообщает, что посольство Саудовской Аравии еще в 1999 году профинансировало репетицию этих терактов.

На месте башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года был открыт Мемориал Всемирного торгового центра. Имена 2983 жертв терактов высечены на бронзовых плитах.

В ноябре 2014 года был открыт новый комплекс Всемирного торгового центра. С 2002 года 11 сентября отмечается в США как День патриота, с 2009 года эта дата именуется также как общенациональный День служения и памяти.